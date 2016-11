Anhänger von Donald Trump in Ohio. (Reuters)

Allan Banner (67) träumt von besseren Zeiten. Bevor es im Mahoning Valley richtig kalt wird, hofft der Bauarbeiter für immer von seiner Dampfwalze zu klettern. Deshalb nimmt er jede Überstunde an, die dazu beiträgt, noch in diesem Jahr das Soll für den Ruhestand zu erfüllen. In Rente will er mit Ehefrau Patricia (61) mit einem Camper die USA erkunden. „Der Rest der Welt interessiert mich weniger,” gesteht der Trump-Anhänger. Läuft am 8. November alles nach Plan, wird Banners erste Reise im Januar zur Amtseinführung Donald Trumps nach Washington führen. Hinter seinem Pick-Up-Truck will er den selbst gebauten „Make America Great“-Anhänger herziehen, der erstmals bei der St-Patricks-Day-Parade durch die Straßen des „Steel Valleys“ rollte.

Das war während der Vorwahlen, als Trump in der traditionellen Hochburg der Demokraten im Nordosten Ohios für massiven Zuwachs bei den Republikanern sorgte. Stolz berichtet der örtliche Partei-Chef von Trumbull County, Randy Law, die Zahl der Wähler habe sich etwa verdoppelt; darunter vor allem Nichtwähler, ein paar Tausend Überläufer und auch Gewerkschafter. „Das ist ein Tsunami hier,“ meint Law, während er Mark Owen (51) ein paar Werbeschilder für den Rasen aushändigt. Er sei überrascht, wie viele Gewerkschafter kämen, die sich von Trump angesprochen fühlten. Das beobachtet auch Banner unter den Kollegen von der „International Union of Operating Engineers“, die ihren Führern den Rücken kehrten. „Die Leute zeigen mir viel öfter den ausgestreckten Daumen als den Mittelfinger, wenn ich mit meinem Anhänger durch die Straßen fahre.“

"Ground Zero" der Industriekultur

Der als „Mr. Ohio“ bekannte Politologe John Green von der University of Akron bestätigt den enormen Zuspruch, den Trump unter weißen Arbeitern ohne College-Abschluss hat. Der Milliardär könnte in Ohio „bis zu Zweidrittel“ der Stimmen der ehemaligen Stahlarbeiter, Kohle-Kumpel und Autobauer holen. Ein wesentlicher Grund, warum Trump die Nase in dem Swing-State knapp vorn hat, ohne den noch kein Republikaner das Weiße Haus gewonnen hat. „Es gibt in diesem Wählersegment erhebliche Ressentiments“, meint Green, der Trump attestiert, mit seinem Slogan „Make America Great Again“ in den angeschlagenen Industrieregionen des Rostgürtels – von Michigan über Ohio bis Pennsylvania – „einen Nerv getroffen zu haben“.

Das Mahoning Tal im Nordosten Ohios ist so etwas wie „Ground Zero“ für das Ende der Industriekultur, die einmal die amerikanische Mittelklasse hervorbrachte. Entlang des Mahoning River reihten sich einst die Stahlfabriken wie Perlen an einer Schnur auf. Erst lieferten sie den Rohstoff für die Waffenproduktion im Zweiten Weltkrieg, dann für die Automobilindustrie. „Sie konnten aus der Schule direkt in eine Fabrik gehen und gut bezahlte Arbeit finden“, erinnert sich Banner, dessen Familie in der siebten Generation zwischen Youngstown und Warren siedelt. Seine Vorfahren lieferten das Holz für die Kohlen-Gruben. Sein Großvater und Vater verdienten ihr Geld in der Stahlindustrie.Er selber arbeitete als Farmer, im Tagebau und dann im Baugewerbe.

Banners erster Job auf dem Bau war 1968 die Konstruktion eines Schmelzofens für „Youngstown Sheet and Tube“. „Arbeit gab es satt“, erinnert er sich an die Tage, als der Stahl den nächtlichen Himmel feuerrot erleuchtete und so viele Menschen hierhin zogen, dass es nicht genügend Wohnraum gab. Youngstown wuchs zu einer wohlhabenden Stadt mit 165 000 Einwohnern an. Es gab vornehme Kaufhäuser, Schulen, einen Vergnügungspark und eine Straßenbahn. Frank Sinatra und Dean Martin gehörten zu den vielen Stars, die hier regelmäßig auftraten. „Wir haben den amerikanischen Traum gelebt“, schwärmt Banner. Die goldenen Zeiten endeten an einem düsteren Septembertag 1977, der sich als „schwarzer Montag“ in das kollektive Gedächtnis des „Steel Valleys“ eingegraben hat. „Ich kann mich genau an die Ankündigung von Republic Steel erinnern, an einem einzigen Tag 7000 Stahlwerker zu entlassen“. Ausländische Konkurrenz, hohe Produktionskosten und sinkende Nachfrage hatten das Aus gebracht.

Nur der Anfang

Das war nur der Anfang. In den nächsten fünf Jahren verlor die Region mehr als 50.000 Jobs. Fast jeder Vierte hatte plötzlich keine Arbeit mehr. Banner hatte Glück im Unglück. „Mein letzter Job für die Branche bestand 1983 darin, denselben Ofen abzureißen, den ich damals gebaut hatte.“ Seitdem hat sich der Nordosten Ohios nie wieder erholt. In seiner bitteren Ballade „Youngstown“ besang Bruce Springsteen, wie der Vater seines Protagonisten die Hochöfen „heißer als die Hölle hielt“, die den Stahl für „die Panzer und Bomben“ lieferten, die „in den Kriegen dieses Landes siegten”. Die Söhne seien auf den Schlachtfeldern von Korea und Vietnam gestorben und jetzt fragten sich die Leute „warum“.

Der Arbeiterforscher und Mitautor des Buchs „Steeltown U.S.A“, John Russo, verfolgt eine Geschichte des Abstiegs, die von Protest über Ohnmacht hin zu Ressentiments führte. „In den drei Jahren nach der großen Rezession 2008 verlor Youngstown 22.000 Jobs, mehr als zu jedem anderen Zeitpunkt“. Die Stadt schrumpfte auf 65.000 Menschen zusammen. De-Industrialisierung und Entvölkerung sind die Kehrseite derselben Medaille. Wie der amerikanische Traum mit der Industriekultur zum Leben kam, verschwindet er mit deren Weggang. An seine Stelle tritt Unsicherheit, die Trump in diesem Wahlkampf geschickt ausbeutet. „Er spricht damit nicht nur die Arbeiter an“, gibt Russo zu bedenken. „Viele fürchten, Privilegien zu verlieren, oder sorgen sich um die Zukunft ihrer Kinder.“

Don Skowron (67) gehört dazu. „Das ist nicht mehr dasselbe Amerika, in dem ich aufwuchs“, klagt der pensionierte Polizist, der eine Hypothek auf sein bereits abbezahltes Haus aufnahm, um die Ausbildung seiner drei Kinder zu bezahlen. Während der Katholik im Wahlkampfbüro von Mahoning County „Pro-Life for Trump“-Schilder malt, klagt er über seine Kirche, die bis zu 50 Flüchtlinge aus dem Kongo und Syrien in Youngstown ansiedeln möchte. „Warum bekommen die alles umsonst“, beschwert sich Skowron, der es in seiner Wut mit den Fakten nicht so genau nimmt. „Ich habe fünfzehn Jahre für das College meiner Kinder gespart und muss noch sieben Jahre zahlen“. Trump werde damit Schluss machen. Da ist sich auch sein Freund Ty Everhard (66) sicher. „Die Mauer wird kommen“, meint der ehemalige Stahlwerker, der stolz einen Stein zeigt, der die Unterschrift des Rechtspopulisten trägt. Er ist Teil der Mauer, die Trump-Anhänger auf der Herbst-Kirmes von Canfield errichtet haben.

Weißer und im Schnitt wohlhabender

Russo meint, die Fremdenfeindlichkeit speise sich aus derselben Quelle wie die Wut auf den Freihandel und die Eliten. „Das ist die Politik der Ressentiments, die nicht nur unter Arbeitern verbreitet ist.“ Tatsächlich zeigen Untersuchungen, dass Trumps Anhänger älter, weißer und im Schnitt wohlhabender sind als der Rest der Bevölkerung.

Während Clinton im Mahoning Valley Schwäche zeigt, punktet sie unter Frauen in den wohlhabenden Vororten von Columbus und anderen Städten Ohios, die bisher moderate Republikaner wählten. „Es bilden sich neue Koalitionen“, beobachtet Politologe Green, der nicht nur in Ohio nachhaltige Wähler-Verschiebungen erwartet. Vieles davon hat mit dem demografischen Wandel zu tun, der die Dominanz der weißen Männer beenden wird. Laut Census-Behörde kamen in den USA eine Woche vor der Ankündigung der Kandidatur Trumps erstmals mehr farbige Babys als weiße zur Welt. Schon bei diesen Wahlen wird es schwierig, ohne die 27 Millionen wahlberechtigten Latinos zu gewinnen. Trump erweist sich als Verkörperung der Prognose Samuel Huntingtons, der 2004 eine rechtspopulistische Bewegung vorausgesagt hatte.

Filmemacher Michael Moore stimmt in der Analyse mit dem Politologen überein. „Acht Jahre Obama waren ein Tiefschlag für sie“, sagt er in „Trumpland“ über die Angst der weißen Männer. „Dass nun eine Frau gewählt werden könnte, macht sie ganz verrückt im Kopf.“ Allan Banner kennt das Thema. Seine drei Töchter denken nicht daran, Trump zu wählen, Sohn Jeff schon eher. Ob es genug Wähler gibt, die empfinden wie er, könnte am Dienstag darüber entscheiden, ob der Mann ins Weiße Haus kommt, der verspricht Amerika wieder großartig zu machen.