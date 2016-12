In Essen stimmt die CDU auch über die Zukunft ihrer Chefin Angela Merkel ab. (Reuters)

Was nach der ersten Wahl folgte, ist Zeitgeschichte: die erfolglose Kanzlerkandidatur des CSU-Chefs Edmund Stoibers 2002 nach Merkels Verzicht, ihr eigener Triumph 2005 nach dem vorzeitigen Rücktritt des SPD-Kanzlers Gerhard Schröder.

Seitdem regiert sie, seitdem beherrscht sie ihre Partei. Gegner und Spitzenkräfte von zweifelhafter Loyalität wurden relativ geräuschlos und ohne großen Protest aus dem Weg geräumt: Friedrich Merz, Roland Koch, Norbert Röttgen… 2016 jedoch kann die Essener Grugahalle wieder zum Schicksalsort für Merkel werden: Schließt sie trotz ihrer umstrittenen Flüchtlingspolitik noch einmal die Reihen hinter sich? Wird es eine harte Aussprache nach ihrer Rede geben? Wird sie bei der Wahl abgestraft? Bei der CDU heißt das: weniger als 90 Prozent Zustimmung.

Merkel herrscht nicht unwidersprochen

Der mehrfach gegen Merkels Wunsch verschärfte Leitantrag zeigt, dass sie nicht mehr unumschränkt und unwidersprochen durchregiert. Der rechte und der Wirtschaftsflügel der Partei schlagen wieder kräftiger: Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl setzt härtere Abschieberegeln durch, die Mittelstandsvereinigung ein glasklares Nein zu Steuererhöhungen. Das wird auch Merkels getreuem Finanzminister Wolfgang Schäuble, dem Bewahrer der „Schwarzen Null“ im Bundeshaushalt, nicht gefallen. Schäuble steht als Präsidiumsmitglied ebenso zur Wahl wie sein Schwiegersohn Strobl.

Gespannt wird zudem verfolgt werden, welche Ergebnisse Ursula von der Leyen und Thomas de Maizière erzielen. Die Verteidigungsministerin und der Innenminister gelten beide als mögliche Nachfolger Merkels. De Maizière sitzt bislang im Vorstand der Partei; er soll an der Spitze Sachsens Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich ablösen. Von der Leyen ist bereits eine der fünf Stellvertreter(innen) der Parteichefin.

Und noch einer ist an der Parteispitze gefährlich für Merkel: Jens Spahn. Der Gesundheitspolitiker gilt als neues Gesicht des konservativen Flügels und Wortführer der jüngeren Parteimitglieder. „Bei denen brodelt es wegen des Themas Rente“, heißt es aus dem Bremer Landesverband. Gemeinsam mit Paul Ziemiak, dem redegewandten Chef der Jungen Union, könnten sich hier zwei ehrgeizige Nachwuchskräfte profilieren. Wie es aussieht, gibt es an diesem Nikolaustag in Essen bei der CDU keine Geschenke – für niemanden.