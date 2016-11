Bremens Bürgermeister Carsten Sieling. (Frank Thomas Koch)

"Ich bin sicher, dass Sigmar Gabriel der Kanzler ist, den Deutschland jetzt braucht", sagte Sieling am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Diskussion um den Kanzlerkandidaten der SPD war am Montag neu entflammt, nachdem Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Vortag ihre erneute Kandidatur angekündigt hatte.

Auch Martin Schulz als Kandidat gehandelt

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wollte sich auf Anfrage zu dem Thema zunächst nicht äußern. In der SPD wird außer dem Parteivorsitzenden Gabriel auch EU-Parlamentspräsident Martin Schulz als möglicher Kandidat gehandelt. Eine endgültige Entscheidung kündigten die Sozialdemokraten für Ende Januar an.

Im Hinblick auf mögliche Wahlkampfthemen sagte Bürgermeister Sieling: "Gerechtigkeit und Zusammenhalt der Gesellschaft sind die Aufgaben, für die die SPD in den Wahlkampf ziehen sollte." (dpa)