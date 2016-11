Donald Trumps Wahlsieg löste zahlreiche Reaktionen in der deutschen und internationalen Politike aus. (dpa)

Der SPD-Politiker und MdB Lars Klingbeil:

Der niederländische Rechtspopulist Geerd Wilders:

("Die Amerikaner holen sich ihr Land zurück.")

Der CDU-Politiker Norbert Röttgen sagte im ZDF: "Seine Worte und seine Art sind eine wahnsinnige Hypothek, die er nicht so einfach abschütteln kann. (...) Wir müssen ihn, glaube ich, so nehmen, wie er sich präsentiert hat."

Ebenfalls im ZDF äußerte sich auch der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir: "Das ist ein Bruch mit der bisherigen Tradition, dass der Westen für liberale Werte steht."

Der SPD-Politiker Ralf Stegner auf Twitter:

Die Fraktionschefin der Grünen Katrin Göring-Eckardt auf Twitter:

Der SPD-Politiker Nils Annen betonte, dass es unklar sei, was eine Präsidentschaft Trumps für Europa bedeute. Bei Clinton habe man gewusst, worauf man sich einstellen könne. "Bei Herrn Trump wissen wir wirklich nicht, was auf uns zukommen wird."

Auch der Linke-Vorsitzende Bernd Riexinger zeigte sich erschüttert. "Er wird den Leuten, denen er jetzt alles mögliche versprochen hat, nichts bieten können", sagte er. Riexinger fürchtet, dass sich die USA auf den Weg zu einer autoritären Gesellschaft bewegen.

Der ehemalige Vorsitzende der britischen UKIP Nigel Farage auf Twitter:

("Scheint, als würde 2016 das Jahr von zwei großen poilitischen Revolutionen werden.")

Marie Le Pen, Chefin des französischen Front National auf Twitter:

("Herzlichen Glückwunsch dem neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, und dem amerikanischen Volk, frei.")

"Trump ist auch eine Warnung an uns", sagte Vizekanzler Sigmar Gabriel am Mittwoch den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dies münzte Gabriel auch auf die Politik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Trump sei "Vorreiter einer autoritären und chauvinistischen Internationale".

Zu diesen Kräften zählt Gabriel auch Russlands Präsident Wladimir Putin, den türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan, die französische Front-National-Chefin Marine Le Pen, die niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders und in Deutschland die AfD. "Es geht ihnen um ein echtes Rollback in die alten schlechten Zeiten, in denen Frauen an den Herd oder ins Bett gehörten, Schwule in den Knast und Gewerkschaften höchstens an den Katzentisch", so Gabriel. (wk/dpa)