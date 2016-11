Der Bund und Bremen geraten bei der Neugestaltung der gesamtstaatlichen Finanzbeziehungen immer stärker auf Konfrontationskurs. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) will dem kleinsten Bundesland exakt vorschreiben, wie es die ab 2020 fließenden Gelder aus dem künftigen Länderfinanzausgleich zu verwenden hat: fast ausschließlich für den Abbau der Altschulden. Sollte sich Schäuble durchsetzen, würden sich die vom Senat erhofften Spielräume für Zukunftsinvestitionen in Luft auflösen.

Bereits zur Monatsmitte hatte sich angedeutet, dass die Ergebnisse des Bund-Länder-Finanzgipfels vom 14. Oktober auf beiden Seiten recht unterschiedlich interpretiert werden. An diesem Tag hatten sich die 16 Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf einen grundlegenden Neuzuschnitt des bisherigen Länderfinanzausgleichs verständigt. Das Paket stellt ab 2020 alle Länder besser, wenn auch in unterschiedlichem Maße. Bremen soll neben 87 Millionen Euro an strukturellen Mehreinnahmen aus dem Umsatzsteueraufkommen pro Jahr 400 Millionen Euro an Sanierungshilfen erhalten.

Finanzministerium hat komplett andere Sicht

Bisher bekommt die Hansestadt Konsolidierungshilfen in Höhe von 300 Millionen Euro, die aber ausschließlich zur Absenkung der Kreditaufnahme verwendet werden dürfen. Anders die Sanierungshilfen. Nach dem Verständnis des Senats können die 400 Millionen Euro ohne Zweckbindung in den Landeshaushalt eingestellt werden. Sie stünden demnach beispielsweise für den Bau neuer Schulen oder den Ausbau der kommunalen Infrastruktur zur Verfügung.

Das sieht man im Berliner Finanzministerium komplett anders. Dort bereitet man derzeit die gesetzlichen Grundlagen für die Umsetzung der Bund-Länder-Einigung vor. In einem ersten Referentenentwurf hieß es zu den Sanierungshilfen bereits vor zwei Wochen: „Die Gewährung erfolgt mit der Maßgabe von Auflagen zum Abbau des Schuldenstandes.“ Nun haben Schäubles Leute nachgelegt. Sie wollen Bremen und dem ebenfalls hoch verschuldeten Saarland auf Heller und Pfennig vorschreiben, wie viel sie von ihren jeweils 400 Millionen Euro Jahr für Jahr in den Abtrag ihrer gewaltigen Verbindlichkeiten stecken. 250 Millionen im Jahr 2020 und von da aus in großen Schritten ansteigend bis 400 Millionen ab dem Jahr 2023. Von den Sanierungshilfen stünde dann also kein Cent mehr für Zukunftsinvestitionen zur Verfügung.

Für Bremens Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) sind solche Auflagen nicht hinnehmbar. Was Wolfgang Schäuble ins Gesetz schreiben wolle, sei durch den Beschluss vom 14. Oktober in keiner Weise gedeckt. Der enthalte „weder eine zeitliche Befristung noch inhaltliche Vorgaben, wie das Geld verwendet werden soll“, so Linnert gegenüber dem WESER-KURIER. „Das wollen wir in Bundesgesetzen absichern.“ Linnert setzt dabei auf die Unterstützung der anderen Bundesländer. Denn auch die will Schäuble durch erweiterte Kontrollrechte für die Verwendung von Bundesmitteln finanzpolitisch stärker an die Kandare nehmen, wenn auch nicht so hart wie das Haushaltsnotlageland Bremen.

Linnert fordert "Augenmaß"

Linnert bekennt sich zum Ziel des langfristigen Schuldenabbaus, doch der müsse „mit Augenmaß“ erfolgen. Bremen müsse „für seine Bewohner, Firmen und Touristen attraktiv bleiben“, und das erfordere Investitionen in Schulen, Wohnungsbau, Wirtschaftsförderung und andere wichtige Felder. Der Abbau des Bremer Schuldenbergs von derzeit rund 21 Milliarden Euro habe vor diesem Hintergrund „keinen absoluten Vorrang vor allem anderen“.

Karoline Linnert weiß sich in dieser Einschätzung mit Rudolf Hickel einig. Der Wirtschaftsexperte und frühere Finanzwissenschaftler an der Bremer Uni fordert: „Die Sanierungshilfen müssen auch für die Stärkung der Infrastruktur eingesetzt werden.“ Allerdings warnt Hickel davor, zu große Hoffnungen in die Schützenhilfe der anderen Bundesländer zu setzen, wenn es für Bremen darum geht, sich gegenüber Schäuble zu behaupten. Der Experte sieht weder in den anderen Landeshauptstädten noch etwa in der SPD-Bundestagsfraktion eine große Neigung, sich für eine Bremer „Verwendungsautonomie“ der jährlichen 400 Millionen Euro stark zu machen. Hickel rät dem Senat, jetzt nicht abzuwarten, sondern mit konkreten Vorstellungen auf den Bundesfinanzminister zuzugehen. Bremen müsse sagen, wie die Sanierungshilfen in Schuldentilgung und Zukunftsinvestitionen aufgeteilt werden sollten. Bremen müsse mit einem Konzept einer „ökonomisch aktiven Sanierung“ überzeugen.