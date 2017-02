Vor dem islamischen Kulturzentrum legen die Menschen Blumen ab. (Reuters)

Ein Tweet vom US-amerikanischen Sender Fox News sorgt momentan für Furore: Laut Spiegel Online behauptete der TV-Sender in diesem Tweet, der mutmaßliche Attentäter von Québec sei marrokanischer Herkunft. Da der Verdächtige jedoch Frankokanadier ist, forderte das Büro des kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau den Tweet zu löschen oder zu korrigieren.

Der Tweet verletze durch Fehlinformationen die Ehre der Opfer, spiele mit Identitätspolitik und erzeuge damit Angst. Fox News reagierte schnell: Nach Veröffentlichung des Briefes von Kate Purchase an den Co-Chef von Vox-News, Bill Shine, löschte der Sender den Tweet. Der Fernsehsender bedauerte diesen Fehler sehr. Der Fehler schlich sich durch eine erste Polizeimeldung, laut welcher zwei Verrdächtige festgenommen worden seien, ein.

Das Erzeugen von Angst und das Schließen der Grenzen sei nach der Pressesprecherin keine Lösung. Am Sonntagabend war der mutmaßliche Attentäter Alexandre B. in eine Moschee in Québec eingedrungen, hatte das Feuer eröffnet und dabei mindestens sechs Menschen erschossen. Der 27-Jährige handelte nach Aussagen der Polizei alleine - zum Motiv gibt es bislang keine Informationen. (ms)