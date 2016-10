Die Hauptstadt von Mallorca, Palma, wird im nächsten Sommer den Angaben zufolge täglich von Bremen aus angeflogen. (Karsten Klama)

Auch wenn Ryanair sein Angebot von Hamburg aus ebenfalls zum Sommer 2017 kräftig ausweitet, bleibt die Zahl der Routen ab Bremen im Vergleich zum Sommerflugplan 2016 damit konstant.

Lediglich die Zahl der Flüge geht im nächsten Jahr zurück: Führte Ryanair im Sommer 2016 noch 59 Flüge von und nach Bremen aus, so werden es im kommenden Jahr 57 sein. Zu den angeflogenen Zielen gehören unter anderem London-Stansted, Dublin, Mailand-Bergamo, Stockholm und Tampere. Die Hauptstadt von Mallorca, Palma, wird im nächsten Sommer den Angaben zufolge täglich angeflogen.

Anfang dieses Jahres hatte Ryanair angekündigt, im November in Hamburg eine eigene Basis mit zwei Flugzeugen eröffnen zu wollen. Damit einher geht ein Strategiewechsel der Iren: Statt auf kleinere Airports setzt das Unternehmen zunehmend auf die größeren Flughäfen. Was das bedeutet, bekam etwa der Flughafen Frankfurt-Hahn zu spüren, dessen Passagierzahlen zuletzt zurückgegangen sind – unter anderem, weil Ryanair zum Herbst Abflüge in das 100 Kilometer entfernte Luxemburg verlegt hat.

In seinen neuen Standort an der Elbe wollte die irische Fluggesellschaft 200 Millionen US-Dollar investieren. Was dieser Ausbau für den Sommerflugplan des City Airport bedeuten würde, war bis zuletzt unklar. Im Winterflugplan hatte der Billigflieger zahlreiche Abflüge ab Bremen gestrichen.