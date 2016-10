Ein Eindruck aus der Altstadt von Aleppo. (Reuters)

Gegen den Willen Russlands hat der UN-Menschenrechtsrat sich am Freitag für die strafrechtliche Verfolgung von Kriegsverbrechen in der syrischen Stadt Aleppo ausgesprochen. Mutmaßliche Täter müssten öffentlich identifiziert und juristisch zur Verantwortung gezogen werden, forderte das UN-Gremium in einer am Freitag in Genf angenommenen Resolution.

24 Staaten stimmten dafür, unter ihnen Deutschland. Russland und sechs weitere der 47 Mitgliedsländer lehnten die Resolution ab, die im Gegensatz zu Beschlüssen des UN-Sicherheitsrates nicht völkerrechtlich bindend ist. 16 Staaten enthielten sich.

Der Abstimmung ging eine Sondersitzung des UN-Gremiums zur Notlage der Bevölkerung im umkämpften Osten von Aleppo voraus. Dabei verurteilte der UN-Hochkommissars für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein, die Bombenangriffe der syrischen und russischen Luftwaffe als Kriegsverbrechen.

Auch die Aufständischen würden das humanitäre Völkerrecht verletzen, indem sie Wohngebiete im Westen Aleppos mit Granaten beschießen würden, sagte Al-Hussein. Jedoch seien massive Bombardierungen durch die Regierungstruppen und deren Verbündete für die weitaus meisten Toten unter der Zivilbevölkerung verantwortlich.

Russland hat Vetorecht

Al-Hussein forderte die Mitglieder des UN-Sicherheitsrates - unter ihnen Russland und die USA - auf, eine politische Lösung für Syrien durchzusetzen. Der UN-Menschenrechtsrat werde weiter Kriegsverbrechen in Syrien dokumentieren. "Alle beteiligten Seiten sollten wissen, dass sie zur Verantwortung gezogen werden", sagte er.

In der Resolution wird in diesem Zusammenhang auf den Internationalen Strafgerichtshofs verwiesen. Das Tribunal in Den Haag könnte aber nur vom UN-Sicherheitsrat mit der Verfolgung von Kriegsverbrechen in Syrien beauftragt werden, was Russland in diesem Gremium jedoch jederzeit mit Hilfe seines Vetorechts verhindern kann. (dpa)