Zerbricht sich den Kopf über seinen grünen Koalitionspartner: Bürgermeister Carsten Sieling. (dpa)

„Das ist alles Quatsch“, sagte Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) am Montag bei einem Treffen mit Vertretern der Bauindustrie über die Pläne der Grünen, den Bedarf für den geplanten Offshore-Terminal in Bremerhaven (OTB) erneut zu prüfen. Der Bürgermeister schoss ungewohnt heftig in Richtung des Koalitionspartners. Dieser könne bei sich so viel über dieses Thema diskutieren, wie er wolle, so lange der Bau des OTB von den grünen Senatoren mitgetragen werde, sagte Sieling. Und der grüne Bausenator Joachim Lohse stehe wie eine Eins hinter dem Bau des Offshore-Hafens.

Und die Grünen? Zeigen sich nach diesen scharfen Worten gegenüber dem WESER-KURIER weder empört noch deutlich verärgert über diesen Umgangston in der Koalition. „Ich bin ein bisschen erstaunt und verstehe die ganze Aufregung bei der SPD und bei Bürgermeister Carsten Sieling nicht“, sagt Maike Schaefer, Chefin der grünen Bürgerschaftsfraktion auf Nachfrage. „Was wir zum OTB beschlossen haben, ist schließlich durch den Koalitionsvertrag von SPD und Grünen gedeckt.“

Sie frage sich, woher der Zorn des Bürgermeisters komme, von dem man solche Sätze öffentlich nicht gewohnt ist, sagt Schaefer: „Ich bin verwundert und irritiert über die Art des Ausbruchs des Bürgermeisters.“ Die Fraktionsvorsitzende stellt klar: „Es mag Carsten Sieling egal sein, was die Grünen bei ihrem Parteitag diskutieren, uns ist es nicht egal. Wir fühlen uns als Fraktion durchaus an das gebunden, was beim Parteitag beschlossen wird.“ Und auch grüne Senatoren hätten sich in der Vergangenheit meistens daran orientiert, was auf Parteitagen beschlossen worden sei, sagt Schaefer.

SPD und Grüne streiten schon seit Wochen

Damit bezieht sie sich auf Sielings Aussage, der grüne Bausenator Joachim Lohse stehe wie eine Eins hinter dem Projekt, den Offshore-Hafen trotz veränderter Rahmenbedingungen für die Windkraft zu bauen. Bei der Abstimmung der Grünen über den Antrag, dass der Bedarf für den OTB neu geprüft werden soll, hätten sich Lohse und auch Finanzsenatorin Karoline Linnert enthalten, aber nicht dagegen gestimmt, daran erinnern die Grünen. Und Schaefer betont erneut, dass die Grünen den neuen Terminal eben nur als Hafen für die Verschiffung von Offshore-Windkraftanlagen bauen wollen: „Der OTB darf nicht als beliebiger Schwerlasthafen gebaut werden, dieser Hafen ist an einen Zweck gebunden.“

Auch der grüne Landeschef Ralph Saxe geht nach den scharfen Worten des Bürgermeisters nicht auf die Barrikaden. Ob ihn die Wortwahl nicht ärgert? „Carsten Sieling ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber das passiert uns allen mal“, sagt Saxe. „Mein Ärger hält sich in Grenzen.“ Obwohl SPD und Grüne seit Wochen über den OTB und diverse andere Themen streiten, wollen die beiden Koalitionäre in Bremen bis zum Ende der Legislatur zusammen weiter regieren. Auch deshalb üben sich die Grünen nach der Kritik des Bürgermeisters möglicherweise in Mäßigung.

Landesregierung hält am gemeinsamen Bündnis fest

Man hält in der Landesregierung an dem gemeinsamen Bündnis fest, auch wenn die Stimmung derzeit nicht besonders gut ist. Die Grünen setzten sich in den vergangenen Wochen besonders bei geplanten Großprojekten deutlich von den Positionen der Sozialdemokraten ab und versuchten, ihr Profil innerhalb der Koalition zu schärfen. Aus den Reihen der Sozialdemokraten war umgekehrt immer wieder deutliche Kritik an den Grünen zu hören. Der kleine Koalitionspartner geriet außerdem zuletzt zusätzlich unter Druck, weil die Fraktionschefin der Linken ihre Partei offensiv als möglichen Partner für ein künftiges rot-rotes Regierungsbündnis anbot.

Inhaltlich distanziert sich Saxe von den Hoffnungen für die Offshore-Branche, die der Bürgermeister zuletzt äußerte. Bis der OTB tatsächlich gebaut werde, könne es im Jahr 2020 anders als zuletzt sogar wieder eine neue Investitionswelle in der Offshore-Branche geben, sagte Carsten Sieling am Montag. Davon könne dann der OTB profitieren. Mit solchen Annahmen bewege der Bürgermeister sich „im Bereich der Spekulation“, sagt der Grünen-Chef. „Es kann so kommen, wie Carsten Sieling sagt, es kann aber auch ganz anders kommen.“

Saxe hofft allerdings nach eigenen Worten auch selbst auf einen stärkeren Ausbau der Windkraft: „Ich bin ein großer Anhänger von Offshore, aber wenn beim Ausbau der Windenergie weiter so gedrosselt wird wie zuletzt, muss man beim OTB noch mal genau hingucken.“ Er betont: „Es ist bei einem Mega-Projekt wie dem Offshore-Terminal eine Selbstverständlichkeit, die Wirtschaftlichkeit erneut zu prüfen, nachdem es zuletzt so viele Veränderungen für die Offshore-Branche gegeben hat.“