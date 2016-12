Blick auf die Lloyd Dynamowerke (Archivbild). (FR)

Das hat laut Brunner zur Folge, dass die finanzielle Ausstattung des Hastedter Motorenherstellers gefährdet sei und Aufträge für das kommende Jahr nicht angenommen werden könnten. „Das Unternehmen ist dadurch in seiner Existenz bedroht“, sagte Brunner dem WESER-KURIER. Die Mitarbeiter der Lloyd Dynamo Werke wurden am Mittwochmittag in einer Betriebsversammlung über die Entwicklungen informiert.

Wegen der Haltung der Hyosung-Gruppe ist es zu unterschiedlichen Auffassungen zwischen einem Teil der Geschäftsführung des Motorenherstellers und dem Eigner gekommen. Brunner, der 2014 den Vorsitz der Geschäftsführung übernommen hatte, hat sein Amt nach eigenen Angaben Anfang dieser Woche aufgegeben. Erst vergangene Woche war Finanzchef Gerd Onken zurückgetreten. Die Geschäfte führt nun allein der Südkoreaner Moon Shin, der sich zur Lage des Unternehmens nicht äußern wollte.

Die Lloyd-Dynamowerke feierten im vergangenen Jahr ihren 100. Geburtstag. Das Traditionsunternehmen fertigt leistungsstarke elektrische Maschinen und Antriebssysteme. Bereits 2014 war es in die Pleite gerutscht, damals stieg die Hyosung-Gruppe in die Bremer Firma ein. Noch bis zum kommenden Jahr verzichten die mehr als 200 Mitarbeiter auf zehn Prozent ihres Gehalts, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Dem Eigner genügt das offenbar nicht: Nach Angaben von Volker Stahmann, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Bremen, fordern die Südkoreaner, dass die Angestellten auf weitere 20 Prozent verzichten.

Hyosung ist ein südkoreanischer Mischkonzern mit Sitz in Seoul. Sein Jahresumsatz lag zuletzt bei 17 Milliarden Dollar. Zum Konglomerat gehört ein weites Netz von Tochterfirmen im Immobiliengeschäft, Maschinenbau, der Chemieindustrie und der IT-Branche.