Ziemlich beste Freunde: US-Präsident Barack Obama und Vizepräsident Joe Biden. (dpa)

Obama hat seinen Vize Biden zum Abschied mit einer Freiheitsmedaille geehrt und damit nicht nur ihn, sondern ganz Amerika zu Tränen gerührt. Die beiden verbindet eine Freundschaft, die durch ihre gemeinsame Antipathie gegenüber Trump zum Internet-Hit wurde.

Der scheidende US-Präsident Barack Obama hat seinen Vize Joe Biden mit der Freiheitsmedaille geehrt und ihn damit zu Tränen gerührt. Biden sei der beste Vizepräsident, den die USA jemals gehabt hätten, sagte Obama.

Der Präsident überraschte den 74-Jährigen mit der Verleihung der höchsten zivilen Auszeichnung. Biden reagierte sehr bewegt und wischte sich mehrmals Tränen aus den Augen.

Obama und Biden sind sehr enge Verbündete. In den vergangenen acht Jahren hat sich zwischen ihnen eine Freundschaft entwickelt, die über das Amtsverhältnis hinausgeht. Als Bidens Sohn Beau 2010 einen Schlaganfall erlitt, bot Obama seinem Vize finanzielle Unterstützung an. Als Beau 2015 an Krebs starb, hielt der Präsident eine emotionale Trauerrede.

Wie das Internet über Trump lacht

In den letzten Monaten haben die gemeinsam den Übergang für Trumps Team geplant. Und das trotz sehr unterschiedlicher Vorstellungen von diesem "Übergang". Das glaubte zumindest die Internetgmeinde. Immer wieder verbreiteten sie Running Gags, in denen Barack Obama versucht, seinen Vizepräsidenten Joe Biden davon abzuhalten, dem designierten Präsidenten einen Streich zu spielen, manche sind harmlos (Biden will den Netflix-Account im Weißen Haus abstellen).

Andere zielen mit bösem Humor auf frühere Aussagen Trumps, in denen er zum Beispiel anzweifelt, dass Barack Obama gar nicht in den Vereinigten Staaten geboren sei und deswegen nicht US-Präsident hätte werden dürfen. Wir haben einige gesammelt.

1. Tweet

"Barack, lass mich nicht mit denen zurück."

"Joe, wenn ich gehe, gehst du auch."

"Oh, richtig. Ich lache mich tot. Ich liebe dich."





2. Tweet

Obama: "Ich hätte nicht gedacht, dass er sich verspätet."

Biden: "Ich habe ihm die falsche Adresse gegeben."

Obama: "Joe, er ist der designierte Präsident."

Biden: "Mir doch egal, wie sie ihn nennen..."





3. Tweet



Joe: "Ich habe das Netflix-Konto des Weißen Hauses deaktiviert. Niemals werden sie Komaglotzen schauen, so wie wir."

Barack: "Joe!"

Joe: "ICH MUSSTE DAS TUN!"





4. Tweet

Biden: "Wirst du ihm die Hand geben?"Obama: "Ja."

Biden: "Aber er hat gesagt, dass du in Kenia geboren bist."

Obama: "Ich weiß."

Biden: "Aber er..."

Obame: "Ich weiß, Joe..."



5. Tweet



Joe: "Können wir auch im Januar noch spielen?"

Obama (seufzt): "Ja, Joe."



6. Tweet



Biden: "Ich habe 'Michelle Obama 2020" an die Decke deines Schlafzimmers gemalt.

Obama (errötet).

Biden: Die Farbe leuchtet im Dunkeln.





7. Tweet

Biden: "Das war ich..."

Obama: "Bitte, lass das."

Biden: "Das werde ich nicht. Der Raum wird richtig stinken, wenn er kommt."

Obama: "Joe.."

Biden: "Nein."



8. Tweet



Obama: "Was gibt's Joe?"

Biden: "Ich habe alle Türgriffe im Weißen Haus durch riesige ausgetauscht."

Obama: "Warum?"

Biden: "Jetzt sind Trumps Hände zu klein, um die Türen zu öffnen."