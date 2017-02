(dpa)

Die Sparkasse Bremen hat erstaunliche Zahlen vorgelegt: Ein Nachsteuerergebnis in Höhe des Niveaus von vor zwei Jahren ist in Zeiten von weiter anziehenden Niedrigzinsen mehr als respektabel. Denn solche Zahlen kommen nur dann zustande, wenn es eine Bank schafft, die fehlenden Erträge durch starkes Wachstum auszugleichen.

Der Sparkasse Bremen ist das offenbar gelungen. Dabei hat das Institut von einer Entwicklung profitiert, die so nur selten zu finden ist: Ihre Kunden haben Kredite eingefordert. Und zwar nicht nur im Immobilienbereich. Hier können fast alle Institute glänzen. Sondern auch im Firmenkundengeschäft, das bei der Sparkasse vor allem durch den Mittelstand getrieben wird.

Das zeigt: Viele Bremer vertrauen der Sparkasse. Ihr Vorteil ist, dass es mittlerweile kaum noch Wettbewerber gibt, die große Kreditentscheidungen ohne Rücksprache in der Zentrale direkt in Bremen treffen können. Ein Pfund, das unterschätzt wird. Aus diesem Grund muss sich – mittelfristig gesehen – niemand Sorgen um die Sparkasse machen. Kann sie diesen Joker auch in Zukunft ziehen, dann werden die Kunden weiter Kredite nachfragen.

