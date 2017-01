Kai Wargalla, Vorstandssprecherin der Bremer Grünen, zeigt sich erfreut. (dpa)

Seit der US-Wahl im November ist der Trump-Effekt in aller Munde. Meistens ist damit die Befürchtung gemeint, dass sich die AfD an den Wahlkampftechniken des US-Milliardärs ein Vorbild nehmen könnte. Doch es gibt auch einen ganz anderen Trump-Effekt.

Vor allem die Parteien des linken Spektrums nämlich verzeichnen seit der US-Wahl einen signifikanten Anstieg der Beitritte. Sprich: Es treten der Linkspartei, den Grünen und der SPD mehr Menschen bei als vor dem 8. November. Auch in Bremen.

Bundesweit sind im November fast doppelt so viele Menschen in die SPD eingetreten wie gewöhnlich. Üblicherweise treten innerhalb von vier Wochen 1000 Menschen den Sozialdemokraten bei. Nach der Wahl Donald Trumps zum 45. Präsidenten der USA waren es laut der SPD-Generalsekretärin, Katarina Barley, rund 1900.

Ganz eigener Trump-Effekt

Und das Beste aus SPD Sicht: Der Parteizentrale zufolge sind die meisten der Neu-Mitglieder jünger als 35 Jahre. Bei einem Durchschnittsalter von rund 60 Jahren sind die jungen Neu-Genossen der Partei nur zu willkommen.Größer war die Eintrittswelle noch bei Grünen und Linken.

Innerhalb einer Woche sind den Grünen 260 Menschen beigetreten, üblich sind innerhalb einer Woche 100. Während die Linken in einer normalen Woche zehn neue Mitglieder begrüßen können, waren es nach der Wahl Trumps 314. Die Parteien des linken Spektrums können sich also über ihren ganz eigenen Trump-Effekt freuen.

Union und FDP verzeichnen demgegenüber keinen Anstieg bei den Eintritten. Der CDU sind nach Partei-Angaben im November sogar weniger Menschen beigetreten als durchschnittlich. Die AfD beziffert den monatlichen Mitgliederzuwachs auf 50 Personen. Trump habe an dieser Zahl nichts geändert.

SPD nicht in guter Verfassung

Die Bremer SPD verzeichnete laut ihres Landesgeschäftsführers, Roland Pahl, allein in den Monaten Oktober und November 27 Beitritte. Verglichen mit den insgesamt 118 Beitritten zwischen Januar und Ende November ist das eine leichte Steigerung.

„Wir haben derzeit gute Monate, was die Beitritte anbelangt und das führen wir auf die Wahl Trumps und den Brexit zurück“, erläutert der Sozialdemokrat. Allerdings setzt dieser Aufwärtstrend in einer Situation ein, in der die SPD in keiner besonders guten Verfassung ist. Und so freut sich Pahl schon darüber, dass die Genossen das Jahr 2016 mit in etwa so vielen Mitgliedern beendet haben, wie sie es begonnen haben.

Denn: Schaut man weiter zurück, zeigt die Kurve bei der Mitgliederentwicklung eindeutig nach unten. Hatten die Genossen in Bremen Ende 2011 noch 4787 Mitglieder, waren es 2014 nur noch 4437. Ein Jahr später betrug die Mitgliederzahl 4308 und Ende September letzten Jahres nur noch 4160.

"Die Grünen sind das Feindbild der AfD."

Auch Kai Wargalla, Vorstandssprecherin der Bremer Grünen, zeigt sich erfreut über den „deutlichen Mitgliederzuwachs in den letzten sechs bis neun Monaten“. Sie führt diesen auch auf die Erfolge der AfD zurück: „Die Grünen sind das Feindbild der AfD.“ Zwischen Anfang Januar und Ende Dezember traten den Grünen 68 neue Mitglieder bei.

Seit der US-Wahl Anfang November waren es allein 24. Was Wargalla besonders gut findet: Unter den Neu-Mitgliedern sind viele unter 30-Jährige. Aktuell haben die Grünen in Bremen 670 Mitglieder. Das sind zwar mehr als 2015. Doch der mittelfristige Trend zeigt auch hier nach unten: 2011 hatten die Grünen noch 729 Mitglieder.

Die Bremer Linken verzeichnen abgesehen von einer Delle in 2015 schon länger einen Anstieg der Mitglieder. So gab es Ende 2011 462 Linkspartei-Mitglieder in der Hansestadt. Derzeit sind es 506.

Trend bei CDU zeigt nach unten

Laut Sprecherin Doris Achelwilm, gab es seit der Wahl Donald Trumps etwa doppelt so viele Eintritte wie gewöhnlicherweise. „Im November hatten wir elf Eintritte und von denen waren fünf jünger als 30 Jahre.“ Demgegenüber stehen 50 Neu-Mitglieder, die in den ersten zehn Monaten des Jahres hinzugekommen sind. „Von denen waren 16 jünger als 30 Jahre“, sagt Achelwilm.

Bei der FDP verzeichnet man zwar keinen Trump-Effekt, die Zahl der Mitglieder ist zuletzt aber dennoch wieder leicht gestiegen. Derzeit gibt es 316 Liberale in Bremen. Damit steht man nun sogar etwas besser da als Ende 2011 (314).

Bei der Bremer CDU zeigt der Trend indes nach unten. Ende 2011 hatte die Partei noch 2959 Mitglieder. Aktuell sind es nur noch 2260. Die Bremer AfD teilte bis Redaktionsschluss keine Zahlen zur Mitgliederentwicklung mit.