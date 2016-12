Anlass für den Umzugsplan ist nach Darstellung der Sparkasse der große Sanierungsbedarf im Gebäudekomplex der Bank. (dpa)

Die Entscheidung der Sparkasse Bremen, ihren Hauptsitz von der Innenstadt an die Universität zu verlegen, ist im Senat sehr verhalten aufgenommen worden. Am Freitag hatte die Bank ihren Plan öffentlich gemacht. Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) wusste davon erst einen Tag vorher. Andere Senatsmitglieder entnahmen die Nachricht der Presse. Sie waren überrascht und irritiert, wie es aus Senatskreisen heißt.

Die Landesregierung will nach einer Sitzung am Dienstag, in der über die Sparkasse beraten wurde, zunächst abwarten, was genau die Gründe und Überlegungen für den Umzug sind. Die bisherigen Informationen seien spät gekommen und spärlich gewesen. Der Senat erwartet, so der Tenor, dass die Pläne der Sparkasse intensiv mit der Stadt abgestimmt werden.

Sparkasse konnte nicht früher informieren

Sparkassen-Chef Tim Nesemann teilte am Dienstag auf Anfrage des WESER-KURIER mit, dass er früher nicht informieren konnte: „Als Aktiengesellschaft benötigten wir zunächst die Entscheidung unseres Aufsichtsrates, um hierüber Gespräche mit der Stadt zu führen.“

Die Bank hatte angekündigt, Ende 2019 vom bisherigen Sitz am Brill in den Technologiepark an der Universität zu ziehen. „Ziel ist es, in dieser innovativen Umgebung die Sparkasse Bremen mit einem modernen Gebäude auf das digitale Zeitalter auszurichten“, erklärte Nesemann. Der genaue Standort werde sich in den nächsten Wochen und Monaten klären. Sondiert wurde dafür vorher allerdings nicht.

Erst am Freitag soll die Bank bei der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB), die für die Vermarktung der Flächen zuständig ist, wegen eines Grundstücks nachgefragt haben. „Das ist ein Projekt für das nächste Jahrzehnt“, hieß es aus der Behörde. Ein gehöriger Dämpfer für den ambitionierten Zeitplan, doch Nesemann relativiert: „Als ein 191 Jahre altes Unternehmen haben wir keine Eile.“

Bebauungsplan des Technologieparks

Hinzu kommen rechtliche Probleme. Wie die Baubehörde auf Nachfrage mitteilt, gibt der Bebauungsplan für den Technologiepark die Nutzung als Bürostandort nicht her. „Erlaubt ist Forschung und Entwicklung oder etwas mit Bezug zur Universität“, sagt Ressortsprecher Jens Tittmann. Den Plan zu ändern, wenn man es denn überhaupt wollte, würde viel Zeit beanspruchen, zumal auch die Mitbestimmungsrechte des Beirats tangiert seien. Tittmann rechnet mit mindestens zweieinhalb Jahren, bis mit dem Bau begonnen werden könnte.

Anlass für den Umzugsplan ist nach Darstellung der Sparkasse der große Sanierungsbedarf im Gebäudekomplex der Bank. Für bestimmte Teile kämen nur noch Abriss und Neubau in Frage, wollte man an dem Standort bleiben. „Solche historischen Bankgebäude in Innenstadtlage bieten heute aber keinen Kundennutzen mehr und sind auch wirtschaftlich nicht mehr vertretbar“, wird Nesemann zitiert.

Zumal die Rahmenbedingen im Bankgeschäft in Zeiten von Niedrigzinsen und EU-Regulierung anspruchsvoller geworden seien, so der Vorstandsvorsitzende. „Gleichzeitig eignen sich die altehrwürdigen Kundenhallen auch nicht mehr, um den Herausforderungen der Digitalisierung optimal zu begegnen.“

Neue Impulse für die Innenstadt

Neben solchen Erwägungen spielt für die Sparkasse nach eigener Darstellung eine ganz maßgebliche Rolle, dass sie Bremen mit dem Rückzug von der 11.000 Quadratmeter Fläche an der Nahtstelle zwischen City und Stephaniviertel die Chance gibt, neue Impulse für die Innenstadt zu setzen: „Der Vorstand ist sich sicher, dass die Flächen rund um das Finanzzentrum am Brill über die Hanken- und Jakobistraße bis zur Bürgermeister-Smidt-Straße schon für sich allein, erst recht aber unter Einbeziehung weiterer Gebäude auf der anderen Straßenseite ein erstklassiger Ort für ein Einkaufszentrum sind.“

Es wäre die Auferstehung eines Projekts, das im vergangenen Jahr gescheitert war. Ein City-Center, dann auf den Flächen, die bisher zur Sparkasse gehörten, und auf dem Areal von Parkhaus am Brill und Lloydhof, den die Stadt allerdings gerade erst in den Verkauf gebracht hat. Dazwischen liegt die vierspurige Bürgermeister-Smidt-Straße.

Als die City-Center-Pläne ad acta gelegt wurden, weil auch der letzte mögliche Investor zurückzog, hatte Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) erklärt, dass die Bremer Innenstadt für solche Projekte vergiftet sei. Aktuell hat sich Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) dazu geäußert: „Das muss man sich ganz in Ruhe anschauen, was aus diesem Standort werden kann“, betonte Sieling, „die jüngste Entwicklung am Ansgarikirchhof hat gezeigt, dass ein Einkaufszentrum kein Selbstgänger ist.“