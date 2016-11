Trump verkörpert die Sehnsüchte der Verlierer und derjenigen, die sich als solche betrachten. (dpa)

Greta Tarbell (63) starrt mit offenem Mund in den strahlend blauen Sommerhimmel über der Iowa State Fair. „Da ist er“, ruft die Rentnerin entzückt auf, als sie am Heck der Sikorsky S–76 in fetten weißen Lettern den Namen des Kandidaten entdeckt: “T-R-U-M-P.” Hunderte Fans verfolgen gebannt, wie der schwarze Helikopter drei Ehrenrunden zieht, bevor er zur Landung ansetzt.

Das Schlagen der Rotoren vermischt sich unter das Johlen der „Trumpers”. Kurz darauf steigt eine Staubwolke auf. Aus ihr hervortritt der Mann, in dem seine Anhänger den Retter Amerikas sehen. Dunkelblaue Club-Jacke, beige Hose, weiße Lederschuhe und rote Baseball-Kappe mit der Aufschrift „Make America Great Again“.

Donald Trump (70) schreitet mit breitem Haifisch-Grinsen und leicht verzögertem Gang auf die Menge zu. Der Geschäftsmann hat den einstudierten Auftritt mit einem Patent geschützt. Die mehr als zwanzig Millionen Fans der Erfolgsserie „The Apprentice”, die über Jahre zur besten Sendezeit auf NBC über die Mattscheibe flimmerte, erkennen das Markenzeichen sofort wieder. Wie er in seiner Fernsehshow Kandidaten mit den Worten „You are fired” – „Du bist gefeuert“ – nach Hause schickte, verspricht Trump seinen Anhängern nun, die etablierten Politiker in Washington zu feuern. Er versucht, die Wahlen zum wichtigsten Amt der Welt zur Reality-TV-Show zu verwandeln. Wobei der Sieger im November ins Weiße Haus einzieht.

Amerikanische Mischung aus Silvio Berlusconi und Benito Mussolini

Der Auftritt vergangenen August in Iowa lieferte einen Vorgeschmack auf einen Wahlkampf, wie ihn Amerika noch nicht erlebt hat. Mit einem Kandidaten, der die Wähler wie der Kinderbuch-Held Willy Wonka in seine wundersame Welt lockt. Sei es mit der Verheißung, die Supermacht wieder großartig zu machen, oder sprichwörtlich – wie in Iowa – durch Rundflüge in seinem Helikopter. Wie die Faschisten in den dreißiger Jahren am besten verstanden, das neue Medium Radio für ihre Propaganda zu nutzen, setzt Trump heute besser als die etablierte Konkurrenz die sozialen Medien und das Fernsehen ein, seine eigene Wirklichkeit zu inszenieren.

Der Watergate-Enthüller Carl Bernstein sieht darin einen Schlüssel zum Verständnis des republikanischen Präsidentschaftskandidaten. Ihn ihm träfen „Berühmtheit und Neo-Faschismus” auf „faszinierende Art” zusammen; eine amerikanische Mischung aus Silvio Berlusconi und Benito Mussolini. Mit sicherem Instinkt kanalisierte Trump die Wut der weißen Kleinbürger und Arbeiter gegen das Establishment. Er spielt mit den Ängsten, Sorgen und Wünschen dieses Wählersegments, das sich von der Globalisierung bedroht fühlt, und sich die Zeiten zurückwünscht, in denen alles besser war und die Welt nach Amerika aufschaute.

„Lehrbuchfall von Narzissmus”

„Ich werde so viel siegen, dass es Euch langweilig wird”, verspricht Trump in seinen mäandernden Reden, in denen er sich als Gottes Geschenk an Amerika verkauft. „Es gibt niemanden wie mich, niemanden”, gehört zu den Sätzen, mit denen der Kandidat seine Marke wie ein Waschmittel-Verkäufer anpreist. Der Mann, der von Krawatten über Flugzeuge bis hin zu Wolkenkratzern überall seinen Namen anbringt, glaubt an seine eigene Herrlichkeit. Für den klinischen Psychologen George Simon ist Trump ein „Lehrbuchfall von Narzissmus”. Er hebe Videoclips von ihm als Anschauungsbeispiel für seine Seminare auf. „Es gibt keine besseren Beispiele”.

Einmal danach gefragt, bei wem er sich Rat hole, sagte der blondierte Selbstdarsteller einem Reporter: „Bei mir selbst. Ich schaue mich im Spiegel an.” Dieser hängt gleich gegenüber seinem Schreibtisch im Trump Tower. Eine Erklärung für die Selbstfixierung Trumps könnte die Strenge seines Vaters Fred sein, der in Queens und Brooklyn ein Imperium mit 27 000 Mietwohnungen aufgebaut hatte. Er schickte den dreizehnjährigen Donald zur Disziplinierung auf eine Militärakademie am Hudson River. Dort muss er Uniform tragen, strammstehen, und sich von ehemaligen Feldwebeln anbrüllen lassen.

Der Vater bewunderte aber auch die „Killer-Instinkte” Donalds, die ihn von seinem älteren Bruder Robert – einem Schöngeist – und Fred, eines in jungen Jahren verstorbenen Alkoholikers, unterschieden. Er war mit gerade einmal 26 Jahren der auserkorene Erbe der „Trump”-Organisation, der sich nach Studium in den Bronx und der Wharton-Business School in die Fußspuren des Firmengründers begab. Mit viel Glück entging er einem frühen Rückschlag in seiner Karriere, als ein Gericht 1975 in einem Fall von Rassendiskriminierung Gnade vor Recht ergehen ließ. Trump war bei einer Stichprobe aufgefallen, wie seine Verwaltung einem schwarzen Mieter eine Wohnung verweigerte, die er anschließend einem weißen anbot.

„The Art of the Deal” als Bestseller

Mitte der 1970er-Jahre weitete Donald das Geschäft in Manhattan aus. Von seinem Vater hatte er abgeschaut, wie er sich mithilfe einflussreicher Politiker vor Risiken absichern und lukrative Hilfen einstreichen konnte. Mit 60 Millionen Dollar an Subventionen kaufte er das baufällige „Commodore Hotel“ und eröffnete es 1980 renoviert als „Grand Hyatt”. Trump ließ sich in einem silbernen Cadillac durch die Stadt chauffieren, trieb sich in den feinsten Clubs mit hübschen Modells herum und füllte die Klatschspalten der Boulevardpresse. Drei Jahre später, 1983, bat er die Steuerzahler einmal mehr zur Kasse. Diese subventionierten den Bau des 202 Meter hohen Trump-Towers nahe dem Central Park.

In dem Buch „The Art of the Deal”, das 51 Wochen lang die Bestseller-Liste der New York Times anführte, feierte sich Trump selber als unschlagbaren Geschäftemacher und erteilte Ratschläge in der Kunst der Verhandlung. In seinem Übermut bot er sich als Unterhändler für die SALT-Atomgespräche mit der Sowjetunion an. In Oprah Winfreys Talkshow denkt er erstmals laut über eine Kandidatur für das Weiße Haus nach. „Ich bin es leid, mit anzusehen, was mit unserem Land passiert.”

Als Mann für alle Fälle steht ihm der Jurist Roy Cohn zur Seite, der früher schon den Kommunistenjäger Joseph McCarthy beraten hatte. Von diesem lernte Trump das düstere Handwerk der Verunglimpfung. Er überzeugte sich davon, dass man Lügen nur oft genug wiederholen müsse, bis sie die Leute für wahr hielten.

Vermarktung der Berühmtheit

Ende der 1980er-Jahre überhebt sich Trump in Atlantic City mit dem für knapp eine Milliarde Dollar errichteten Spielkasino „Taj Mahal”. Der Baumagnat hatte die Warnung von Analysten in den Wind geschlagen, die meinten, der Markt in dem Badeort sei für sein als „achtes Weltwunder” angepriesene Projekt nicht groß genug. Der Trump-Organisation drohte der Bankrott. Und wieder hat Donald Glück. Die Banken wollen das geliehene Geld nicht abschreiben, sondern retten den Bauunternehmer vor dem Konkurs. Kurz darauf geht seine Ehe mit seiner ersten Frau Ivana zu Ende. Die New York Post hatte auf der Titelseite über seine Affäre mit der Schauspielerin Marla Maples berichtet. Die Schlagzeile: „Der beste Sex meines Lebens”.

Mit der zweiten Frau, die Trump 1993 ehelichte, änderte er sein Geschäftsmodell. Fortan vermarktete er seine Berühmtheit. Die Risiken des Bauens überließ er überwiegend anderen. Trump orientierte sich in das Show-Geschäft um und spielte wiederholt mit dem Gedanken, in die Politik einzusteigen. Als er am 16. Juni vergangenen Jahres mit seiner inzwischen dritten Ehefrau Melania die goldene Rolltreppe des Trump Towers herunterschwebte, um seine Präsidentschaftskandidatur bei den Republikanern anzukündigen, nahm seine Bewerbung kaum jemand ernst.

Es dauerte eine Weile, ehe seine Mitbewerber und die Presse realisierten, wie sehr der Kandidat mit seinem in Europa abgeschauten National-Chauvinismus und fremdenfeindlicher Stimmungsmache einen Nerv bei den Republikanern traf. Was andere US-Konservative zwischen den Zeilen sagen, spricht er direkt aus. Gegen den Vorwurf des Rassismus und Sexismus immunisiert sich Trump mit dem Argument, der Ernst der Lage erlaube keine „politische Korrektheit”.

„Ich liebe die schlecht Gebildeten”

Unbekümmert hetzt er gegen Muslime und Mexikaner, will die einen an der Einreise hindern und die anderen mit einer Mauer fernhalten. Er verspricht, elf Millionen Einwanderer ohne Papiere zu deportieren, mutmaßliche Terroristen zu foltern und deren Familien zu bombardieren. Frauen die abtreiben, will er bestrafen. Dass sich der bombastische Fernsehstar in einem blassen Feld aus sechzehn republikanischen Mitbewerbern bei den Vorwahlen durchsetzen konnte, überrascht nur, wer die Klientel der Republikaner nicht kennt. Eine Partei, die in den vergangenen dreißig Jahren immer weiter an den Rand rückte und zum Sammelbecken aller möglichen Rechtspopulisten geworden ist.

„Ich liebe die schlecht Gebildeten”, zog Trump auf einer Kundgebung den Hut vor den Wählern, denen er zum guten Teil seinen Sieg bei den Vorwahlen verdankt. Die „Trumpers” möchten sein wie er. Und sie verstehen die Sprache, die der Kandidat auf seinen Baustellen gelernt hat: Derb und direkt. Auf der Jagd nach Auflage und Einschaltquote ließen sich die US-Medien zu unkritischen Helfershelfern machen. Sie schenkten dem Kandidaten kostenlose Auftrittsflächen im Gegenwert von geschätzt zwei Milliarden US-Dollar. Obwohl nach einer Analyse der unabhängigen Organisation „PolitiFact” 75 Prozent aller Aussagen unwahr sind, ließ die Presse den Schaumschläger ungeschoren davon kommen.

Viele Republikaner versuchen, den Erfolg des „Ich”-Kandidaten schönzureden. Selbst nach seinen wenig präsidialen Auftritten in Gefolge des Terroranschlags von Orlando verbreiteten sie Zweckoptimismus. Der Kandidat werde sich schon irgendwie zum Mannschaftsspieler entwickeln. Robert Trump kennt seinen jüngeren Bruder anders. Dass er sich an Regeln halte oder von anderen kontrollieren lasse, passe nicht zu dessen Charakter. „Donald war das Kind, das auf Geburtstagsfeiern den Kuchen warf”. Die republikanischen Wähler fanden genau das attraktiv.