Ein Leipziger Polizist hat bei einem Einsatz im August seine Maschinepistole verloren. (dpa)

Unbequeme Zeiten für Sachsen: Wegen des Suizids des Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr in einem Leipziger Gefängnis steht die sächsische Regierung derzeit massiv in der Kritik, und nun dürfte ein bereits zwei Monate alter Fall die Behörden erneut zur Rechtfertigung zwingen. Ein Leipziger Polizist hatte bei einem Einsatz seine Maschinenpistole verloren. Die Suche nach der Waffe blieb bislang erfolglos.

Wie die sächsische Polizei damals mitteilte, soll ein Beamter die Pistole bei einem Einsatz an einer Tankstelle am 11. August verloren haben. "Wir drehen jeden Stein um, zwischen dem Revier und dem Einsatzort", sagte ein Polizeisprecher im August. Mit Spürhunden, spezieller Suchtechnik und 30 Beamten ist in den Tagen darauf nach der Maschinenpistole, bei der es sich um eine Heckler & Koch MP 5 handeln soll, vergeblich gesucht worden.

Weil die große Suche erfolglos blieb, wurde sie bereits Mitte August wieder eingestellt. Stattdessen wagte die Polizei kurz darauf einen neuen Versuch, rief mögliche Zeugen aus und gab an, Hinweise aus der Bevölkerung mit 1000 Euro belohnen zu wollen. "Es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass jemand die Waffe gefunden hat!", hieß es in der Mitteilung an die Bürger.

Weil auch dieser Versuch erfolglos blieb, verlief die Suche offenbar im Sand und geriet ein wenig Vergessenheit. Bis das Recherche-Netzwerk "Correctiv" den inzwischen zwei Monate alten Eintrag vor dem Hintergrund des Suizid-Skandals wiederentdeckte – und damit die womöglich nächste Debatte über das Versagen der sächsischen Justiz und Polizei ausgelöst haben dürfte.