Bürgermeister Carsten Sieling. (dpa)

Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) will alle gesellschaftlichen Gruppen einbeziehen, um einen gemeinsamen Plan für Bremen zu entwickeln. Dafür solle eine Art „Zukunftskommission“ formiert werden. Vor allem geht es um die Frage, wie das zusätzliche Geld vom Bund in den nächsten Jahren eingesetzt werden soll. Diese Situation sei als Chance zu begreifen. „Wenn wir das nicht als Gemeinschaftsleistung sehen, dann passiert mit dem Geld nichts Gescheites.“

Er beobachte jedoch weniger Leidenschaft für Bremen – auch in der Wirtschaft, sagte der Bürgermeister am Montagabend während einer Diskussion in der Handelskammer, die sich mit den Möglichkeiten des neuen Finanzausgleichs beschäftigte. „Es geht darum, in den Dialog zu treten und aufzuhören zu schmollen.“

"Das lässt uns Gestaltungsmöglichkeiten."

Ab dem Jahr 2020 bekommt Bremen jährlich 400 Millionen Euro Sanierungshilfe und weitere 89 Millionen Euro aus dem Finanzausgleich. Sieling rechnet bis 2035 mit dieser Summe. Wie viel von diesem Geld investiert und wie viel dafür genutzt werden soll, die Altschulden von knapp 22 Milliarden Euro abzutragen, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Sieling plädiert für eine jährliche Tilgung von 50 Millionen Euro plus insgesamt 150 Millionen Euro in fünf Jahren. „Das ist vertretbar. Das lässt uns Gestaltungsmöglichkeiten.“ Es gelte das übrige Geld zu investieren, um zunächst das Fundament für eine weitere Tilgung zu schaffen. Die Wirtschafts- und Finanzkraft müsse gestärkt, Fachkräfte gewonnen werden.

Thomas Röwekamp, Fraktionsvorsitzender der CDU, forderte bei der Diskussion, die 400 Millionen Euro in Gänze zur Tilgung der Schulden zu verwenden und so 12 Millionen Euro Zinsen zu sparen. „Dort sollte die erste Priorität liegen.“ Sieling argumentiert dagegen, diese Tilgung habe einen zu geringen Effekt, angesichts der möglichen Erträge durch weitere Investitionen.

Zusätzliches Geld soll Grundbedarf nicht decken

Röwekamp konterte jedoch, das sei kein Argument: „Lasst uns endlich damit anfangen, die Schulden zu tilgen.“ Es könne nicht darum gehen, mit dem zusätzlichen Geld den Grundbedarf zu decken. Der Haushalt müsse das aus regulären Einnahmen schaffen. Der Fraktionsvorsitzende plädierte für einen Wettbewerb der Ideen, um das Geld bestmöglich zu investieren und die Wirtschafts- und Finanzkraft langfristig zu stärken.

Er mahnte, es nicht übereilt auszugeben. Denn zunächst brauche es entsprechende Kriterien für Ideen. „Wir brauchen einen Bremen-Plan 2035 und einen breiten gesellschaftlichen Konsens für ihn.“ Röwekamp bekam für diesen Beitrag Applaus vom Publikum. Mehr als 100 Zuschauer verfolgten die Diskussion im Schütting.

Derzeit sei es noch zu früh, einen solchen Plan zu entwerfen, sagte Sieling. Der Kompromiss zwischen Bund und Ländern passiere noch Bundestag und Bundesrat. „Ich gehe davon aus, dass es Ende März zu einem Ergebnis kommt.“ Der Senat setze sich jetzt zu Gesprächen zusammen. Es gehe für Bremen darum, die Handlungsfähigkeit und Autonomie zurückzugewinnen, so der Bürgermeister.

Bildungssystem und Infrastruktur

Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel stützt die Schuldentilgung von etwa 80 Millionen Euro, wie sie Sieling vorsieht. Wichtig sei jedoch, sich anzuschauen, wo schon jetzt Geld fehle: im Bildungssystem und der Infrastruktur. Dort müsse investiert werden. „Das hat Vorfahrt.“ Matthias Fonger, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Bremen, lobte die Regierung.

„Dass wir heute überhaupt über Tilgung sprechen können, ist ein großer Fortschritt.“ Doch der Abtrag müsse angemessen sein. Weil die Niedrigzinsphase enden könne, sei es vernünftig, die Hälfte des Geldes in die Tilgung zu stecken. Und: „Wir müssen uns vor allem auf die Investitionen fokussieren, die am Ende Rendite bringen.“ Ökonom André W. Heinemann von der Universität Bremen warb für einen Dreiklang.

"Wirtschaftliches Wachstum ist die beste Medizin."

Die Stadt müsse einerseits funktionsfähig bleiben, die Wirtschaft wachsen und gleichzeitig gelte es, Schulden zu tilgen. Harald Emigholz, Präses der Handelskammer, setzte sich ins seiner Begrüßung für Investitionen in Infrastruktur und Bildung ein. „Wirtschaftliches Wachstum ist die beste Medizin.“

Moritz Döbler, Chefredakteur des WESER-KURIER und Moderator der Diskussion, fragte Sieling, ob Bremen den 2017 den Haushalt wiederum mit einer schwarzen Null abschließen werde. Zunächst müsse man die Konsolidierungsziele erreichen, entgegnete er. Ob das gelinge, könne er nicht sagen. Es gebe Aufgaben, die sich nicht aufschieben ließen: die Probleme beim Stadtamt oder bei den Betreuungsplätzen.