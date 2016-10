Der umstrittene Abgeordnete Patrick Öztürk hat der seinen vorübergehenden Austritt aus der SPD-Bürgerschaftsfraktion angeboten. (dpa)

Der umstrittene Abgeordnete Patrick Öztürk hat seinen vorübergehenden Austritt aus der SPD-Bürgerschaftsfraktion angeboten. Sein Mandat will er allerdings behalten und künftig als Einzelabgeordneter dem Landesparlament angehören. Ein entsprechendes Schreiben liegt den sozialdemokratischen Abgeordneten vor, die an diesem Montag zu einer routinemäßigen Sitzung zusammenkommen.

Gegen Öztürk ermittelt die Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit einem groß angelegten Sozialleistungsbetrug in Bremerhaven. „Sobald die Ermittlungen niedergeschlagen sind, möchte ich mir den Weg offen halten, in die SPD zurückzukehren und hoffe auf ein gegenseitiges Interesse an diesem Vorgehen“, heißt es in Öztürks Brief. Die SPD-Fraktionsführung hatte am vergangenen Freitag beschlossen, ein Ausschlussverfahren gegen den 30-Jährigen in Gang zu setzen.

Seinem Rauswurf will Öztürk nun offenbar zuvorkommen. „Ich gehe diesen Schritt, weil mir an der SPD-Fraktion gelegen ist und ich meine geschätzten jahrelangen Mitstreiter nicht in die Bredouille bringen möchte, eine Entscheidung für oder gegen mich in dieser Situation treffen zu müssen. Ich halte aber weiterhin an meiner Unschuldsbekundung fest“, betont Öztürk in seinem Brief.

SPD-Fraktionschef Björn Tschöpe hält Öztürks Erklärung nicht für zufriedenstellend. „Mit seinem Entschluss, die Fraktion zu verlassen, erspart uns Patrick Öztürk zwar den zwangsweisen Ausschluss. Gleichwohl hätten wir erwartet, dass er diese Entscheidung früher trifft und konsequenter Weise auch sein über die Liste der SPD errungenes Mandat niederlegt. Dieser Erwartung ist er nicht nachgekommen“, so Tschöpe.