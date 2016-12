Freude über den Wahlsieg bei Alexander Van der Bellen, dem neuen Bundespräsidenten Österreichs. (dpa)

Als an diesem eiskalten Sonntag die ersten Umfragen über die Bildschirme in die österreichischen Wohnzimmer gelangen, können es viele nicht fassen. Alle waren davon ausgegangen, dass es knapp, „arschknapp“ werden könnte – wie der Kandidat Alexander Van der Bellen den Wahlausgang im Mai nannte. Doch kurz nach 17 Uhr liegt der Kandidat, der zuletzt von allen anderen Parteien außer der FPÖ unterstützt worden war, mit 53 Prozent der Stimmen klar vorn. Nach dem letzten Auszählungsstand sind es exakt 53,3 Prozent für Van der Bellen und 46,7 Prozent für seinen Kontrahenten Norbert Hofer. Der Abstand dürfte nach der Auszählung der Wahlkarten noch ansteigen. Alexander van der Bellen hat somit die Wiederholung der Stichwahl gewonnen, und zwar viel klarer als im Mai. Er konnte offenbar in den letzten Tagen vor der Wahl zulegen. Die Kalkulation der FPÖ, die die Stichwahl angefochten hatte, ist nicht aufgegangen.

Nur manche hatten das geahnt und auch ihrem Gefühl getraut. Die ältere Dame etwa, die am Sonntagvormittag in der Nationalbibliothek in Wien ihre Melange trank. Neben dem Gebäude am Heldenplatz ist der Eingang zur Präsidentschaftskanzlei in der Hofburg. Am Sonnabend sei sie noch total verzweifelt gewesen, gesteht die Tochter von zwei Holocaust-Überlebenden, aber am Sonntag habe sie dann wieder Mut gefasst. Der Rechtsruck habe ihr zuvor stark zugesetzt, meint die Dame. „Ich hatte das erste Mal Furcht und das in unserem schönen Österreich, in unserem sicheren Wien“, meinte sie. Angst gemacht habe ihr etwa die Härte, Respektlosigkeit und Entschlossenheit, die Norbert Hofer beim letzten TV-Duell gezeigt habe. Offenbar hat genau diese Aggressivität dem Kandidaten der FPÖ aber letztlich geschadet.

„Man geht einfach nicht so aufeinander los“, sagten auch die beiden Jura-Studentinnen, die sich hier im Warmen eingefunden hatten. „Das war niveaulos und hat ihm geschadet.“ Laut dem Politologen Peter Filzmaier waren vor allem die Motive „Vertretung im Ausland“, die „Pro-EU-Ausrichtung“ und „das richtige Amtsverständnis“ für die Wahl ausschlaggebend.

Die Grünen jubelten angesichts des Wahlausgangs. Die Sozialdemokraten freuten sich und sprachen vom Sieg des „Kandidaten der Mitte“. Kanzler Christian Kern meinte, er sei froh, dass der besonders harte Wahlkampf vorbei sei. „Es ist jetzt sehr wichtig, wieder zu einem normalen Umgangston miteinander zu kommen“, sagt der Kanzler.

Auch aus der ÖVP kamen Glückwünsche. Außenminister Kurz sagte, man werde gemeinsam Österreich vertreten und „mit einer Stimme sprechen“. Zuletzt hatte man sich angesichts der pro-russischen Haltung Hofers darum Sorgen gemacht.

Sogar FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache gratulierte Van der Bellen „aufrichtig“. Er monierte, dass die Wahlempfehlung von ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner für Van der Bellen entscheidend gewesen sei. Hofer selbst meinte: „Ich bin nicht böse“. Er kündigte aber an, bei der Parlamentswahl gleich „hinter“ Parteichef Strache antreten zu wollen. Der FPÖ könnte intern damit ein Machtkampf zwischen Hofer und Strache blühen.

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD), der im Februar als Kandidat für das Amt des deutschen Bundespräsidenten antritt, begrüßte die Wahl des ehemalige Grünen-Chefs als „Signal gegen Populismus„. Erleichtert reagierte auch die CDU. Auf Van der Bellen komme nun die Aufgabe zu, „die österreichische Gesellschaft nach diesem langen und harten Wahlkampf wieder zusammenzuführen“, sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber. FDP-Chef Christian Lindner meinte, mit der Wahl Van der Bellens habe eine Mehrheit Vernunft und Verantwortung gezeigt. „Das ist ein Signal über #Oesterreich hinaus”, schrieb der Politiker auf Twitter.

Auch Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn zeigte sich erleichtert: „Nach dem Trump-Sieg und dem Brexit-Votum haben die österreichischen Wähler gezeigt, dass Vernunft, Toleranz und Menschlichkeit keine Fremdwörter bei Wahlen in der Europäischen Union sind", sagte Asselborn. Der Ausgang der Wahl tue dem Ruf Österreichs gut und den Werten der EU.

Anhänger des unabhängigen Kandidaten für die Wahl des Bundespräsidenten in Österreich freuen sich bei einer Wahlparty in Wien am 04.12.2016 über die Ergebnisse einer Hochrechnung. (Roland Schlager, dpa)

Wie bereits beim ersten Durchgang gab es klare Unterschiede im Wahlergebnis je nach Region. Kärnten wählte deutlich für Norbert Hofer, allerdings gab es auch in der Landeshauptstadt Klagenfurt eine Mehrheit für Van der Bellen. Auch im Bundesland Salzburg stimmten die Bürger mehrheitlich für Hofer – allerdings schrumpfte sein Vorsprung. Tirol ging wieder an Van der Bellen. Große Unterschiede gab es zwischen Männern und Frauen, der Anteil der Van der Bellen-Wähler ist unter den Frauen viel höher. Auffallend war wieder der Unterschied zwischen Stadt und Land. Die Städte wählten wieder alle klar den „Professor“.

In Wien lag Van der Bellen auch schon beim letzten Mal vorn – so wie in allen Städten – doch die Ergebnisse variierten stark von Bezirk zu Bezirk. Der ehemalige Arbeiterbezirk Simmering ist schon länger in „blauer“ Hand, hier wird mehrheitlich FPÖ gewählt. Auf der Simmeringer Hauptstraße hatten sich die Passanten eingemummelt, es war eigentlich zu kalt, um ein längeres Gespräch zu führen, aber der 58-jährige Christian S. redet einfach gerne. Ihm macht die „Spaltung“ in der Gesellschaft zu schaffen, dass „die in den Innenstadtbezirken auf uns runterschauen“. Die Leute würden in ihrer „Furcht vor den Ausländern nicht ernstgenommen“, meinte er.

Tatsächlich beherrschten die Themen „Flüchtlinge“, „Integration“ und „Ausländer“ den Wahlkampf, obwohl sie eigentlich nichts mit der Rolle des Bundespräsidenten zu tun haben. Van der Bellen positionierte sich vorsichtig. Es könne schon zu der Situation kommen, dass man sagen müsse: „Wir sind im Zuge der Aufnahme wohnungsmäßig oder schulmäßig überfordert“, sagte er zur Obergrenze, die in Österreich bei 37 500 Flüchtlingen pro Jahr angesiedelt wurde. Nicht nur Österreicher wie Christian S. denken, dass die „Migration entgleist“ ist. Auch Van-der-Bellen-Wähler wie das Pensionistenehepaar aus dem 23. Bezirk, das gerade zu einem Konzert in den Musikverein unterwegs war, findet, dass die Eliten, „die Not der Leute mit dem Thema nicht erkennen“.

Den „Arbeiterkindern“, wie sich die beiden Über-Siebzigjährigen selbst bezeichnen, war es trotzdem ein „großes Anliegen“, Van der Bellen zu wählen. „Der Hofer will, dass die Frauen an den Herd zurückkehren“, sagte die Pensionärin. Ihr Mann meinte: „Der ist ein Uneuropäer, der Hofer, und er will einfach so die Regierung entlassen, dafür ist das Parlament zuständig.“ Der Freiheitliche hatte angekündigt, dass er die Regierung bereits während der Flüchtlingskrise entlassen hätte und eine stärkere Einmischung des Präsidenten angekündigt. Das hat offenbar aber viele Österreicher auch abgeschreckt, ihm die Stimme zu geben.

Manche wollten bereits auswandern, wie die beiden Damen, die ebenfalls gerade zum Konzert eilten. „Es gibt für uns nur einen Kandidaten, und zwar den Konservativen, das ist der, der in der EU bleiben will“, meinten sie und eilen weiter. Nun ist Van der Bellen nicht gerade ein Konservativer, aber offensichtlich haben die Warnungen von Unterstützern, dass mit Hofer der Öxit nahen könnte, beim bürgerlichen Publikum doch gezogen. Andere schwankten zwischen dem „jungen tatkräftigen Mann“ und dem „erfahrenen Professor“, wie Van der Bellen in Österreich genannt wird. Die 84-jährige Anna F. hat sich für den Jungen entschieden. Und natürlich spielt das Thema „Ausländer“ wieder die Hauptrolle, vor allem, dass diese angeblich so viele Kinder kriegen. „Die haben eines am Buckl und eines schon im Kinderwagl“, sagte sie. Die Österreicher müssten dafür so viel mehr Steuern zahlen.