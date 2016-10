Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Tag der Deutschen Einheit in Dresden Polizei distanziert von guten Wünschen für Pegida-Demonstranten

Die sächsische Polizei hat sich von der Durchsage eines Kollegen distanziert, der Teilnehmern der Pegida-Demonstration am Tag der deutschen Einheit in Dresden einen "erfolgreichen Tag" gewünscht hatte. Diese Äußerung "entspricht nicht unserer Philosophie und wird einer Überprüfung unterzogen", erklärte die Polizei am frühen Montagabend.