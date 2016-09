Der ehemalige Firmensitz der Beluga-Reederei auf dem Bremer Teerhof. (Karsten Klama)

Für die drei mitangeklagten früheren Beluga-Manager ist zunächst einmal Pause im Betrugsprozess rund um die Bremer Ex-Schwergutreederei: Das Gericht folgte am Ende des 37. Verhandlungstags vor der Großen Wirtschaftskammer des Landgerichts Bremen dem Antrag der Verteidiger, ihre Mandanten für die nächsten Verhandlungstage zu beurlauben.

Zuvor ging es am Dienstagvormittag noch einmal um Kapitalbewegungen, die das Gericht als sogenannten Eigenkapitaltausch bezeichnete. Dabei geht es im Jahr 2010 um die Herausnahme von Eigenkapital aus den Einschiffkommanditgesellschaften, das dem Hauptangeklagten, Ex-Reeder Niels Stolberg, gehörte, durch Hereinnahme von Fremdkapital, das vom US-Investor Oaktree stammte. Oaktree hatte Beluga im März 2011 komplett übernommen, bevor das Unternehmen wenig später in die Insolvenz ging.

Die Staatsanwaltschaft wollte wissen, wer, was, wann in diesem Zusammenhang wusste. Stolberg räumte ein, dass ihm schon bekannt gewesen sei, dass es sich dabei um eine Summe von etwa zehn Millionen Euro handeln würde. Wie diese komplexen Verhandlungen im Detail mit Oaktree geführt worden seien, sei ihm nicht bekannt gewesen. Ihm sei lediglich mitgeteilt worden, dass man es so machen könne, und darauf habe er sich verlassen.

Steuerberater verweigert Aussage

Licht ins Dunkel könnte wohl sein ehemaliger Steuerberater bringen. Sein Name fiel immer wieder, als die drei Ex-Manager zu diesem Thema befragt wurden. Doch ob er noch als Zeuge geladen wird, ist fraglich. Offenbar beruft sich der Mann auf sein Zeugnisverweigerungsrecht. Seinen Steuerberater habe er seit über 15 Jahren gekannt, sagte Stolberg. Er sei ihm eine Vertrauensperson gewesen. „Ihm habe ich bei den Detailfragen freie Hand gelassen.“

Stolberg sei bei den Verhandlungen zwischen Oaktree- und Beluga-Vertretern nicht dabei gewesen, so einer der Ex-Manager. Konkret sei es aus Sicht des US-Investors darum gegangen, zu vermeiden, dass Oaktree als Fonds Barmittel an eine Privatperson auszahle. Deshalb sei die Variante Eigenkapitaltausch gewählt worden.

Wissen wollte die Staatsanwaltschaft von den Ex-Managern auch, ob Stolberg am 29. Oktober 2010 den ersten Deal zwischen Oaktree und Beluga mit unterzeichnete und dabei war. Dass er ihn unterzeichnet habe, davon könne man ausgehen. Alle finalen Entscheidungsprozesse seien auf Stolberg zugeschnitten gewesen. Dass er dabei gewesen sei, sei eher unwahrscheinlich: „Ich schätze Stolberg nicht so ein, dass er zwei Stunden an einem solchen Vertragsmarathon teilgenommen hätte“, so einer der Ex-Beluga-Manager.

Stolberg schweigt zum Protokoll

Details hätten Stolberg bei diesem Deal nicht interessiert. Ihm sei lediglich wichtig gewesen, zu erfahren, wie viele Anteile er durch den Einstieg von Oaktree abgeben musste, wie viel Geld er dafür privat bekam und ob die Schiffe durchfinanziert waren. Welche Auswirkungen der Deal im Detail steuerrechtlich und auf die einzelnen Einschiffgesellschaften hatte, sei Sache des Steuerberaters gewesen, der das auch direkt mit den Juristen von Oaktree verhandelt habe, waren sich die drei ehemaligen Manager einig.

Stolberg gab zu diesem Zeitpunkt schon längst keine Antworten mehr. Grund: Die Staatsanwaltschaft hatte ihn mit detaillierten Angaben aus dem Protokoll von vor fünf Jahren konfrontiert. „Darauf ist Herr Stolberg nicht vorbereitet, wir wissen doch, wie so ein Protokoll zustande kommt“, so einer der Verteidiger. „Ich war dabei und hatte ihn dabei unterstützt.“ In der Anklage gehe es nicht nur um die zehn Millionen Euro, sondern um die Finanzspritzen von Oaktree an Beluga im dreistelligen Millionenbereich insgesamt, machte Richterin Monika Schaefer am Ende der Sitzung deutlich.