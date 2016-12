Das Gas- und Dampfturbinenkraftwerk des Bremer Energieversorgers SWB geht in den Regelbetrieb. (FR)

Das Gas- und Dampfturbinenkraftwerk des Bremer Energieversorgers SWB geht in den Regelbetrieb. Am Donnerstag wurde die Anlage auf dem Gelände der Bremer Stahlwerke hochgefahren, ab Freitag kann sie unter Volllast betrieben werden. Das Bauprojekt hatte sich in der Vergangenheit immer wieder verzögert. Haarrisse im Kessel und Probleme mit fehlenden Zertifikaten haben dazu geführt, dass das Kraftwerk nun erst drei Jahre später als ursprünglich geplant ans Netz geht.

Insgesamt hat die Anlage eine elektrische Leistung von etwa 445 Megawatt und kann jährlich 1,8 Milliarden Kilowattstunden Strom produzieren – und damit mehr, als alle Bremer Haushalte zusammengenommen verbrauchen könnten. Mit der Deutschen Bahn hat die SWB einen Großabnehmer, der dem Energieversorger fast die Hälfte des Stroms abkauft. Der restliche Teil wird über die Strombörse gehandelt.

„Wir sind zuversichtlich, dass das Kraftwerk seinen Platz im Markt schnell finden wird“, sagte SWB-Vorstandschef Torsten Köhne. Am Donnerstagnachmittag unterzeichnete er zusammen mit Vertretern der anderen Gesellschaften den Übernahmevertrag für die Anlage. Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne) lobte das Kraftwerk als „effizienten und CO2-armen Ersatz für die Steinkohleblöcke in Bremen, die mit Blick auf die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens so schnell wie möglich vom Netz gehen sollten“.

2011 hatte sich die SWB mit vier weiteren Unternehmen aus der Energiewirtschaft zusammengetan, um das Kraftwerk zu bauen. Hauptgesellschafter der damals gegründeten Gemeinschaftswerk Bremen GmbH ist die SWB, die das Kraftwerk auch betreibt. Die Gesellschafter haben etwa 450 Millionen Euro für die Anlage ausgegeben.