Hannes Ostendorf, Sänger Band Kategorie C. (ULLSTEIN BILD und ullstein, ullstein bild)

Die Sicherheitsbehörden blicken gespannt auf die Einheitsfeiern in Dresden – seit den beiden Sprengstoffanschlägen vor einer Woche und dem Fund einer Bomben-Attrappe umso mehr. Etwa 2600 Polizisten warten auf ihren Einsatz. Auch die Befürchtung, dass Anhänger fremdenfeindlicher Bündnisse den 3. Oktober für ihre Zwecke missbrauchen, scheint begründet.

Die selbsternannten „Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“, kurz Pegida, haben ebenso eine Kundgebung angekündigt wie die Rechtsaußen der „Festung Europa“ um die frühere Pegida-Frontfrau Tatjana Festerling, zu deren Kundgebung Besuch aus Bremen erwartet wird.

Unter dem Motto „Komm‘ Merkel, hier erlebst du dein blaues Wunder!“ möchte Festerling mit ihren Gastrednern am Elbufer versuchen, den Schulterschluss rechter Gruppierungen voranzutreiben, die „Einheit aller europäischen Patrioten“, wie sie in einem Youtube-Video erklärt. Auch Hooligans seien herzlich eingeladen.

Sänger von Hooligan-Band wird erwartet

So haben sich Hannes Ostendorf, Frontsänger der Bremer Hooligan-Band Kategorie C, Petra Federau, gescheiterte Hoffnungsträgerin der AfD Mecklenburg-Vorpommern sowie die rechtsradikalen Milizionäre und selbsterklärten „Flüchtlingsjäger“ Petar Nizamov und Zdravko Velev aus Bulgarien als Gäste angekündigt.

Als Festerling und der Bremer Ostendorf das letzte Mal gemeinsam auf einer Bühne standen, endete der Abend im Chaos: Nachdem die beiden im Januar bei einer Demo des Leipziger Pegida-Ablegers Legida aufgetreten waren, griffen mehr als 200 Hooligans und Rechtsradikale Geschäfte und Wohnhäuser im Leipziger Stadtteil Connewitz an und verwüsteten das Viertel.

Ostendorf hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, er und seine Bandkollegen ­seien unpolitisch. Es gehe ihnen nur um die ­Musik. Diese Losung scheint offenbar nicht mehr zu gelten. Der Bremer Verfassungsschutz stuft Kategorie C ohnehin als rechtsextrem ein.

Heftige Ausschreitungen mit der Polizei

Auch 2014 bei einer rechten Demonstration der Hooligans gegen Salafisten (HoGeSa) in Köln waren die damalige AfD-Politikerin Festerling und Ostendorf zugegen. Auch dort war es zu heftigen Ausschreitungen mit der Polizei gekommen. Im Nachgang hatte Festerling die Randalierer gelobt. In einem Text für eine rechtspopulistische Website schrieb sie: „Ich ziehe meinen Hut vor den Hools.“

Tatjana Festerling während einer Kundgebung in Dresden 2015. (Sebastian Kahnert, dpa)

Nach einem Streit über ihre Aussagen wollte der AfD-Landesverband Hamburg die Politikerin ausschließen, woraufhin Festerling die Partei selbst verließ. Danach engagierte sie sich bei Pegida und holte als Kandidatin des Bündnisses bei der Bürgermeisterwahl in Dresden zehn Prozent der Stimmen. Doch auch bei Pegida kam es zum Streit – dieses Mal mit Initiator Lutz Bachmann, der dafür sorgte, dass Festerling verstoßen wurde.

Jetzt wirbt die Aktivistin als Sprecherin von „Festung Europa“ um Anhänger aus dem rechten Spektrum. Festung Europa ist auch der Name einer europäischen Bürgerbewegung, die gegen Geflüchtete und die Politik der Europäischen Union Front macht. Sie wurde im Januar im tschechischen Prag gegründet.

Petra Federau wird ebenfalls erwartet

Auf Festerlings Demo in Dresden sollen auch ihre bulgarische Freunde Velev und Nizamov auftreten. Festerling hatte deren paramilitärische Bürgerwehr im Juni besucht und ihnen bei der Jagd auf Flüchtlinge an der Grenze zur Türkei geholfen. Inzwischen ermittelt die Hamburger Polizei in dieser Sache. Sie verdächtigt ­Festerling des „Anwerbens für einen fremden Militärdienst“ nach Paragraph 109 h des Strafgesetzbuches.

Auf der Kundgebung wird auch Petra ­Federau erwartet, die für die AfD in der Stadtvertretung Schwerin sitzt. Sie galt als Hoffnungsträgerin der Alternative für Deutschland bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, stürzte aber über ihr früheres Engagement für einen Escort-Service, der Frauen nach Arabien vermittelt haben soll. Als die Details über Federaus früheren Arbeitgeber bekannt wurden, strich die AfD die Politikerin von Platz drei der Landesliste für die Wahl.

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich kündigte an, alles dafür zu tun, um die Sicherheit der Feierlichkeiten zu gewährleisten. Angesprochen auf die beiden rechten Gegendemos sagte der CDU-Politiker, man wolle es nicht zulassen, dass „irgendwelche Minderheiten“ das Fest stören.