Bremens Bürgermeister Carsten Sieling fand bei einem Treffen mit Vertretern der Bauindustrie deutliche Worte zum geplanten Offshore-Terminal in Bremerhaven. (Christina Kuhaupt)

Mit ungewöhnlich scharfen Worten hat sich Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) im Streit um den geplanten Offshore-Terminal in Bremerhaven (OTB) gegen seinen grünen Koalitionspartner gestellt. „Die Grünen können bei sich so viel diskutieren wie sie wollen, ihre Senatoren machen es sowieso nicht mit“, sagte Sieling am Montagabend bei einem Treffen mit Vertretern der Bauindustrie.

Hintergrund ist, dass die Grünen aus ihrer Skepsis gegenüber dem OTB keinen Hehl mehr machen und mit einem Gutachten klären lassen wollen, ob es für den Schwerlasthafen überhaupt noch einen Bedarf gibt. „Das ist alles Quatsch“, so der Bürgermeister. Selbstverständlich werde beim OTB laufend auch die Wirtschaftlichkeit geprüft, dafür brauche es kein Gutachten.

Projekt ist zum Stillstand gekommen

Das mit 180 Millionen Euro veranschlagte Projekt am Blexer Bogen ist wegen juristischer Auseinandersetzungen zum Stillstand gekommen. In den nächsten Wochen wird vor dem Bremer Oberverwaltungsgericht eine Entscheidung darüber erwartet, ob der Baustopp, den das Verwaltungsgericht verhängt hat, bestehen bleibt.

Der Beschluss wird freilich nur eine weitere Etappe auf einem langen Weg sein, der bis zum Bundesverwaltungsgericht führen dürfte. „Unsere Abschätzung ist, dass wir vor dem Jahr 2020 keine Situation haben werden, überhaupt nur die Grundlagen für den Bau des OTB zu schaffen“, erklärte Sieling.

„Nach dem Jahr 2020 stehen wir vor einer neuen Investitionswelle“, glaubt der Bürgermeister Carsten Sieling (SPD). (dpa)

Anders als die Grünen insgesamt stehe deren Bausenator Joachim Lohse wie eine Eins hinter dem Projekt. So einen Rückhalt wünsche er sich indes auch aus der Wirtschaft, vor allem aus der Hafenwirtschaft, sagte der Bürgermeister. Doch auch dort gebe es Vorbehalte.

„Die denken fast grün.“ Kein Geheimnis ist, dass selbst die Bremer Lagerhaus-Gesellschaft (BLG), die mangels anderer Interessenten als künftiger Betreiber des OTB bestimmt wurde, diese Aufgabe nur ungern übernehmen würde.

Grüne gehen deutlich auf Distanz zum OTB

Die Grünen sind vor einem Monat bei einer Landesmitgliederversammlung deutlich auf Distanz zum OTB gegangen. Maike Schaefer, Fraktionsvorsitzende in der Bürgerschaft, verwies darauf, dass sich die Rahmenbedingungen für das Vorhaben gravierend geändert hätten. Der Windkraft-Ausbau auf hoher See sei durch die Bundesregierung gedeckelt worden, und am Standort Bremerhaven habe sich die Zukunft der Branche eingetrübt, seitdem Siemens sich für Cuxhaven als Standort für eine neue Turbinen-Fabrik entschieden habe.

Senator Lohse riet in derselben Versammlung dazu, die Perspektive für den OTB offenzuhalten. Schon im nächsten Jahr könne es einen frischen Impuls für die Offshore-Industrie geben, sollte es nach der Bundestagswahl gelingen, die Ausbaubegrenzung für Hochsee-Windparks im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zu beseitigen.

Bürgermeister Sieling teilt die Hoffnung seines Senatskollegen. „Aus einem Malus wird vielleicht ein Bonus“, sagte er. Was Sieling meint: Der OTB bleibt so lange in Warteposition, wenn auch gezwungenermaßen, bis der Markt in der Offshore-Industrie sich wieder dreht.

„Nach dem Jahr 2020 stehen wir vor einer neuen Investitionswelle“, glaubt der Bürgermeister. Alle Totengräber des OTB sollten sich deshalb Einhalt gebieten. Einen solchen Hafen zu bauen, sei ein Zeugnis historischer Klugheit – so wie es vor bald 200 Jahren der damalige Bürgermeister Johann Smidt mit der Gründung von Bremerhaven bewiesen habe.

Wird gegen europäische Schutzrichtlinien verstoßen?

Juristisch geht es zurzeit noch gar nicht mal um die Hauptsache, um die Frage nämlich, ob mit dem Bau des Hafens in unvertretbarer Weise in die Natur eingegriffen und gegen europäische Schutzrichtlinien verstoßen wird.

Die Richter des OVG beschäftigen sich stattdessen zunächst mit den Formalitäten: Durfte Bremen, wie geschehen, den OTB planen, oder hätte es der Bund sein müssen? Zweiter Punkt ist, ob die Naturschutzorganisation BUND, die gegen den Hafen klagt, dazu berechtigt ist.

Das Verwaltungsgericht hatte dazu im Mai dieses Jahres in erster Instanz klar Stellung bezogen: Nein, Bremen hätte nicht planen dürfen. Und ja, der BUND war klageberechtigt. Gegen diesen Beschluss hat das Land Bremen vor dem OVG Widerspruch eingelegt.

Wie auch immer nun darüber entschieden wird, landet das Verfahren letztlich doch wieder beim Verwaltungsgericht, um sich dort mit der Hauptsache zu befassen. Nach einem Urteil bleibt weiterhin der gesamte Instanzenweg offen und wird von der unterlegenen Partei sicherlich auch beschritten. Das Ziel, diesen Weg mit einer sogenannten Sprungrevision abzukürzen, ist aufgegeben worden.