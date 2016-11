(Jonas Völpel)

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) wirft dem Kaffeekonzern Jacobs Douwe Egberts (JDE) vor, dass der Sozialplan, den das Unternehmen den betroffenen Beschäftigten vorgelegt hat, eine „absolute Provokation“ sei.

Mitte September war bekannt geworden, dass JDE nicht länger an seiner Fabrik, in der Rohkaffee unter anderem für die Marke Kaffee Hag entkoffeiniert wird, festhalten will. Nach Plänen des Unternehmens soll das Werk Anfang des kommenden Jahres geschlossen werden.

Der Konzern, ein Gemeinschaftsunternehmen von Mondelez und einer Holding der Unternehmerfamilie Reimann, begründete das Aus mit einer weltweit sinkenden Nachfrage nach entkoffeiniertem Kaffee. Diese habe dazu geführt, dass die Anlage im Holzhafen „nicht mehr wirtschaftlich“ zu betreiben sei. Für die betroffenen gut 50 Mitarbeiter sollten „sozialverträgliche Lösungen“ gefunden werden, aber auch Kündigungen wurden seitens JDE nicht ausgeschlossen.

Erste Gespräche gescheitert

Die ersten Sondierungsgespräche von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite brachten offenbar keine zufriedenstellenden Ergebnisse. „Der Betriebsrat hatte dem Arbeitgeber angeboten, die Schließung des Standorts Holzhafen schnell und lautlos abzuwickeln“, sagte Dieter Nickel, NGG-Geschäftsführer in Bremen. Voraussetzungen wären der Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen und ein attraktives Freiwilligenprogramm gewesen.

JDE wollte sich darauf wohl nicht einlassen und legte stattdessen einen Sozialplan mit – so heißt es seitens der NGG – „lächerlichen Abfindungen“ vor. Diese lägen weit unter dem, was bei der Abspaltung der Kaffeesparte von Mondelez im vergangenen Jahr angeboten wurde. „Jetzt wird es nicht mehr schnell und lautlos, sondern laut und teuer“, kündigte Nickel an. Auch Warnstreiks schloss er nicht aus. Nach eigenen Angaben erreichte die Gewerkschaft am Montag ein Brief des Konzerns, in dem JDE fordert, dass künftig eine Einigungsstelle zwischen den Verhandlungspartnern schlichten soll.

NGG stimmt für Tarifvertrag

Parallel zu den Gesprächen über einen Sozialplan haben die Mitgliederversammlungen der NGG am Wochenende für einen Beschäftigungssicherungstarifvertrag gestimmt. Das Werk der früheren Kaffee Handels-Aktien-Gesellschaft, das seit 1907 im Holzhafen produziert, ist innerhalb des JDE-Konzerns an die größere Fabrik in Hemelingen gekoppelt. Dort arbeiten etwa 400 Beschäftigte in der Produktion von löslichem Kaffee.

Der nun vorgelegte Vertrag sieht unter anderem Teilzeit- und Altersteilzeitregelungen vor, die dann für alle Mitarbeiter im Holzhafen und in Hemelingen gelten würden. „Unterm Strich geht es um eine Umverteilung der Arbeit“, erklärt Nickel. Würde etwa ein Mitarbeiter aus Hemelingen in Altersteilzeit gehen, könnte dessen Stelle mit einem Beschäftigten aus dem Holzhafen besetzt werden. Über diesen Beschäftigungssicherungstarifvertrag müssen Vertreter von JDE, von Betriebsrat und NGG nun gesondert verhandeln.

Jacobs Douwe Egberts teilte zu den aktuellen Entwicklungen im Betriebsteil Holzhafen mit, dass sich das Unternehmen nicht öffentlich zu den Inhalten der laufenden Verhandlungen äußere, sondern sich zunächst mit den Betriebsräten und der Gewerkschaft austauschen möchte. „Es ist unser Wunsch, eine gute, verantwortungsvolle Lösung zu finden“, sagte ein JDE-Sprecher.