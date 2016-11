Eine Kita im Container, wie hier in Stuttgart, soll es bald auch in Bremen geben. (dpa)

Massive Investitionen in neue Gebäude für Kitas und Grundschulen, aber auch in Personal, um die Qualität der Bildung zu verbessern – das alles sei notwenig, betont Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) im Gespräch mit dem WESER-KURIER. „Wir werden nicht umhinkommen, viel, viel mehr Geld für Bildung auszugeben.“ Die Senatorin spricht sich für mehr Doppelbesetzungen aus, zum Beispiel für einen Lehrer und eine Erzieherin in einer Klasse. Zudem korrigiert sie den Bedarf für Grundschulen nach oben: Nicht drei neue Schulen müssten in den nächsten Jahren in der Stadt entstehen, wie zuletzt im Schulstandortplan festgehalten, sondern vier. „Wir brauchen definitiv auch eine neue Grundschule im Bremer Westen“, so Bogedan.

Seit Anfang dieser Woche ist die Senatorin nach der Geburt ihres zweiten Kindes wieder im Einsatz und stellt sich der zuletzt massiven Kritik an ihrem Ressort. Bogedan sagt offen, dass die Kritik von Bremer Schulleitern teilweise zutreffe: Beim Kita-Ausbau werde derzeit Krisenmanagement betrieben, weil das Ressort seine vorherigen Prognosen zur Zahl der Kinder kurzfristig über Bord werfen musste. Weil es Bremen nicht gelingt, rechtzeitig neue Gebäude für zusätzliche Kitas zu bauen, setzt das Bildungsressort nun in großem Stil darauf, Container aufzustellen.

Kita-Container sollen Abhilfe schaffen

In diesen Mobilbauten sollen insgesamt 84 zusätzliche Kindergruppen betreut werden. 29 Standorte wurden als geeignet befunden und werden derzeit vom Bausenator geprüft. Die Kita-Container, die ursprünglich Anfang kommenden Jahres aufgestellt werden sollten, werden nun von der Bildungsbehörde „möglichst zum 1. August“ erwartet. Dann soll es rund 1400 zusätzliche Kita-Plätze geben.

Auch die Schaffung von Kita-Plätzen in festen Gebäuden verzögert sich. Während Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) im September angekündigt hatte, bis Ende des Jahres sollten 900 Kita-Plätze geschaffen werden, sind nun 820 Plätze geplant, die bis zum Sommer 2017 entstehen sollen. Viele dieser Plätze seien aber bereits im Werden, ein größerer Teil davon werde noch in diesem Jahr zur Verfügung stehen, sagt Ressortsprecherin Annette Kemp. Aktuell warten nach Angaben der Bildungsbehörde rund 1700 Familien in Bremen auf einen Kita-Platz.

Unterdessen war der Entwurf einer neuen Kita-Gebührenordnung, den SPD und Grüne am Montag vorgelegt hatten, am Mittwoch Thema in der Bildungsdeputation. Es bleibt bei den wesentlichen Punkten des Papiers, allerdings mit zwei Ergänzungen, die die Grünen eingebracht hatten. Der Senat soll laut Beschluss der Deputation so bald wie möglich statt des Bruttoeinkommens das Nettoeinkommen für die Berechnung der Kita-Beiträge zugrunde legen.

Kitas sollen weniger Verwaltungsarbeit leisten müssen

Zudem sollen Kitas künftig bei der Verwaltungsarbeit entlastet werden, indem die Beiträge von einer zentralen Stelle berechnet und eingezogen werden. Diese soll im Finanzressort bei der Landeshauptkasse angesiedelt sein. Claudia Bogedan kündigt an, an einem Konzept dafür werde gearbeitet. Die Forderung, das Nettoeinkommen zur Grundlage für die Kita-Gebühren zu machen, könne aber zunächst nicht erfüllt werden – unter anderem, weil die Beiträge noch nicht zentral eingezogen werden.

Elternvertreter haben die neue Gebührenordnung derweil erneut kritisiert. Die Zentrale Elternvertretung (ZEV) kritisiert den Entwurf als sozial unausgewogen und übereilt. Zwar sollen Sozialhilfeempfänger und Geringverdiener von den Kita-Gebühren befreit werden – das betrifft laut Bildungsbehörde 56 Prozent aller Familien. Den finanziellen Ausgleich dafür sollen jedoch besser verdienende Eltern erbringen, für die die Beiträge um bis zu 50 Prozent steigen. Andreas Seele, Vorstandssprecher der ZEV, fordert, der Ausgleich müsse aus staatlicher Kasse bezahlt werden. Dieser Meinung schloss sich die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Sandra Ahrens, an.

Rot-Grün habe aus dem ersten, gescheiterten Versuch einer neuen Beitragsordnung offenbar nichts gelernt, sagte sie. Dieses Gesetz wurde 2014 vom Oberverwaltungsgericht gekippt. Die Kritik an Fehlern sei damals ignoriert worden, so Ahrens – mit dem Ergebnis, dass Eltern sich vor Gericht durchsetzen konnten. Die ZEV hat juristische Schritte gegen die Gebührenordnung angekündigt. Katja Moede-Nolting vom Gesamtelternbeirat katholischer Kitas in Bremen sagte, sie wünsche sich in Zukunft völlig beitragsfreie Kitas – so wie es andere Großstädte planen, zum Beispiel Berlin.