Hansewasser profitiert zu sehr von den Schmutzwassergebühren der Bremer. Das finden die Linken in der Bürgerschaft und fordern eine Überprüfung der Gebühren. (dpa)

411 Euro Schmutzwassergebühren zahlt ein durchschnittlicher Bremer Vier-Personen-Haushalt im Jahr. Zu viel, meinen die Linken in der Bürgerschaft. Angesichts üppiger Gewinne der privaten Stadtentwässerungsgesellschaft Hansewasser fordern sie politische Schritte, um das Unternehmen zu einer Senkung der Abgaben zu veranlassen. Das Umweltressort des Senats gibt einem solchen Vorstoß kaum eine Chance, und Hansewasser sieht sich zu Unrecht am Pranger.

Entzündet hat sich die Kritik der Linken an der Gewinnausschüttung an die Hansewasser-Gesellschafter für 2015. Laut Geschäftsbericht überwies der Bremer Entsorger jeweils mehr als sechs Millionen Euro an seine beiden Teilhaber, die Bremer SWB und die Gelsenkirchener Gelsenwasser AG. Die beiden Unternehmen hatten die Bremer Stadtentwässerung 1999 für umgerechnet 362 Millionen Euro von der Kommune gekauft. Ein gutes Geschäft, denn Hansewasser erzielte in den Folgejahren stets eine ansehnliche Rendite auf das eingesetzte Kapital.

Nach Angaben der Linken erreichte Hansewasser 2015 bei einem Umsatz von 86 Millionen Euro einen Gewinn von knapp 20 Millionen Euro vor Steuern. Die Eigenkapitalrendite nach Steuern habe bei 25 Prozent gelegen. „Das ist staatlich garantierte Profitmaximierung zulasten der Allgemeinheit und der öffentlichen Hand“, geißelt Linken-Finanzpolitiker Klaus-Rainer Rupp das Geschäftsgebaren von Hansewasser. Beim Betrieb des Kanalnetzes handele es sich um ein klassisches Monopol. „Vor diesem Hintergrund ist es völlig abenteuerlich, wenn Profite in Heuschrecken-Größenordnungen durchgesetzt werden“, findet Rupp.

Bremer Haushalte könnten spürbar entlastet werden

Konkret fordern die Linken in der Bürgerschaft, die Profite aus der Abwasserwirtschaft auf ein Maß zu begrenzen, wie es für den Betrieb von Strom- und Gasnetzen verbindlich festgeschrieben ist. Im Strombereich lässt die Bundesnetzagentur eine Rendite von rund sieben Prozent zu. Nähme man diesen Wert als Anhaltspunkt, könnten Bremer Haushalte bei ihrer Abwasser-Jahresabrechnung spürbar entlastet werden, argumentiert Klaus-Rainer Rupp.

Bei Hansewasser sieht man den Sachverhalt erwartungsgemäß anders. Dort verweist Sprecher Oliver Ladeur zunächst darauf, dass die Bremer Haushalte im Vergleich mit den Umlandgemeinden ihr Abwasser vergleichsweise günstig loswerden. Der von den Linken als massiv überhöht kritisierte Gewinn des vergangenen Jahres schrumpfe zudem nach Steuern auf 12,2 Millionen Euro zusammen. Neben den Ertragssteuern zahle Hansewasser auch 3,5 Millionen Euro an Gewerbesteuern, die direkt in den Bremer Haushalt fließen.

Kritik richtet sich nicht allein gegen Hansewasser

Die Linken richten ihre Kritik allerdings nicht nur gegen Hansewasser. Auch der Senat muss sich ihrer Ansicht nach Versäumnisse ankreiden lassen. Ursprünglich war in den Privatisierungsverträgen von 1999 nämlich eine regelmäßige Preisüberprüfung vorgesehen. Die fand allerdings nur einmal statt, und zwar im Jahr 2006.

Damals wurde eine Senkung der Abwassergebühren im Gesamtvolumen von rund 4,5 Millionen Euro vereinbart. Im Gegenzug gestand das Umweltressort des Senats Hansewasser allerdings zu, dass bis zum Auslaufen der Pachtverträge für das städtische Kanalnetz im Jahr 2028 keine weitere turnusmäßige Überprüfung der Entgelthöhe mehr stattfindet – aus Sicht der Linken eine „Vereinbarung zwischen Umweltressort und Hansewasser zulasten Dritter, nämlich der Gebührenzahler“.

Das mag der Sprecher der Umweltbehörde, Jens Tittmann, so nicht stehen lassen. Er erinnert daran, dass die Verträge über den Verkauf der Stadtentwässerung an Hansewasser auf die Privatisierungspolitik der rot-schwarzen Koalition in den 1990er-Jahren zurückgehen. Die Gebührensenkung aus dem Jahr 2006 sei ein freiwilliges Entgegenkommen des Entsorgers gewesen.

Öffentliche Hand ist in schlechter Verhandlungsposition

Ohne politischen Druck aus dem von den Grünen geführten Umweltressort wäre es dazu damals nicht gekommen, ist Tittmann überzeugt. Wenn es allerdings heute darum gehe, eine erneute Abschöpfung von Hansewasser-Gewinnen zugunsten der Bremer Verbraucher zu erreichen, sei die öffentliche Hand tatsächlich „in einer schlechten Verhandlungsposition“.

Für die Linken darf das nicht bedeuten, dass die Politik die Hände in den Schoß legt. Sie wollen in Kürze einen Antrag in die Bürgerschaft einbringen, mit dem sie zweierlei zu bewirken hoffen: Zum einen soll die Angemessenheit der aktuellen Gebühren gutachterlich überprüft werden. Auf der Grundlage der Ergebnisse soll dann im kommenden Jahr durch die Bürgerschaft ein neuer gesetzlicher Rahmen für die Abgabenhöhe gezogen werden.

Für Klaus-Rainer Rupp lehrt das Beispiel der Bremer Abwassergebühren vor allem dies: „Privatisierung stellt keineswegs die wirtschaftlichste Option für die Allgemeinheit dar, ganz im Gegenteil.“