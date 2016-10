Einige bisherige Aufgabenfelder des Stadtamtes, wie beispielsweise Kfz-Anmeldungen, wandern in andere Senatsressorts ab. (Frank Thomas Koch)

Demnach soll die Behörde in ihrer jetzigen Struktur aufgelöst und auf ihre Grundfunktionen Bürgerservice und Ordnungsrecht reduziert werden. Die Ausländerabteilung geht in einem Amt für Migration auf. Mehrere bisherige Aufgabenfelder wie Kfz-Anmeldungen und das Marktwesen wandern in andere Senatsressorts ab. Die neue Struktur soll schon zur Jahreswende stehen.