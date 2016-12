Die Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann kritisiert die Bremer Entscheidung. (Frank Thomas Koch)

Die Entscheidung der Bremer Ausländerbehörde, rund 80 Afghanen eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, hat bei der Opposition ein gespaltenes Echo hervorgerufen. Bei der CDU ist die Entscheidung auf heftige Kritik gestoßen. Die Linke hingegen begrüßt sie und fordert, noch mehr humanitäre Aufenthalte zu erteilen.

Wie der WESER-KURIER am Donnerstag berichtete, hat die Ausländerbehörde im November rund 80 Personen aus Afghanistan eine Aufenthaltserlaubnis erteilt. Die Entscheidung wurde auf Grundlage des Paragrafen 25, Absatz fünf des Aufenthaltsgesetzes getroffen.

Dort heißt es: „Einem Ausländer, der ausreisepflichtig ist, kann eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn seine Ausreise aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist und mit dem Wegfall der Ausreisehindernisse in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist.“ Diese Möglichkeit hat die Bremer Ausländerbehörde nun genutzt.

Aktion der Bremer Ausländerbehörde trifft auf Unverständnis

Angesichts der Entscheidung der Bundesregierung, abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan abzuschieben, trifft die Aktion der Bremer Ausländerbehörde bei der CDU auf Unverständnis. In der Nacht zu Donnerstag waren erstmals 34 Afghanen per Sammelabschiebung von Frankfurt in ihr Heimatland geflogen worden.

An der Aktion beteiligten sich Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und das Saarland. In Nordrhein-Westfalen hat das zu einem Streit innerhalb der rot-grünen Regierungskoalition geführt: Die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, Monika Düker, trat aus Protest zurück.

Rückendeckung erhielt Düker von ihrer Partei-Chefin Simone Peter: „Monika Dükers Rücktritt ist ein aufrichtiger Protest gegen die inhumane Praxis, Flüchtlinge in eines der gefährlichsten Länder der Welt abzuschieben.“

Ansichten innerhalb der SPD geteilt

Auch innerhalb der SPD sind die Ansichten geteilt. Während es um Gabriel und Co. erstaunlich ruhig ist, kritisiert die SPD-Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung die Sammelabschiebung: „Ich habe bisher keinen Bericht gesehen, der mir den Eindruck vermittelt, es gebe in Afghanistan sichere Regionen“, sagte Bärbel Kofler.

Auch der Bremer Senat macht keinen Hehl daraus, dass er die Ansicht der Bundesregierung nicht teilt. Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) warnte vor einer pauschalen Abschiebung abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan. Die Sammelabschiebung bezeichnete er als „Show-Abschiebung“. Er halte es für sinnvoller, mit den Maghreb-Staaten über deren Aufnahmeverweigerung für abgelehnte Asylbewerber zu sprechen.

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) legte seinerseits eine Erklärung zu den erteilten Aufenthaltsgenehmigungen vor. In dieser heißt es: „Die optimistische Beurteilung der Sicherheitslage in Afghanistan entspricht nicht der Realität.“ So zeichne der aktuelle Lagebericht des Auswärtigen Amtes eine Verschlechterung der Situation in Afghanistan.

Abschiebung nicht zu verantworten

Und weiter: „Es wäre deswegen nicht zu verantworten, Menschen nach Afghanistan abzuschieben.“ Daher bleibe man bei der bisherigen Praxis, Afghanen zu dulden und ihnen so schnell wie möglich befristete Aufenthaltstitel zu erteilen.

Mäurer nahm auch Bezug auf die Kritik aus dem linken sowie dem rechten politischen Lager. „Je nach ideologischem Standpunkt werden wir aufgefordert, alle abgelehnten Asylbewerber und Geduldeten unverzüglich abzuschieben oder alle Betroffenen hierzubehalten. Um es ganz klar zu sagen: Wir machen weder das eine noch das andere. Jede einzelne Entscheidung über einen Menschen wird rechtsstaatlich und mit Augenmaß getroffen.“ Dennoch würden Straftäter, wenn möglich, in ihre Heimatländer abgeschoben. Einen Winterabschiebestopp lehne er ab.

Die Bremer Bundestagsabgeordnete der CDU, Elisabeth Motschmann, reagierte auf diese Einschätzung mit Unverständnis. Zwar obliege die Entscheidung, ob abgelehnte Asylbewerber abgeschoben würden, den Ländern, sagte sie dem WESER-KURIER.

Bremen soll solidarisch sein

Bremen habe aber allen Grund, „nicht immer wieder auszuscheren“. Vor dem Hintergrund, dass das kleinste Bundesland auf die finanzielle Unterstützung der anderen Länder und des Bundes angewiesen sei, solle Bremen solidarisch sein.

Derweil erhebt der Vorsitzende der Innendeputation der Bremischen Bürgerschaft, Wilhelm Hinners (CDU), einen weiteren Vorwurf. Laut Hinners hätten insgesamt 156 Afghanen – und nicht wie zuvor berichtet 80 – eine Aufenthaltserlaubnis bekommen.

Diese Information gehe aus einer behördeninternen Vorlage hervor, die ihm vorliege, sagte Hinners dem WESER-KURIER. Er hat eine Sondersitzung der Innendeputation beantragt, weil er das Vorgehen der Ausländerbehörde als Rechtsbruch ansieht.

Mäurers Sprecherin, Rose Gerdts-Schiffler, wies Hinners‘ Vorwurf zurück. Tatsächlich seien die rund 150 geduldeten Afghanen in Bremen geprüft worden. „89 von ihnen wurde schließlich eine befristete Aufenthaltserlaubnis erteilt“, sagte Gerdts-Schiffler.

In sechs Monaten würden die Fälle erneut geprüft. Die Personen, die keine Aufenthaltserlaubnis bekommen hätten, unter denen sich laut Gerdts-Schiffler auch Straftäter befänden, „bleiben geduldet, bis sie möglicherweise abgeschoben werden“. Dies könne geschehen, wenn sich die Sicherheitslage in Afghanistan ändere.