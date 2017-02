Betsy DeVos ist Trumps Kandidatin für das Bildungsministerium. Auch unter den Republikanern hat sie aber viele Gegner. (Reuters)

Die Abstimmung am Dienstag im US-Senat fiel 51-50 für Betsy DeVos als Bildungsministerin aus. Die entscheidende Stimme kam von Vizepräsident Mike Pence, der zugleich Präsident des Senats ist. Die Demokraten hatten zuvor vergeblich versucht, die Sitzung durch Debatten zu verlängern, um die Entscheidung zu verhindern.

Die Milliardärin DeVos (59) ist nach Ansicht ihrer Kritiker nicht geeignet für das Amt der Bildungsministerin. Sie kenne sich mit diesem Thema nicht aus. Sie habe selbst nie an einer öffentlichen Schule gelernt, ihre Kinder nicht auf eine solche geschickt und war auch nie als Lehrerin tätig. Es kursiert das Gerücht, sie habe ihre Nominierung aufgrund von Parteispenden an die Republikaner erhalten. Kürzlich fiel DeVos mit Äußerungen zum Tragen von Waffen in Schulen auf - sie sagte, dies könne an manchen Orten zum Schutz vor Grizzlybären sinnvoll sein.

Trumps Republikaner verfügen im Senat nur über eine knappe Mehrheit von 52 der 100 Sitze. Zwei republikanische Senatorinnen hatten bereits vorab angekündigt, gegen DeVos stimmen zu wollen. Sie waren der Ansicht, DeVos habe eine zu einseitige Haltung im Bezug auf das Bildungssystem, und ziehe private Schulen den öffentlichen vor. Daher war ein Patt von 50 zu 50 möglich, und Mike Pence musste die Abstimmung mit seiner Stimme entscheiden.

Die meisten Personalentscheidungen von Donald Trump sind hoch umstritten. Und viele seiner Kabinettskandidaten warten weiterhin auf die erforderliche Zustimmung des Senats, um ihr Amt anzutreten. Erstaunlicherweise muss Betsy DeVos am stärksten um ihren Regierungsjob bangen. Das Ressort der designierten Bildungsministerin gehört wegen seines vergleichsweise schmalen Budgets und Aufgabengebiets zu den weniger bedeutenden. (wk)