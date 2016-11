Aufmerksame Beobachter fernab der Vereinigten Staaten, auch in Bremen stieß die US-Wahl auf großes Interesse. (Mikhail Galian)

Die Wahlparty im Veranstaltungsraum „Etage“ im Herdentorsteinweg fängt gut an. Es ist kurz vor Mitternacht, der Saal ist in gedämpftes Licht getaucht. Rund 20 Gäste verfolgen die US-Präsidentenwahl. Man unterhält sich an Stehtischen, Weingläser in den Händen, man stößt an.

Für erste Hochrechnungen ist es zu früh, wenige beachten die Projektion des amerikanischen Senders CNN an der Wand. Vorgetragene Gedichte, politisches Karaoke und Videos, die die Kandidaten auf die Schippe nehmen, helfen über die ereignisarme Phase hinweg. Herzlich amüsieren sich die Gäste über Bilder, die Donald Trump in Szenen bekannter Horrorfilme zeigen.

Mehr zum Thema Sieg des Maßlosen Der neue Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, hat bereits eine lange Karriere hinter ... ... mehr »

Das Unterhaltungspotential des amerikanischen Multimillionärs ist enorm, und das hatten die Veranstalter auch so kalkuliert. „Dieses Thema bietet so viel Fläche, für ­Parodie, Kunst und Kultur“, erklärt Marcus Wächter-Raquet, einer der Veranstalter.

Inzwischen ist es nach Mitternacht, die ersten machen sich auf den Heimweg. Unter ihnen Neil van Siclen, Präsident des Vereins Carl Schurz Deutsch-Amerikanischer Club. Als „außergewöhnlich“ bezeichnet er die Bremer Art der Wahlparty. In seiner Heimat, den USA, feiere man anders. „Das hier ist eher wie ein Open-Mike.“

Noch bleibt der Optimismus

Van Siclen geht guten Mutes. „Den Umfrageergebnissen nach liegt Hillary ganz klar vorne.“ Californien, Washington, Oregon – diese Staaten seien ihr Territorium. Staaten wie New Mexiko, vielleicht auch Arizona würden demokratischer.

Andererseits sieht van Siclen keine andere Option. „Es gibt für mich nur einen Kandidaten, das ist Hillary“, sagte der Mann aus Boston. Ihm macht nur eines Sorge: „Die Republikaner haben sie über Jahre hinweg in Misskredit gebracht. Und wenn man lange genug lügt, fangen die Leute irgendwann an, es zu glauben.“

Dennoch bleibt van Siclen optimistisch. Doch was wäre, wenn er am nächsten Tag aufwacht, und alles ist anders? „Dann wär ich geplättet. Ich würde mir Sorgen über die nächsten vier Jahre machen – zumindest wirtschaftlich.“

Beide Kandidaten als unvorteilhaft bezeichnet

CNN selbst überbrückt die Zeit mit skurrilen Umfrageresultaten. Welcher Kandidat unvorteilhaft sei, fragte der Sender. Clinton urteilte mehr als die Hälfte der Wähler. Und noch einige mehr befanden, dass dies auch auf Trump zuträfe.

Eine Stunde später hat sich der Partyraum geleert. Müde seien sei, müssten früh zur Arbeit, sagen die, die gehen. Zudem scheint den meisten der Ausgang gewiss. „Hillary macht das Rennen“, prophezeit Ulrich Hoffmann.

Beim Anblick all der roten, der republikanischen Staaten auf der Landkarte, könnte einem hypothetisch bang werden. Doch Hoffmann macht da nicht mit. „Das ist doch alles inszeniert.“ Er sehe Trump nicht einmal als Politiker. „Aber dass der soweit kommt, und seine Gegner aus dem Rennen geworfen hat, ist schon ein Phänomen.“

Entscheidung zwischen "Pest und Cholera"

Anderen ist der Ausgang der Wahl schlicht und einfach egal. Wie eine Entscheidung zwischen „Pest und Cholera“ erscheint ­Volker Schulze das alles. „Trump finde ich ekelhaft, aber Hillary ist supergefährlich. Sie ist eindeutig die Kriegerischere.“ Er wendet sich resigniert zum Gehen. „Das Ergebnis ist mir egal, ich kann es eh nicht ändern.“

Dass man das Phänomen Trump nicht unterschätzen sollte, rät Daniel de Olano. „Das ist wie bei der Wettervorhersage. Was man hat, vergleicht man mit dem, was man kennt.“ Doch gerade Trump sei eine unbekannte Variable.

Egal, wie gut es anfänglich für die ehemalige US-Außenministerin aussieht: Es könne sein, dass Trump noch fünf Prozent Wähler hinter sich hat – Leute, die sonst nie wählen gehen. Gebangt hat de Olano vor allem, während das FBI gegen Clinton ermittelte. Inzwischen hofft er, „dass der Trend sich bestätigt“.

270 Wahlmännerstimmen

Das ungleiche Maß, das man den beiden Kandidaten entgegenbringt, ärgert den ­Politikwissenschaftler jedoch. „Trump ­konnte sich Exzesse leisten. Alle wissen, dass er ein Scheusal ist, aber das ist ok. Nur Hillary muss perfekt sein.“

Die Nacht schreitet voran. 270 Wahlmännerstimmen gilt es zu gewinnen, und Clinton beginnt, abzufallen. De Olano hofft weiter: „Wenn Hillary Florida und North Carolina hat, sieht es gut aus.“ Der anfängliche Eindruck der Eleganz blättert mit den Stunden ab. Selten hört man so viele Flüche von Leuten, die Abend-­garderobe oder zumindest ein schickes Hemd tragen. In wichtigen Staaten liegt Trump inzwischen vorne, auch wenn die einzelnen Countys noch nicht vollständig ausgezählt sind.

Florida bleibt spannend wie ein Krimi, Ohio gewinnt der Mann mit dem blonden Mopp auf dem Kopf. Laut hörbar zieht Pat Kreß Luft zwischen den Zähnen ein. „Das transatlantische Verhältnis garantiert für weltweite Stabilität“, merkt Kreß an. „Aber der hält Deutschland für so gefährlich wie China – da kann man sich ja vorstellen, wie das wird.“

Stimmung sinkt merkbar

Die Stimmung auf der Party, die nur noch aus fünf mitfiebernden Politikwissenschaftlern besteht, sinkt merkbar. Die CNN-Moderatoren John King und Wolf Blitzer spielen verschiedene Szenarien durch, jonglieren mit Zahlen und analysieren jede kleine Bewegung, die in die Auszählung kommt. Was spannend ist, wird ­unerträglich.

„Einen zitternden Daumen hoch“, gibt Fiona von Eitzen, die zwei Jahre in Florida gelebt hat, der Wahl. „Was das betrifft, bin ich sehr emotional.“ Mit einem Wahlerfolg Trumps befürchtet die junge Frau einen ­Dominoeffekt. De Olano stimmt ihr zu: die AfD, Frankreichs Marie Le Pen, der Brexit – alles gehört zusammen. „Da wählen die Leute ganz kross anti-establishment, aber lassen dabei moralische Grundsätze außer Acht.“ Ein besorgniserregender wie auch gefährlicher Trend.

Florida gewinnt Trump, North Carolina ebenso. Nun führt der Multimillionär eindeutig. „Was soll ich sagen? Das ist traurig“, sagt de Olano. Die Hoffnung ist schon verschwunden. Mit den Worten „Ist das gruselig“ sucht auch Fiona von Eitzen das Weite.