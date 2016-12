Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

"Gezielte Angriffe auf Krankenhäuser" Syriendrama schockt EU-Gipfel

Auf einmal rückt der Schrecken ganz nah. Ein syrischer Lokalpolitiker berichtet den europäischen Staats- und Regierungschefs von Gräueln in Aleppo. Doch am Ende stehen wieder nur Appelle, während sich die Evakuierungsmission in der geschundenen Stadt weiter verzögert.