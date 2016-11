Vor dem Landgericht Bremen ging am Dienstagmorgen noch alles gesittet zu. Doch draußen trafen die Betroffenen und ihre Angehörigen aufeinander. (Frank Thomas Koch)

Der erste Verhandlungstag im Verfahren gegen einen 27-Jährigen, dem die Staatsanwaltschaft versuchten Totschlag und Fahrerflucht vorwirft, war nach gerade einmal 45 Minuten beendet. Doch vor dem Gerichtssaal gab es anschließend noch ein tumultartiges Nachspiel.

Dort trafen Angehörige des Unfallopfers und Familie sowie Freunde des Beschuldigten aufeinander. Und beschimpften sich gegenseitig aufs Heftigste. Vor allem die Mutter und die Schwester des 13-Jährigen, der bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt worden war, gerieten dabei immer mehr aus der Fassung. Nicht einmal entschuldigt habe sich der Beschuldigte und nicht das kleinste bisschen Bedauern oder Reue gezeigt, schimpften die beiden lautstark in Richtung der Familie des Angeklagten. Von dort schallte es nicht minder laut zurück, wobei auch Begriffe wie „Schlampe“ fielen, was Mutter und Tochter vollends in Rage brachte.

Nur mit Mühe gelang es dem Staatsanwalt und einer Kollegin, die beiden aufgebrachten Frauen in Richtung Treppenabgang zu bugsieren. Mehrfach mussten die beiden Anklagevertreter die weiter schimpfenden Frauen mit vollem Körpereinsatz daran hindern, wieder zurückzulaufen.

Die Familie des Angeklagten verharrte währenddessen unter den Augen des inzwischen herbeigeeilten Sicherheitspersonals vor dem Gerichtssaal. Der Vorsitzende Richter geleitete sie persönlich zum Ausgang, nachdem die Angehörigen des Opfers das Gebäude verlassen hatten.