Unermüdlich forderte Roman Herzog die Deutschen zu Reformen auf. Er war ein Konservativer, aber auch ein kritischer Geist – seine „Ruck-Rede“ bleibt in Erinnerung. (imago stock&people, imago/Lichtgut)

Der Bundespräsident verfügt vor allem über die Macht des Wortes. Roman Herzog nutzte diese Macht virtuos, auch die Macht nur eines Wortes. Der Ruck, der durch Deutschland gehen müsse, hat sich längst aus der berühmten Berliner Rede herausgelöst. Das eine Wort hat eine Haltung geprägt.

Dabei fußt der Ruf nach dem Ruck, der alles löst, auf einer Illusion. Politik funktioniert so nicht. Die Dinge verändern sich erst dann grundsätzlich, wenn es nicht mehr anders geht, wenn eben die Krise groß genug ist. Gerhard Schröder verkündete die Agenda 2010 nicht aus der Erkenntnis heraus, dass es einen Ruck brauche, sondern die schlechte Wirtschaftslage hatte ihn eingeholt. Er war im März 2003 spät dran – sogar so spät, dass er abgewählt wurde, bevor er die Erfolge seiner Reformen verbuchen konnte.

Mehr zum Thema Ermahner der Deutschen Er konnte über sich selber lachen, nicht lauthals, eher still vergnügt. Er nahm sich ernst, aber ... mehr »

Dabei hatte Roman Herzog sechs Jahre zuvor in jener Ruck-Rede präzise Anstöße gegeben. Er forderte damals eine umfassende Reform des Sozialstaats, um der Globalisierung zu begegnen, er zählte konkrete Schritte auf und benannte Hindernisse. Gerhard Schröder hätte sich schon in seiner ersten Amtszeit an die Umsetzung machen können, aber das Land war noch nicht so weit. Es musste erst schlechter werden, bevor es besser werden konnte.

Das populäre Ruck-Stoßgebet unterstellt der Politik pauschal mangelnde Tatkraft, und es wird häufig von jenen verwandt, die sich außerhalb sehen oder stellen. Auch Roman Herzog gefiel sich in der Rolle des Außenstehenden, obwohl er doch eine politische Karriere gemacht hatte. Aber sein Ruck blieb haften, weil er als Bundespräsident sprach. Roman Herzog hat auf brillante Weise gezeigt, wie kraftvoll die Macht des Wortes in diesem Amt sein kann. Eine Silbe reichte ihm. Doch nicht nur der Ruck sollte von ihm bleiben, sondern seine urdemokratische Zuversicht. „Die besten Jahre liegen noch vor uns“, endete seine Berliner Rede vor 20 Jahren, und es ist dieser Satz, der den Antrieb politischen Handelns am besten beschreibt.

moritz.döbler(at)weser-kurier.de