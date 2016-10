Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow hat sich auf einer Pressekonferenz zum Tod des unter Terrorverdacht festgenommenen Dschaber al-Bakr geäußert. (dpa)

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) forderte am Donnerstag eine schnelle Aufklärung der Vorgänge. Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, äußerte sich fassungslos. Auch bei Politikern von SPD, Linken und Grünen auf Bundes- und Landesebene stieß der Suizid auf Empörung und Unverständnis.

Nach den Worten des sächsischen Justizministers Sebastian Gemkow (CDU) hatten die Behörden keine Hinweise auf eine Suizidgefahr bei dem 22-jährigen Syrer. Der Terrorverdächtige hatte sich am Mittwochabend in seiner Leipziger Gefängniszelle erhängt.

Dass sich Al-Bakr mit seinem Hemd an einem Gitter in seiner Zelle aufgehängt habe, sei am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr von einer JVA-Bediensteten festgestellt worden, sagte Gemkow. Eine Reanimierung sei nicht mehr erfolgreich gewesen. Gegen 20.15 Uhr sei durch eine Notärztin der Tod Al-Bakrs festgestellt worden.

Gemkow bedauerte den Suizid: "Das hätte nicht passieren dürfen", sagte er in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz. Die Selbsttötung habe stattgefunden, "obwohl wir alles Mögliche getan haben, um das zu verhindern", unterstrich der Justizminister. Die Prognosen beteiligter Fachleute, dass keine akute Selbstmordgefahr bestehe, hätten sich nicht bestätigt. Gemkow sagte, er übernehme "qua seines Amtes" die politische Verantwortung. Für einen Rücktritt gebe es aber keine Veranlassung.

Nach Angaben des Leiters der Justizvollzugsanstalt Leipzig, Rolf Jakob, wurde die Zelle von Al-Bakr alle 30 Minuten kontrolliert. Die letzte reguläre Kontrolle hatte 15 Minuten vor dem Auffinden des strangulierten Mannes stattgefunden. Die zusätzliche Kontrolle durch eine JVA-Bedienstete um 19.45 Uhr sei eher zufällig erfolgt.

Seit Al-Bakr am Montag in die JVA gekommen sei, habe er unter anderem eine Deckenlampe zerstört und eine Steckdose manipuliert. Dies sei aber nicht als Suizidgefährdung, sondern als Vandalismus angesehen worden. Jakob berichtete, dass der Terrorverdächtige ruhig und ausgeglichen gewirkt habe. Eine akute Gefahr sei vom Personal der JVA nicht gesehen worden. Am Morgen nach der Aufnahme Al-Bakrs in das Gefängnis habe eine erfahrene Psychologin unter Beteiligung eines Dolmetschers ein längeres Gespräch mit dem Häftling geführt.

Der sächsische Generalstaatsanwalt Klaus Fleischmann teilte mit, dass eine Sektion des Leichnams angeordnet worden sei. Allen möglichen Hinweisen, etwa auf mögliches Fremdverschulden, werde nachgegangen.

Al-Bakrs Pflichtverteidiger Alexander Hübner zeigte sich fassungslos über den Suizid seines Mandanten. Er sei davon ausgegangen, dass dieser ständig beobachtet werde, sagte der Rechtsanwalt im Deutschlandfunk. Al-Bakr habe sich im Hungerstreik befunden und Flüssigkeit verweigert.

Der Suizid des Terrorverdächtigen stieß auch bei Parteien und Fachleuten auf Entsetzen und Fassungslosigkeit. Der SPD-Innenexperte im Bundestag, Burkhard Lischka, forderte in der "Huffington Post" eine lückenlose Aufklärung. Er gab der sächsischen Landesregierung eine Mitschuld an den Vorgängen. Im sächsischen Landtag wird es am Dienstag eine gemeinsame Sondersitzung von Innen- sowie Verfassungs- und Rechtsausschuss zum Thema geben.

Al-Bakr, der in Chemnitz lebte, war in der Nacht zu Montag in Leipzig festgenommen worden, nachdem Landsleute ihn in ihrer Wohnung überwältigt und die Polizei verständigt hatten. Er soll nach Erkenntnissen der Behörden einen Sprengstoffanschlag vorbereitet haben. (dpa)