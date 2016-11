Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (dpa)

Wie berichtet, kann Bremen statt der jetzigen jährlichen Konsolidierungshilfen von 300 Millionen Euro ab 2020 mit zunächst 487 Millionen Euro rechnen – ein Betrag, der in den Folgejahren noch steigen wird. Was das für den Haushalt des kleinsten Bundeslandes bedeutet, wird Sieling ab 10 Uhr erläutern, anschließend ist eine Aussprache vorgesehen.

Die Sitzungswoche beginnt am Dienstag mit Beratungen der Stadtbürgerschaft, also des stadtbremischen Kommunalparlaments ohne die Bremerhavener Abgeordneten. Ab 14 Uhr beantworten Mitglieder des Senats diverse Fragen der Parlamentarier, unter anderem zum Umgang der Verwaltung mit Schrottfahrrädern, zur Bilanz sogenannter Freiluftpartys im zu Ende gehenden Jahr und zu möglichen Kosten durch Schadensersatzklagen von Eltern, die für ihre Kinder keinen Betreuungsplatz in städtischen Kitas bekommen haben.

Um 15 Uhr folgt eine von der FDP beantragte Aktuelle Stunde. Thema ist der Ausbaubedarf der Grundschulkapazitäten (wir berichteten). Ab 16 Uhr wird die Stadtbürgerschaft einen Antrag der Koalitionsfraktionen und der Linken zur Errichtung eines Mahnmals für die massenhafte Enteignung von Juden in der NS-Zeit behandeln. Ab 17 Uhr geht es mit folgenden Themen weiter: Umgestaltung der Diskomeile, Innenstadtentwicklung und Handlungsfähigkeit des Jugendamtes.

Bürgerschaft tagt als Landtag

Ab Mittwoch tagt dann die Bürgerschaft zwei Tage lang als Landtag. Den Auftakt bildet am Mittwoch, 10 Uhr, eine Aktuelle Stunde zur IQB-Bildungsstudie, die dem bremischen Schulsystem erst kürzlich wieder große Mängel bescheinigt hat. Um 11 Uhr schließt sich eine Fragestunde an (Themen unter anderem: Vorbereitungen des Senats auf eine mögliche erneute Flüchtlingswelle, Carsharing, Elektromobilität, Clankriminalität). Weitere Debattenthemen sind der Zustand der Polizeibehörden im Land Bremen (12 Uhr), Strategien und Maßnahmen gegen Antisemitismus (15 Uhr), Staatsvertrag zwischen Bremen und Niedersachsen über die Bremer Landesbank.

Am Donnerstag geht es nach der Aussprache über die Regierungserklärung mit folgenden Tagesordnungspunkten weiter: Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zum Antiterroreinsatz im Februar 2015 (14.30 Uhr), ärztliche Versorgung in den Stadtteilen (15.30 Uhr), Auswirkungen des Bundesverkehrswegeplans 2030 auf Bremen (16.30 Uhr), Zustand der Sportstätten (17.30 Uhr). Alle genannten Zeiten sind Schätzwerte, sie beruhen auf Absprachen der Fraktionen und können sich verschieben.