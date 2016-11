Der zukünftige Präsident der USA Donald Trump spricht nach einem Wahlsieg vor seinen Anhängern in New York. (Reuters)

Unter dem Jubel seiner Wähler und "USA, USA"-Rufen ist der künftige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, öffentlich aufgetreten.

Trump sagte, seine Kontrahentin Hillary Clinton habe ihn angerufen und ihm zu seinem Sieg gratuliert. Er danke Clinton für den Einsatz für das Land.

Er schwöre, sagte Donald Trump, dass er der Präsident aller Amerikaner sein wolle und bat um Unterstützung auch derjenigen, die ihn nicht gewählt hatten.

"Wir haben nicht einen Wahlkampf gemacht, sondern eher eine unglaubliche, großartige Bewegung in Gang gesetzt", sagte Trump in New York. Er habe sein Berufsleben lang als Geschäftsmann nach ungehobenen Potenzialen gesucht. Das wolle er jetzt als Präsident tun. an müsse sich das das Schicksal des Landes zurückerobern.

Faire Zusammenarbeit mit Weltgemeinschaft

Trump wiederholte eine Reihe seiner Wahlversprechen. Die Infrastruktur solle wieder aufgebaut, Arbeitsplätze zurück in die USA geholt werden. Den Veteranen werde es besser gehen. Er habe einen "großartigen" ökonomischen Plan für das Land.

Er suche Gemeinsamkeiten mit allen Völkern, keine Feindschaften, sagte Trump mit Blick auf die zukünftige Außenpolitik. Trump bot der Weltgemeinde eine faire Zusammenarbeit an. "Wir werden großartige Beziehungen pflegen", sagte er. Es müsse aber gesagt werden, dass Amerika zuerst komme. Er werde dafür sorgen, dass sich das Wirtschaftswachstum der USA verdoppele und sein Land die stärkste Wirtschaft aller Nationen habe.

Bevor Donald Trump vor die Wähler getreten war, hatte sei zukünftiger Vize-Präsident Mike Pence von einer "historsichen Nacht" gesprochen.

Trump sagte, um das historische Ereignis zu untermauern, müsse er nun gute Arbeit leisten. "Ich liebe dieses Land", sagte er zum Abschluss seiner kurzen Dankesrede.

(muk/dpa)