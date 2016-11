Schon heute im Einsatz: Konzeptstudie des Weltraumteleskops WISE, das von der Nasa zur Asteroidensuche reaktiviert wurde. (NASA und JPL-Caltech, dpa)

Filme, in denen ein Asteroid auf die Erde zurast und Wissenschaftler alles in Bewegung setzen, um Abwehrstrategien zu entwickeln und die Welt zu retten, gibt es viele. Irgendwann, da sind sich führende Planetenforscher einig, könnte diese Gefahr Realität werden.

Mehr als 1700 aller bisher in Erdnähe entdeckten Asteroiden gelten als potenziell gefährlich für die Erde und auch vergangene Einschläge größerer Himmelskörper haben bereits gezeigt, welches Ausmaß an Zerstörung sie anrichten können. Um im Ernstfall irgendwann handeln zu können, bedarf es allerdings vorheriger Forschung.

Asteroidenmission steht in den Startlöchern

AIM (Asteroid Impact Mission) heißt eine von der Europäischen Weltraumagentur Esa geplante Asteroidenmission, die quasi in den Startlöchern steht und über dessen Finanzierung Anfang Dezember der Esa-Ministerrat entscheidet. Sollte das Projekt umgesetzt werden, wäre das ein wichtiger Schritt für den globalen Katastrophenschutz, so sind sich Experten und Wissenschaftler einig.

Mehr als 100 von ihnen schlossen sich deshalb nun der Kampagne „I support AIM“ an und unterschrieben einen offenen Brief, der am Montag in Berlin vorgestellt wurde und in dem die Notwendigkeit der geplanten Untersuchungen noch einmal betont wird.

OHB ist für Mission verantwortlich

Auch in Bremen wartet man gespannt auf die Entscheidung des Ministerrates im Dezember, denn das Bremer Raumfahrtunternehmen OHB ist für die gesamte Mission verantwortlich. Gemeinsam mit einem internationalen Konsortium mit Firmen unter anderem in Belgien, Polen und Portugal, arbeitet OHB seit knapp zwei Jahren am AIM-Projekt. Es wurden eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, genaue Analysen gemacht und ein Raumfahrzeug entworfen.

Mittlerweile sei man schon bei den Details der Mission angekommen, die für Bremen als Raumfahrtstandort ein wichtiger Meilenstein werden kann. „Für die Raumfahrt in Bremen besteht durch dieses Projekt die Möglichkeit, zu einem Zentrum für kleinere wissenschaftlich-technologische Missionen zu werden“, betont Marc Scheper, AIM-Projektleiter bei OHB.

Aber worum geht es bei AIM eigentlich genau? Die Mission ist der europäische Beitrag zu einer gemeinsamen Mission von Esa und Nasa mit dem Namen Aida, mit der Möglichkeiten der Asteroidenabwehr getestet werden sollen.

Sonde soll Fotos von Asteroid machen

Läuft alles nach Plan, macht sich eine unter der Leitung von OHB entwickelte AIM-Sonde im Oktober 2020 auf den etwa 18 Monate langen Weg zum Asteroiden „Didymos“ und seinem Mond „Didymoon“. Dieser kommt der Erde im Jahr 2022 relativ nah. Die AIM-Sonde soll hochauflösende Fotos des Zwillingsasteroiden machen, den Asteroidenmond mit Radarstrahlen abtasten und seine Wärmestrahlung mit einer Infrarotkamera untersuchen.

Vier Monate nach der Ankunft der europäischen AIM-Sonde soll dann die zweite Sonde der Aida-Mission den Asteroiden und seinen Begleiter erreichen. Hierbei handelt es sich um die Nasa-Sonde Dart. Diese soll mit einer Geschwindigkeit von etwa sechs Kilometern pro Sekunde auf „Didymoon“ einschlagen, damit im Anschluss beobachtet werden kann, welchen Einfluss dies auf seine Umlaufbahn hat.

„Wir kennen zwar die Anzahl der Asteroiden, wissen aber noch sehr wenig über ihre Eigenschaften“, betonte Alan Harris, Seniorwissenschaftler beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt am Montag in Berlin. „Um sie allerdings im Ernstfall von der Erde wegzulenken, müssen wir die Parameter kennen.“

120 Millionen Euro

Die Kosten für den Sonden-Bau werden sich laut Cornelius Schalinski, stellvertretender Leiter Geschäftsentwicklung bei OHB, auf insgesamt etwa 120 Millionen Euro belaufen. Bei einer Umsetzung der Mission kämen dann natürlich noch die Kosten für Start und Betrieb der Rakete hinzu, sodass die gesamte Mission laut Schalinski etwa 250 Millionen Euro kosten würde – für Weltraumprojekte eine relativ kleine Summe.

Laut Esa wäre die Aida-Mission der weltweit erste Versuch, den Gefahren durch für die Erde potenziell bedrohliche Asteroiden etwas entgegenzusetzen. Ein Grund mehr, warum man auch bei OHB in Bremen auf die Finanzierung der Mission hofft.

Ein wichtiger Schritt auch für die Bremer

„Als Projektingenieur möchte ich 2022 mit meinen Kindern den von AIM beobachteten Einschlag der Nasa-Sonde auf dem erdnahen Asteroidenmond als Livestream im Internet verfolgen“, sagt Scheper. „Wie vor fast 50 Jahren meine Eltern am Fernsehbildschirm fasziniert die ersten Schritte von Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond sahen.“

Nicht nur für die Menschheit, auch für Bremen wäre das Projekt ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft. „Wir denken natürlich schon weiter“, sagt Schalinski. „Mit dieser Mission wird man nicht nur in Richtung Asteroidenabwehr weitermarschieren können – man wird die Sonde auch modifiziert einsetzen können, um später andere Missionen zu machen.“

Sollte die Esa sich Anfang Dezember für eine Genehmigung der AIM-Mission entscheiden, kann OHB gemeinsam mit seinen internationalen Partnern mit dem Bau der benötigten Sonde beginnen. 2018 wird der Ministerrat dann endgültig darüber bestimmen, ob die Mission 2020 starten wird oder nicht.