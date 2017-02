Fachkräfte sind gefragt, wenn es wie hier bei OHB um den Galileo-Satelliten geht. Doch Leiharbeit ist auch in dieser Branche ein Thema. (INGO WAGNER, dpa)

Wie viele Unternehmen es in dieser Branche gibt und wie viele Beschäftigte dort arbeiten, das lässt sich allerdings nicht so einfach ermitteln, sagt Thorsten Ludwig, Mitarbeiter der Bremer Agentur für Struktur- und Personalentwicklung. „Wenn Sie das Statistische Landesamt fragen, dann endet die Luft- und Raumfahrtbranche in Bremen 2011.“ Denn seit dem Jahr veröffentliche die Behörde nur Sternchen, keine Zahlen mehr. Weil es nur wenige Betriebe in diesem Bereich gebe, könnten zu leicht Rückschlüsse gezogen werden, erklärt das Landesamt die Geheimhaltung der Zahlen.

Die Bremer Arbeitnehmerkammer hat deshalb eine eigene Studie in Auftrag gegeben – vor allem, um die Beschäftigten in der Luft- und Raumfahrt in den Fokus zu nehmen. „Wir haben ein schönes Cluster, bedeutsame Forschungsinstitute und zwei große Unternehmen mit eigenen Entwicklungsabteilungen. Wir wollten uns anschauen, ob die Situation tatsächlich so positiv ist wie vermutet", sagt Steffen Gabriel, Wirtschaftspolitikreferent der Arbeitnehmerkammer.

Thorsten Ludwig, einer der vier Studien-Autoren, sieht die Luft- und Raumfahrt für Bremen als Kernbranche. Doch sie sei kleiner als teils angenommen. Die Wirtschaftsförderung gehe in diesem Bereich von 140 Unternehmen und 12 000 Beschäftigen aus. Auch der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrt nennt solche Zahlen. Doch laut Ludwig ist das zu hoch angesetzt. „Das ist vielleicht eine politische Zahl, mit der Standortpolitik gemacht wird.“

Positive Aussichten für die Branche

Nach seiner Studie gibt es in Bremen dagegen etwa nur 50 Unternehmen, die direkt oder indirekt für die Luft- und Raumfahrt arbeiten. Neben acht großen Unternehmen, darunter die Töchter der Airbus-Gruppe und der Satellitenhersteller OHB, mit insgesamt etwa 6600 Beschäftigten in der Stammbelegschaft, gebe es eine Vielzahl von Zulieferern, Ingenieur- und Logistikdienstleistern in der Branche. Dazu kämen mehr als zehn Forschungseinrichtungen wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Unter Berücksichtigung bundesweiter Entwicklungen sei davon auszugehen, dass die Zahl der Beschäftigten auch in Bremen in den vergangenen zehn Jahren um knapp 30 Prozent gewachsen ist. Nach Hamburg sei damit der Anteil der Mitarbeiter in dieser Branche im Vergleich mit Abstand am höchsten. Nur genau belegen lässt sich das an aktuellen Zahlen eben nicht.

Bremen habe dabei ganz spezifische Standortbedingungen, sagt Ludwig. "Bremen hat den Vorteil, dass es auf engstem Raum eine sehr konzentrierte Vernetzung von Luft- und Raumfahrtindustrie gibt, flankiert von einer Infrastruktur aus Universitäten und Forschungseinrichtungen. Mit OHB gibt es sogar eine Unternehmenszentrale vor Ort.“ Bald komme außerdem noch die Forschungseinrichtung Ecomat dazu. Die Aussichten der Branche seien dabei überwiegend positiv. Nach Prognosen von Airbus wachse etwa die zivile Flugzeugproduktion bis 2035 weiter. Davon könne Bremen durchaus profitieren. Doch die Frage sei, ob es auch neue Produktentwicklungen vor Ort gebe. Nur so ließen sich Fachkräfte am Standort halten. "Das ist eine Herausforderung. Engineering und Produktion sind beide wichtig, um das Know-how zu halten." Airbus schaue jedoch genau, wo in seinem Konzern es vielleicht zu viele Entwickler gebe. „Es gibt Stimmen, die sagen, Bremen ist über den Durst.“

Anteil der Leiharbeitskräfte bei 15 Prozent

Leiharbeit sei jedoch der falsche Weg, um darauf zu reagieren. In Hamburg habe es bereits einen Verlust von externen Ingenieuren gegeben. Als es nach der Entwicklung des A380 nichts mehr zu tun gegeben habe, seien die ausgeliehenen Kräfte nach Süddeutschland in die Automobilindustrie abgewandert. Diese Gefahr sehen auch die Betriebsräte der Unternehmen in Bremen. Ludwig und seine Kollegen haben mit ihnen gesprochen. „Den größten Handlungsbedarf sehen sie beim Erhalt von Know-how.“

Laut der Hälfte der befragten Betriebsräte gebe es keine strategischen Personalentwicklungsprogramme, selbst in sehr großen Betrieben fehlten sie. Dagegen gebe es in Bremen einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Leiharbeitskräften von 15 Prozent, sagt Steffen Gabriel. „Die Situation ist nicht so prekär wie in anderen Branchen, aber in der Regel ist der Lohn geringer und das Risiko der Arbeitslosigkeit ist größer. Das sind keine attraktiven Arbeitsplätze.“ In manchen Abteilungen sei der Anteil noch viel höher, so Ludwig. Dafür gebe es eigentlich keinen Grund – bis auf die Kosten.

Ludwig und Gabriel sehen auch Probleme bei den Arbeitsbedingungen. In der Branche sei es nicht unüblich, dass Mitarbeiter Überstunden nicht erfassten oder Arbeitszeiten massiv überschritten. „In der boomenden Branche sind in Sachen Arbeitsbedingungen vielleicht Stellschrauben locker.“ Nicht nur für Bremen sei es wichtig, als Luft- und Raumfahrtstandort zu werben, sondern für Norddeutschland insgesamt, resümiert Ludwig. „Strategien nur für den Betrieb greifen zu kurz angesichts der Perspektiven in der Luft- und Raumfahrtindustrie.“