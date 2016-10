Liste der sechs reichsten Bremer, Niedersachsen und Hamburger. (Weser Kurier/ Ingo Wagener)

Die Reichen werden immer reicher – das ist bekannt. Um wie viel reicher, zeigt die aktuelle Liste der 500 reichsten Deutschen des „Manager Magazins“. Demnach haben die reichsten Menschen des Landes gemeinsam ein Rekordvermögen von 692,25 Milliarden Euro angehäuft; das sind 5,87 Prozent mehr als noch im Vorjahr.

Bei den Angaben handelt es sich um Schätzungen auf Grundlage von Recherchen in Archiven, Registern, bei Vermögensverwaltern, Anwälten und Bankmanagern. Wie reich die Reichen wirklich sind, lässt sich also nicht genau sagen – die Zahlen, auf eine Kommastelle nach der Milliarde gerundet, ergeben jedoch einen guten Überblick über die Verteilung des Reichtums in Deutschland. Klar ist: Er konzentriert sich in der Hand einiger weniger Familien oder Einzelpersonen.

Sechs Bremer unter den 500 reichsten Deutschen

Bremen ist eher bekannt für Armut – laut Statistischem Bundesamt war 2015 fast jeder vierte Bremer hiervon gefährdet. Und doch finden sich unter den 500 reichsten Deutschen sechs Bremer Namen – sieben, wenn man die Firma Kühne & Nagel, die hier gegründet wurde, dazu zählt.

Im Vergleich zu Niedersachsen und Hamburg hat das kleinste Bundesland auf den vorderen Plätzen der Liste der Superreichen eher wenig zu bieten. Dafür haben es die Reichen in Bremen und Niedersachsen aber ausnahmslos geschafft, noch reicher oder zumindest nicht ärmer zu werden – etwas, das zum Beispiel für Hamburg nicht gilt.

Ganz weit vorne spielt für Bremen nur die Familie Jacobs mit. Die Verbindung ist allerdings eher historischer Art – denn obwohl die Familie aus Borgfeld stammt und Johann Jacobs hier seine erste Kaffeerösterei eröffnete, haben sich die Jacobs' unternehmerisch fast völlig von Bremen gelöst.

Heute leitet der Erbe Andreas Jacobs die Jacobs Holding von Hamburg aus; Geld verdient seine Familie vor allem durch den Schokoladenhersteller Barry Callebaut in der Schweiz. Die Jacobs' rangieren in der Liste des „Manger Magazins“ auf Platz 20 von 500. Ihr Vermögen konnten sie seit 2015 steigern – von 5,5 auf 5,8 Milliarden Euro.

Jacobs macht keine Geschäfte mehr mit Kaffee und Schokolade

Das ursprüngliche Geschäft mit Kaffee und Schokolade ist nach zahlreichen Firmenübernahmen nicht mehr Sache der Familie Jacobs. Bereits 1990 wurde Jacobs Suchard von Kraft Foods übernommen, das heute als globaler Lebensmittelkonzern Mondelēz International bekannt ist. Mondelēz wiederum hat die Kaffee-Sparte inzwischen in die Firma Jacobs Douwe Egberts ausgegliedert. Mehrheitseigner ist die Familie Reimann – laut „Manager Magazin“ aktuell die zweitreichste Familie Deutschlands.

Und auch eine Verbindung der drittreichsten Deutschen führt nach Niedersachsen: Georg Schaeffler und seine Mutter Maria-Elisabeth Schaeffler halten Anteile an der Continental AG in Hannover und kommen gemeinsam auf ein Vermögen von 21 Milliarden Euro. Die Verbindungen des Geldes sind vielfältig.

So manche bekannte Gründerfamilie hat ihr Unternehmen an internationale Käufer abgegeben. Andere Familien halten Beteiligungen an Firmen in Deutschland und im Ausland. Die Familie Jacobs bleibt vor allem aufgrund ihrer Geschichte mit Bremen verbunden – nicht zuletzt, weil sie seit einer Spende von 200 Millionen Euro im Jahr 2006 Namensgeber der Jacobs-Universität ist.

Viele Hamburger dabei

Nach den Jacobs' kommt in der Liste der 500 reichsten Deutschen lange kein weiterer Bremer Name. Dafür umso mehr Hamburger: Da wären die Familie Otto (Vermögen: 12 Mrd. Euro) mit dem Otto-Versand und der Immobilienfirma ECE in Hamburg.

Ein weiterer prominenter Name: Klaus-Michael Kühne, der mit seinem Logistikkonzern Kühne & Nagel auf Platz neun rangiert. Kühne & Nagel hat heute seinen Hauptsitz in der Schweiz, Mehrheitseigner Klaus-Michael Kühne ist in Hamburg geboren und auch an der Reederei Hapag-Lloyd und dem Fußballklub HSV beteiligt.

Insgesamt ist Hamburg eine Stadt der Superreichen – allein unter den ersten 100 Plätzen der 500er-Liste fallen 13 Namen mit Hamburger Verbindungen. Daran ändern auch Verluste wie die der Firma Oetker nicht viel. Die Oetkers sind an der Reederei Hamburg Süd beteiligt; ihr Vermögen verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr von 7,9 auf 7,6 Milliarden Euro.

Bremen bleibt im Millionenbereich

Dennoch steht die Familie weiter auf Platz 13 der reichsten Menschen in ganz Deutschland. Unter den sechs reichsten Niedersachsen ist jeder Name mindestens eine Milliarde schwer. In Bremen verbleiben alle Reichen, mit Ausnahme der Familie Jacobs, im Millionenbereich.

Die niedersächsischen Namen auf der Liste sind Aloys Wobben von dem Windanlagenbauer Enercon aus Aurich (6,2 Mrd.), Dirk Rossmann von der Drogeriekette aus Burgwedel (3,2 Mrd.), die Familie Klopp mit der für ihren Tee bekannten Bünting-Gruppe in Leer (1,2 Mrd.) – oder auch Florian Rehm, Christina Flüge und Andreas Kreuter, die mit dem Kräuterschnaps Jägermeister reich geworden sind und inzwischen gemeinsam ein Vermögen von 1,2 Milliarden Euro vorweisen können.

Die zweitreichsten Bremer sind die Familie Lürßen von der Lürssen-Werft, mit einem Vermögen von 0,7 Milliarden Euro. Die Lürßens konnten ihr Vermögen im Vergleich zum Vorjahr steigern – ebenso wie die fünf weiteren reichsten Bremer, die Familien Koch und Brandt (Kaefer Isoliertechnik, 0,6 Mrd.), die Familie Kurt Zech (Zechbau, 0,6 Mrd.), Heino Wührmann (Vitakraft, 0,3 Mrd.) und die Familie Dieckell aus Bremerhaven (Dieckell Verwaltungs GmbH, 0,3 Mrd.).