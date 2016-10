Die Bildungsbehörde übt Kritik am Urteil des OVG: Dieses habe nicht hinreichend berücksichtigt, dass seit Februar, also erst nach der großen Zuzugswelle, über 100 Kinder in den fünften Jahrgang gekommen seien. (dpa)

Im Streit um Schulzuweisungen ist die Senatorin für Kinder und Bildung erfolglos geblieben. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) wies ihre Beschwerde gegen einen Beschluss des Verwaltungsgerichts (VG) zurück. In dem Rechtsstreit geht es um 28 Kinder, die nach der vierten Klasse keinen Platz an ihrer Wunschschule erhalten hatten.

Das VG hatte im Juli 28 einstweilige Anordnungen erlassen, die die Bildungsbehörde verpflichten, diese Kinder in die fünfte Klasse ihrer Wunschschule aufzunehmen – obwohl sie im regulären Aufnahmeverfahren keinen Platz bekommen hatten. In allen 28 Fällen hatte die Behörde Beschwerde eingelegt – ohne Erfolg.

Hintergrund sind zwei Änderungen in der Aufnahmeverordnung zur fünften Jahrgangsstufe. Damit hatte die Senatorin im Januar auf den großen Zuzug von Flüchtlingen reagiert. Zum einen ist es nun möglich, zusätzliche Schulklassen für Kinder aus Vorkursen einzurichten. Zum anderen wurde bestimmt, dass in den vorhandenen Klassenverbänden Plätze für Kinder aus Vorkursen freigehalten werden können. Dort blieb also quasi Luft nach oben. Insgesamt wurden laut OVG 250 Schulplätze in der fünften Jahrgangsstufe für diese Kinder vorgehalten.

Hoher Bedarf an Schulplätzen für Geflüchtete

Das OVG stellte nun fest, dass die Zahl der Vorkurs-Kinder, die einen Platz in der fünften Jahrgangsstufe benötigten, deutlich geringer ausgefallen sei als angenommen. Darauf habe die Bildungsbehörde bislang nicht adäquat reagiert. Den Kindern, die im Aufnahmeverfahren abgewiesen wurden, könne deshalb nicht entgegengehalten werden, an der von ihnen gewählten Schule sei kein Platz mehr.

Die Bildungsbehörde kritisierte am Mittwoch, das OVG habe nicht hinreichend berücksichtigt, dass seit Februar, also erst nach der großen Zuzugswelle, über 100 Kinder in den fünften Jahrgang gekommen seien. Zudem gebe es nach wie vor einen hohen Bedarf an Schulplätzen für Geflüchtete. Das Gericht betonte allerdings, die Behörde habe nicht schlüssig dargelegt, wie sie zu ihrer Prognose komme, dass die derzeit freigehaltenen Schulplätze in der fünften Jahrgangsstufe bis spätestens Ende 2017 mit Kindern aus Vorkursen belegt seien.

Die Beschlüse des OVG vom 12. Oktober sind nicht anfechtbar.