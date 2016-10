Donald Trump hat sich beim dritten TV-Duell im US-Präsidentschaftswahlkampf weiter ins Abseits geschossen. (Reuters)

Trump stellt damit das 240 Jahre alte Fundament der amerikanischen Demokratie grundsätzlich infrage.

Der Satz, er werde sich zu dem Wahlergebnis verhalten, wenn die Zeit gekommen sei, unterminiert den friedlichen Übergang der Macht, die den Kern von Demokratien ausmacht.

Dass er abermals versucht, seine politische Opponentin zu kriminalisieren und Hillary eine “fiese Frau” nennt, die nicht auf die Bühne gehörte, macht seinem Ruf als Bananen-Republikaner jede Ehre.

Damit begeistert er gewiss seine Wegbegleiter in der alternativen Realität von Breitbart, Fox und Co. Doch an diesem Abend musste er nicht seine Fans, sondern die Unentschiedenen und Unentschlossenen überzeugen, die sich fragen, ob Trump das richtige Temperament für das wichtigste Amt der Welt hat.

Niveau stürzt nach 40 Minuten ab

Nach halbwegs akzeptablen 40 Minuten stürzte der Rechtspopulist so tief ab, dass die dritte Präsidentschaftsdebatte zu seiner schlechtesten geriet. Ein “totales Desaster”, um es mit den Worten des Donald zu sagen.

Statt seine letzte Chance in Las Vegas zu nutzen, die Scheinwerfer auf Hillarys Glaubwürdigkeitsprobleme zu richten, lässt er das staunende Publikum mit Kopfschütteln und einer Frage zurück: Wie patriotisch ist Donald Trump eigentlich?

Nachdem er im Wahlkampf so ziemlich jede Minderheit beleidigt hat, die dieses Land zusammen so großartig macht, es dann nicht für nötig hielt, sich für seine sexuellen Übergriffe bei seiner Frau und der Hälfte der Wählerschaft zu entschuldigen, stellte er die Demokratie selbst in Frage: Mit lächerlichen Verschwörungstheorien und der Weigerung das Ergebnis freier und fairer Wahlen vorbehaltlos anzuerkennen.

Kein Wunder, dass er für den Autokraten Putin in Moskau mehr Anerkennung übrig hat als für den Präsidenten der Vereinigten Staaten.

Normalerweise bleibt in Las Vegas, was dort geschieht. Trump hat dafür gesorgt, dass dieses Duell die Ausnahme von der Regel sein wird.

Der Kandidat hat im Alleingang einen historischen Tiefpunkt in der politischen Kultur des Landes erreicht. Und Amerika wird in den kommenden Tagen über nichts anderes sprechen.

Trump verliert nicht weil die Wahlen manipuliert sind, sondern, weil er ein gefährlicher Demagoge ist, den die Wähler am 8. November entschieden zurückweisen werden. politik(at)weser-kurier.de