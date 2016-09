US-Präsident Barack Obama hat sich bei Angela Merkel für Deutschlands Flüchtlingspolitik bedankt. (dpa)

Auf einem Flüchtlingsgipfel bei den Vereinten Nationen hat US-Präsident Barack Obama die Politik Deutschlands hervorgehoben. Deutschland habe in der Flüchtlingskrise mit ihren "epischen Ausmaßen" eine Führungsrolle gespielt und sich über die Maßen für die Opfer eingesetzt, erklärte Obama am Dienstag in New York.

Obama bedankte sich bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), weil sie das Richtige getan habe. "Ich möchte Kanzlerin Merkel und (Kanadas) Premierminister Trudeau und den Völkern dieser beiden Länder persönlich danken", sagte Obama zum Auftakt des von den USA veranstalteten Flüchtlingsgipfels. Beide Länder hätten ihr Äußerstes gegeben, um Flüchtlingen zu helfen und sie zu unterstützen. Auch Schweden, Jordanien sowie Mexiko, wo nach UN-Angaben dieses Jahr bis zu 400 000 Flüchtlinge vor allem aus Zentral- und Südamerika erwartet werden, hätten viel geleistet.

Obama: "Die Geschichte wird uns streng beurteilen"

Wie im Kampf gegen Nazi-Deutschland werde es schwere Konsequenzen haben, wenn die Weltgemeinschaft die Flüchtlingskrise nicht gemeinsam anpacke, sagte Obama. "Die Geschichte wird uns streng beurteilen, wenn wir diesen Moment nicht wahrnehmen." Flüchtlinge sollten nicht als Last angesehen werden, sondern könnten ihre jeweiligen Aufnahmeländer bereichern und stärker machen. Auch die USA seien einst von Flüchtlingen und Migranten aufgebaut worden. "Dieser Gipfel muss der Beginn einer neuen, weltweiten Bewegung sein", sagte Obama.

Gleichzeitig gab der US-Präsident Hilfszusagen verschiedener Staaten bekannt, die auf dem sogenannten Obama-Gipfel im Rahmen der UN-Vollversammlung vertreten waren. Die Regierungen würden im laufenden Jahr 360.000 Flüchtlinge aufnehmen. Das sei eine Verdoppelung der Zahl gegenüber dem Vorjahr, betonte der US-Präsident.

Obama: Teilnehmerstaaten erhöhen Beiträge für humanitäre Zwecke um 4,5 Milliarden US-Dollar

Obama unterstrich, dass die USA 110.000 Flüchtlinge umsiedeln wollten. Die Zusage gelte für das nächste Fiskaljahr, das von Oktober 2016 bis September 2017 dauert. Die Teilnehmerstaaten des Gipfels erhöhten nach Obamas Angaben zudem ihre Beiträge für humanitäre Zwecke um 4,5 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr im Vergleich zum vergangenen Jahr. Obama und die US-Regierung machten keine Angaben, welche Staaten wie viele Flüchtlinge aufnehmen und welche Staaten wie viel Geld überweisen wollten.

Obama hatte zu dem Gipfel eingeladen, Deutschland war einer der Mitorganisatoren. Die Kanzlerin war nicht anwesend.