Strom könnte in Bremen und der Region bald mehr kosten. (Jens Wolf, dpa)

Das ergaben Vergleiche der Internet-Portale Verivox und Check24. Der Unterschied ergibt sich, weil die Entgelte, die Stromanbieter für die Nutzung des Netzes zahlen, voneinander abweichen.

„Besonders betroffen sind Haushalte in Bayern, Norddeutschland, im Rhein-Main-Gebiet und im Osten der Republik“, heißt es in einer Analyse des Stromanbieters Lichtblick. Das sind die Geschäftsgebiete der Übertragungsnetzbetreiber Tennet und 50Hertz, die besonders hohe Netzkosten durch die Windenergie zu tragen haben.

Sie geben diese Kosten an die regionalen Netzbetreiber weiter, die sie wiederum an die Versorgungsunternehmen durchreichen. In den Versorgungsgebieten der beiden anderen Netzbetreiber Amprion und TransnetBW im Westen und Südwesten Deutschlands ist das nicht so.

Auswirkungen für Bremer Haushalte noch unklar

Um 80 Prozent steigen die Nutzungsentgelte für die regionalen Netzbetreiber Wesernetz und EWE Netz durch den Netzbetreiber Tennet. Sie geben den Kostenanstieg in unterschiedlicher Höhe an die Vertriebsgesellschaften SWB und EWE weiter.

Für alle Stromanbieter in Bremen steigen somit im nächsten Jahr die Netznutzungsentgelte nach Angaben einer Pressesprecherin der SWB-Netzgesellschaft Wesernetz um mehr als zehn Prozent. Das bedeute aber nicht, dass der Strompreis für den Privatkunden parallel um diese Prozentzahl steige. „Das Netznutzungsentgelt ist nur ein Preiselement, das im monatlichen Grundpreis und im Kilowattstundenpreis steckt.“

Derzeit lasse sich noch nicht sagen, welche Auswirkungen die Erhöhung für die Haushalte in Bremen ab 2017 bedeutet, so die Sprecherin auf Anfrage des WESER-KURIER. Sie könne sich zudem entweder auf den monatlichen Grundpreis oder den Verbrauch pro Kilowattstunde niederschlagen. Es fehlten jedoch noch wesentliche Bestandteile, um den Preis für das nächste Jahr zu berechnen, etwa der Aufschlag für die Kraft-Wärme-Koppelung. Offen sei zudem, ob die Umlage für abschaltbare Lasten wieder eingeführt werde.

Geringere Beschaffungskosten für Anbieter

Die Bundesnetzagentur behalte sich etwa bis Ende des Jahres noch offen, wie hoch die Entgelte tatsächlich sind. Vor November könne sie deshalb keine Tendenz bekannt geben. „In keine Richtung. Das ist Glaskugelreiberei.“ Die Bundesnetzagentur wache über die Entgelte und genehmige sie mit dem Ziel, den Preis gering zu halten. Die Wesernetz, eine Tochter der SWB, habe dabei deutschlandweit die günstigsten Netzentgelte.

Auf der Entlastungsseite stehen für die Stromanbieter geringere Beschaffungskosten. Im vergangenen Jahr kostete Strom an der Leipziger Strombörse laut Verivox noch 31,62 Euro je Megawattstunde, im ersten Halbjahr 2016 jedoch nur noch 24,98 Euro. Ob und inwieweit die Energieversorger diese Preissenkungen an ihre Kunden weitergeben, hängt unter anderem von der Beschaffungsstruktur jedes einzelnen Versorgers ab.

In Oldenburg wird ebenfalls noch gerechnet. Dennoch ist schon heute abzusehen: „Die Erhöhungen der EEG-Umlage und der Netzentgelte werden wir trotz besserer Einkaufskonditionen an den Strombörsen beim Stromendkundenpreis voraussichtlich nicht vollständig kompensieren können“, sagt ein Sprecher des EWE-Konzerns. Die Erhöhung des lokalen Netzbetreibers EWE Netz könnte nach ersten Rechnungen zu einem Anstieg der Netzentgelte von knapp 20 Prozent führen bei einem Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden im Jahr. Das entspräche 48,22 Euro auf das Jahr.

Große regionale Unterschiede bei Netzentgelten

Der Kilowattstundenpreis für Strom setzt sich laut der Wesernetz-Sprecherin zusammen mit dem Einkaufspreis an der Börse aus nicht weniger als neun Bestandteilen zusammen. Auf den größten Teil habe der Stromlieferant dabei keinen Einfluss: Mehr als 75 Prozent des Preises seien bestimmt durch den Gesetzgeber durch Umlagen, Steuern und Abgaben. „Das ist ein riesiges Puzzlespiel.“ So argumentiert auch der Sprecher der EWE. Nur auf einen kleinen Teil der Strompreisbestandteile könne man Einfluss nehmen, „Tendenz weiter fallend.“

Die Unterschiede in den Regionen sind 2017 groß: Die Netzentgelte in Frankfurt steigen um deutlich mehr als 20 Prozent, in Braunschweig und Hannover um mehr als 15 Prozent. Auf der anderen Seite gibt es auch Städte und Regionen, in denen die Netzentgelte fallen, zum Beispiel in Köln, Bonn oder Augsburg um bis zu sieben Prozent.

Eine Zahl steht dagegen für alle fest. Die Verbraucher müssen die erhöhte Umlage für erneuerbare Energie (EEG-Umlage) zahlen, die von 6,35 auf 6,88 Cent je Kilowattstunde steigt. Damit werden eventuelle Rückgänge bei den Netzkosten mehr als ausgeglichen. Auf die Netzentgelte kommen noch 19 Prozent Mehrwertsteuer.

Strompreise könnten neues Rekordniveau erreichen

Für den Stromhändler Lichtblick sind die hohen Entgelte nicht allein durch den Netzausbau und die Energiewende zu erklären. „Die Stromleitungen sind der Goldesel für Konzerne und Stadtwerke“, sagte Gero Lücking, Geschäftsführer Energiewirtschaft von Lichtblick. „Im Schatten der Energiewende drehen die Netzmonopolisten seit Jahren kräftig an der Preisschraube.“

Nach jahrelangem Anstieg hatten die Strompreise in diesem und dem vergangenen Jahr eine Pause eingelegt. Verivox hat auf der Grundlage der bislang bekannten Daten eine Steigerung der Verbraucherpreise für Strom um durchschnittlich 1,1 Prozent prognostiziert. Ohne die sinkenden Börsenpreise betrüge der Anstieg vier Prozent. Die Strompreise könnten nach einem leichten Rückgang im Vorjahr somit wieder ein neues Rekordniveau erreichen. Das ist aber nur eine Hochrechnung, konkrete Ankündigungen der Versorgungsunternehmen sind in den kommenden Wochen zu erwarten.

Was das für den einzelnen Haushalt in Euro und Cent bedeutet, ist von Ort zu Ort und je nach Haushaltsgröße, Verbrauch und Tarif unterschiedlich. Im bundesweiten Durchschnitt hat Lichtblick Netzgebühren von 273 Euro und Kosten für die EEG-Umlage von 241 Euro für Haushalte mit 3500 Kilowattstunden Jahresverbrauch ermittelt. Das wären insgesamt 62 Euro mehr als im Vorjahr. In Frankfurt bezahlen Haushalte mit einem höheren Verbrauch von 5000 Kilowattstunden künftig 446 Euro für die Netze, in Köln nur 313 Euro.