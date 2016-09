Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bewacht in Köln Porz den Zugang zu der als Flüchtlingsunterkunft genutzten Turnhalle. Foto: Henning Kaiser (dpa)

Von einem Chatpartner im Ausland habe er "ganz konkrete Anweisungen" zum Bau einer Bombe erhalten, sagte Klaus-Stephan Becker, Direktionsleiter Kriminalität bei der Kölner Polizei, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Es gibt allerdings bisher keine Hinweise darauf, dass sich der 16-Jährige bereits mit Materialien dafür versorgt hatte. Ein konkretes Anschlagsziel sei auch nicht bekannt, sagte Polizeipräsident Jürgen Mathies. Die Tat stand also keineswegs unmittelbar bevor.

Gleichwohl bestehe der "dringende Tatverdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat", sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Jakob Klaas. Der 16-Jährige stand demnach in intensivem Kontakt zu einem im Ausland lebenden Chatpartner mit IS-Bezügen. Zur islamistischen Szene in Deutschland hatte er dagegen nach derzeitigen Erkenntnissen keinen Kontakt. Der entscheidende Hinweis auf den 16-Jährigen kam aus Kreisen der Ditib-Moschee im Kölner Stadtteil Porz.

Der Chatpartner soll den jungen Syrer mit Anleitungen zum Bau von Sprengvorrichtungen versorgt haben. Die beiden hätten sich auch darüber ausgetauscht, wo sie platziert werden sollten, um eine besonders große Wirkung zu erzielen.

Beamte eines Spezialeinsatzkommandos mit Schutzweste, Helm und Waffe. Foto: Boris Roessler/Archiv (dpa)

"Die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern sind wachsam und greifen eher früher zu als zu spät", sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Rande der Klausur der CSU-Landtagsfraktion im oberfränkischen Kloster Banz. "Das ist die gemeinsame Linie und so ist es auch hier erfolgt und wird auch in Zukunft so erfolgen."

Der Jugendliche war gemeinsam mit seinen Eltern und seiner Schwester vor dem Krieg in Syrien geflohen und am 4. Januar 2015 in Dülmen im Münsterland erfasst worden. Die Familie kam dann in eine Flüchtlingsunterkunft in Köln.

Dort wurde der 16-Jährige im Juni dieses Jahres erstmals von der Polizei überprüft, weil er sich auffällig verändert haben sollte. Es seien damals aber nur wenige Bilder mit Bezug zum IS auf seinem Handy entdeckt worden, sagte Mathies. Am 2. September folgte die nächste Überprüfung, und nach einem weiteren Hinweis wurde der Jugendliche an diesem Dienstag in einer als Flüchtlingsunterkunft genutzten Turnhalle von einem Polizei-SEK festgenommen.

Diesmal fanden die Ermittler Belege für eine viel weitergehende Radikalisierung. Becker sprach in diesem Zusammenhang von einer "Turbo-Radikalisierung". Mathies sagte: "Hier hat sich ein Verhalten innerhalb von drei Monaten ganz deutlich verändert." Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl beantragt.

Die Ermittlungen stünden erst am Anfang, betonten Polizei und Staatsanwaltschaft. Es gehe jetzt unter anderem darum, die Hintermänner zu identifizieren. Bisher habe man nur einen Chatpartner festgestellt. Eine Zuständigkeit des Generalbundesanwalts wird geprüft. (dpa)