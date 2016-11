Ein Stromhändler der EWE Trading muss schnell reagieren. Im Hintergrund diskutieren die Geschäftsführer Michael Redanz (2.v.l.) und Andreas Robert Hartung (2.v.r.) mit Mitarbeitern. (Frank Thomas Koch)

In der Ferne hängen schwere, dunkle Wolken über den Industriehäfen. Die Spitzen der Schornsteine vom Stahlwerk sind längst verhüllt, wie Bindfäden zieht sich der Regen Richtung Erde. Keine Sonne, kaum Wind – Michael Redanz und Andreas Robert Hartung stehen im 21. Stock des Weser-Towers in der Überseestadt und blicken gen Nordwesten.

Wetter wie dieses ist für sie ein zweischneidiges Schwert: Einerseits bedeutet es, dass die hauseigenen Windparks des Energieversorgers EWE sowie die Kunden, deren Strom aus Wind- und Solaranlagen vermarktet wird, in diesem Moment weniger Geld verdienen; andererseits kann die EWE nun mehr Strom aus Kraftwerken ins Netz einspeisen und so ihre Erträge steigern.

„Ob nun die Sonne scheint oder nicht; ob es windig ist oder nicht – wir können mit allen Wetterkonstellationen leben“, sagt Hartung. Er ist einer der Geschäftsführer bei EWE Trading, der Handelstochter des Energiekonzerns. 2012 wurde die Gesellschaft gegründet.

Umzug in die Überseestadt

Bislang haben die 75 Mitarbeiter von Oldenburg aus mit Strom, Erdgas und anderen Energieprodukten gehandelt. Nun ist das Unternehmen in die Bremer Überseestadt gezogen. Im 17. und 21. Stock des Weser-Towers sind zwei sogenannte Trading Floors entstanden, also über die gesamten Etagen verteilte offene Arbeitsplätze, wo Portfoliomanager, Analysten und Händler Tisch an Tisch sitzen.

Wirtschaft - EWE Trading arbeitet mit einem neuen Trading Floor im Weser Tower (Frank Thomas Koch)

Tatsächlich sehen die Schreibtische von vielen EWE-Trading-Mitarbeitern so aus, wie man es von der Frankfurter Börse her kennt: Tastatur, Telefon mit altertümlich aussehenden Hörern und viele, viele Bildschirme. Sechs Stück sind es am Arbeitsplatz von Martin von Dankbahr. Er ist Stromhändler und unter anderem dafür zuständig, die Strombestellungen von großen Industriekunden zu handeln.

Auf einem seiner Bildschirme ist eine komplizierte Tabelle zu sehen, aus der der Händler die aktuellen Preise verschiedener Anbieter herauslesen kann – bilateraler Handel nennt sich das. Auf einem anderen Monitor zeigen verschiedene bunte Kurven den Preisverlauf an. Das Telefon klingelt. Über den Lautsprecher ertönt die Stimme eines Brokers, der von Dankbahr die aktuellen Preise durchgibt.

Strom für die Zukunft kaufen

Von Dankbahr kümmert sich um das Termingeschäft. Das bedeutet: Kunden kaufen über EWE Trading Strom für die Zukunft ein. Meist sind das große Industrieunternehmen mit einem hohen Stromverbrauch. Über die Termingeschäfte wollen sie sich gegen mögliche steigende Preise absichern. Solche Termingeschäfte finden im bilateralen Markt aber auch an den Gas- und Strombörsen statt.

An der Leipziger Strombörse EEX etwa wird der Strom aus Deutschland, Österreich und Frankreich gehandelt. Von Dankbahr bietet an der Strombörse Strom für den kommenden Monat oder das kommende Jahr an. Oder er kauft für diese zukünftigen Zeiträume Strom aus anderen Kraftwerken an der Börse ein. Über Käufe und Verkäufe an der Strombörse vieler Marktteilnehmer werden – wie an den Börsen auch – Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht gebracht.

Wirtschaft - EWE Trading arbeitet mit einem neuen Trading Floor im Weser Tower (Frank Thomas Koch)

Ein paar Meter von Dankbahr entfernt sitzen die Kollegen, die die Spotmärkte bedienen. Auch sie handeln an den Strombörsen, ihre Geschäfte sind allerdings kurzfristiger, denn an den Spotmärkten wird der Strom für denselben und den nachfolgenden Tag gehandelt. Anbieter und Käufer geben hier ihre Gebote ab, um 12 Uhr stehen schließlich die Preise fest – gehandelt wird aber rund um die Uhr.

Risiken der schwankenden Marktpreise

EWE Trading soll die Wettbewerbsfähigkeit und die Erträge aus dem Energiegeschäft der Konzernmutter steigern und gleichzeitig die Risiken der immer wieder stark schwankenden Marktpreise managen.

Über ihre Tochter SWB betreibt die EWE in Bremen etwa die konventionellen Kraftwerke wie Block 6 im Hafen und das Hastedter Kraftwerk, deren Strom ausschließlich an der Börse vermarktet wird. Im vergangenen Jahr haben allein die konventionellen SWB-Kraftwerke (Kohle und Müll) nach Angaben von Geschäftsführer Hartung gut drei Terawattstunden Strom produziert und könnten damit theoretisch den Strombedarf von ganz Bremen abdecken.

Weil die EWE künftig aber voll auf erneuerbare Energien und Elektromobilität setzen will, sollen die konventionellen Kohlekraftwerke bis 2026 geschlossen werden. Doch bis dahin ist die EWE Trading dafür zuständig, deren Strom sowie den aus den EWE-Windparks und den der Kunden – etwa Stadtwerke oder Betreiber von Fotovoltaik-Anlagen – möglichst gewinnbringend an den Börsen zu verkaufen.

Wirtschaft - EWE Trading arbeitet mit einem neuen Trading Floor im Weser Tower (Frank Thomas Koch)

Das funktioniert natürlich immer dann am besten, wenn der Strompreis gerade besonders hoch ist. Allein im vergangenen Jahr setzte EWE Trading nach eigenen Angaben 36 Terawattstunden Strom und 49 Terawattstunden Erdgas um – das entspricht einem Umsatz von 2,6 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Ein Terawatt Strom entspricht einer Milliarde Kilowattstunden und damit dem durchschnittlichen Jahresbedarf von mehr 280 000 Haushalten.

Auch auf dem türkischen Markt vertreten

Das Kerngeschäft von EWE Trading ist in Deutschland. Weil die EWE aber beispielsweise über ein Tochterunternehmen als Versorger auch auf dem türkischen Markt vertreten ist, werden die Geschäfte nicht nur in Euro, sondern ebenso in türkischer Lira, aber auch in US-Dollar abgewickelt. Dementsprechend ist das Handelshaus auch von den Wechselkursen und damit auch von den politischen Entscheidungen und Entwicklungen rund um den Globus abhängig.

Aber auch das Wetter spielt eine immer größere Rolle, denn der Einfluss der erneuerbaren Energien auf die Energiemärkte nimmt durch die Energiewende immer weiter zu.

Weiß das EWE-Trading-Team also frühzeitig, wann die Sonne wieder kräftig scheint, kann es sich mit seinen Kauf- und Verkaufstrategien auf die fallenden Preise an den Märkten einrichten: sich als Verkäuferin frühzeitig vom gehandelten Strom trennen und als Käuferin zu einem Zeitpunkt zuschlagen, an dem der Preis niedrig ist.

Das Team soll weiter wachsen

Es ist ein komplexer Job, den Händler, die Analysten und Portfoliomanager hier oben im 17. und 21. Stockwerk haben. Die meisten von ihnen bringen kaufmännisches oder technisches Wissen mit, sie sind Mathematiker oder Betriebswirte.

Das Team soll weiter wachsen, die beiden Geschäftsführer planen mit knapp 100 Arbeitsplätzen. Dafür seien sie hier in der Überseestadt am richtigen Ort: „Der Stadtteil steht für Aufbruch“, sagt Redanz. „Hier haben wir die besten Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln.“

Strompreis steigt, Gaspreis sinkt Zum 1. Februar passt der Oldenburger Energieversorger EWE seine Strom- und Gaspreise an. Nach Angaben des Unternehmens steigt der Strompreis um 0,21 Cent pro Kilowattstunde, der jährliche Grundpreis klettert auf 35,70 Euro. Beides sind Bruttowerte.

Die EWE rechnet vor, dass ein Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3200 Kilowattstunden dann 3,50 Euro mehr pro Monat zahlen muss.

Anstieg der Netzendgelte

Der Energieversorger begründet den Preisanstieg mit der höheren EEG-Umlage und dem Anstieg der Netzentgelte. Gute Nachrichten gibt es indes für die Erdgaskunden der EWE: Nach Unternehmensangaben sinkt der Preis um gut zehn Prozent. Brutto bedeutet dies, dass Erdgas ab dem kommenden Jahr 0,61 Cent pro Kilowattstunde günstiger wird.

Damit spare ein Durchschnittshaushalt mit einem jährlichen Verbrauch von 20 000 Kilowattstunden im Monat etwa zehn Euro. Am Grundpreis ändert sich demnach aber nichts. Von der Bremer Tochter SWB gibt es unterdessen noch keine Angaben zu ihrer Preispolitik im nächsten Jahr. Laut einer Sprecherin rechne man noch.