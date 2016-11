Carsten Sieling und Harald Emigholz. (Frank Thomas Koch)

Carsten Sieling ist "überrascht". Er habe genauso wenig wie die meisten Menschen damit gerechnet, dass Donald Trump gewinnt, schreibt der Bürgermeister in einer Mitteilung. Klar ist aber für ihn:

"Mit dem Ergebnis werden wir jetzt umgehen müssen. Es wird sich zeigen, wie er sich nach dem Wahlkampf in der für ihn ganz neuen Rolle als Präsident erweist. Ich mache mir Sorgen, was die außenpolitische Ausrichtung dieser neuen US-Administration angeht – aber auch in wirtschaftlicher Hinsicht", schreibt er.

Das wiederum interessiert auch Harald Emigholz, der Präses der Handelskammer Bremen. Alle Aussagen des neugewählten Präsidenten Trump laufen für ihn auf eine stärkere Isolation der amerikanischen Außen- und Wirtschaftspolitik hinaus. Kein gutes Zeichen für Bremen:

"Wir müssen uns daher darauf einstellen, dass die USA vermehrt protektionistische Politiken verfolgen wird. Der bremisch-amerikanische Handelsverkehr ist in den vergangenen vier Jahren um 23 Prozent gewachsen. Ob diese Dynamik fortgesetzt werden kann, ist daher unsicher. Protektionismus ist nicht im Interesse des Wirtschaftsstandorts Bremen, der ja besonders stark auf den US-Markt ausgerichtet ist."

Carsten Sieling glaubt aber auch, dass Donald Trump sich nicht einfach von der bisherigen Wirtschaftspolitik losmachen, die in vielerlei Hinsicht auch von Europa und Deutschland abhängig sei.

"Anders gesagt: Er kann nicht einfach die Schotten dichtmachen."

Bürgermeister Sieling sorgt sich nicht nur um die wirtschaftlichen Konsequenzen, sondern ebenso um das politische Klima: "Die Art und Weise, wie Sachargumente und Fakten im zurückliegenden Wahlkampf ausgeblendet wurden, hat beängstigende Ausmaße angenommen. Wir müssen uns in Deutschland bemühen, solch eine Situation gar nicht erst aufkommen zu lassen", schreibt er.