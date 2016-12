Sogenannte "Gefährder" will die CDU schneller abschieben. (dpa)

Als solcher galt auch der Tunesier Anis Amri, der vor einer Woche den Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz verübt haben soll und am Freitag in Italien von Polizisten erschossen worden ist.

"Gefährder, deren Asylantrag abgelehnt wurde und die vollziehbar ausreisepflichtig sind, müssen unverzüglich abgeschoben werden", sagte der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet der "Bild"-Zeitung (Samstag). Für diese Gruppe abgelehnter Asylbewerber müsse "die Abschiebehaft maximal ausgedehnt werden".

Gewaltbereite Islamisten gelten als Gefährder

Unter einem "Gefährder" verstehen die Sicherheitsbehörden einen gewaltbereiten Islamisten. Derzeit trauen Polizei und Geheimdienste 549 Personen aus der Islamisten-Szene in Deutschland einen Terrorakt zu (Stand 21. Dezember 2016). Eine Komplettüberwachung aller "Gefährder" ist aber kaum möglich. Um einen gefährlichen Islamisten rund um die Uhr zu observieren, sind mehrere Teams nötig. Experten nennen etwa 40 Beamte pro Islamist.

Da Amri als abgelehnter Asylbewerber und Gefährder aus dem Visier der deutschen Behörden verschwunden war, kommen aus der Politik Rufe nach schärferen Gesetzen. Seine Abschiebung war gescheitert, weil er keinen Pass hatte.

"Es gibt bisher juristisch keine ausreichende Möglichkeit, jeden dieser Gefährder rund um die Uhr überwachen zu lassen", sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière in der "Bild am Sonntag". Zugleich betonte der CDU-Politiker, dass die deutschen Sicherheitsbehörden eine hochprofessionelle Arbeit leisteten und so bereits Anschläge verhindert hätten.

Auf schnellere Abschiebung nach Tunesien gedrungen

Der CSU-Innenpolitiker Stefan Mayer setzte sich in der "Passauer Neuen Presse" (Samstag) dafür ein, einen neuen Haftgrund zu schaffen für Ausreisepflichtige, "von denen eine unmittelbare Gefahr ausgeht". Für eine solche Form der Haft wäre Amri "prädestiniert gewesen".

Der Grünen-Fraktionschef im Bundestag, Anton Hofreiter, dagegen sieht keinen Bedarf für eine Rechtsänderung. "Nach allem, was man bislang erkennen kann, haben wir im vorliegenden Fall kein Gesetzesdefizit, sondern ein Vollzugsdefizit", sagte Hofreiter der "Saarbrücker Zeitung" (Samstag). Eine umfassende und wirksame Überwachung Amris sei auch auf der heutigen gesetzlichen Grundlage möglich gewesen.

Nach Amris Tod in einem Vorort von Mailand hatte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf schnellere Abschiebungen nach Tunesien gedrungen. Justizminister Heiko Maas (SPD) und Innenminister de Maizière hatten rasche Beratungen über Konsequenzen aus dem Terroranschlag angekündigt. Bei den Gesprächen werde es im Januar "insbesondere um die Fragen gehen, wie Ausreisepflichtige so schnell wie möglich abgeschoben werden und wie Gefährder noch besser überwacht werden können", sagte Maas. De Maizière verwies auf seinen "längst" vorliegenden Gesetzentwurf zur Abschiebehaft bei ausreisepflichtigen Gefährdern und zur Ausgestaltung der Duldung. (dpa)