Das Bodenpersonal am Bremer Flughafen soll ausgegliedert werden. (Lennart Helal)

Bei den Verhandlungen über die Ausgliederung des Bodenpersonals auf eine Tochtergesellschaft zwischen der Flughafen Bremen GmbH und Verdi hakt es massiv – zumindest aus Sicht der Dienstleistungsgewerkschaft. Sie wirft der Flughafen-Geschäftsführung vor, „systematisch die Arbeit der betrieblichen Interessenvertretung der Flughafenbeschäftigten zu verhindern“. Das Wort Streik werde man in diesem Zusammenhang noch nicht in den Mund nehmen, schließlich stünden ab Montag erneute Tarifverhandlungen an, aber es herrsche bereits eine sehr deutliche Missstimmung unter den Beschäftigten, so Verdi-Gewerkschaftssekretärin Vera Visser.

Der Vorwurf der Gewerkschaft: Die Flughafenleitung weigere sich, einen Tarifvertrag abzuschließen. Und das sei entgegen der von ihr am 4. August in dem Interessenausgleich über die Ausgliederung verbindlich eingegangenen Verpflichtung zur Bildung eines gemeinsamen Betriebsrats für die Flughafengesellschaft und der bereits existierenden Tochtergesellschaft, die zurzeit ausschließlich Dienstleistungen in der Elektrizitätsversorgung erbringe. Sie soll ab 1. Januar 2017 die Flugzeugabfertigung übernehmen. „Die Bildung des gemeinsamen Betriebsrats ist für uns überhaupt eine der Bedingungen gewesen, den Weg der Ausgliederung mitzugehen“, sagte Visser am Dienstag dem WESER-KURIER.

Die Geschäftsführung der Flughafen Bremen GmbH weist die Vorwürfe von Verdi als unbegründet zurück: Die Geschäftsführung habe von Anfang an im Sinne ihrer Beschäftigten gehandelt und verhalte sich gesetzes- und regelkonform. Seit dem 29. September sei mit Verdi und dem kommunalen Arbeitgeberverband, der den Flughafen in dieser Verhandlung vertritt, für den 7. November der Auftakt der Tarifgespräche verabredet. Ekkehart Siering, Staatsrat beim Wirtschaftssenator und Aufsichtsratsvorsitzender bei der Flughafen GmbH, wollte sich auf Anfrage nicht zu den Vorwürfen der Gewerkschaft äußern. Er sagte lediglich, er erwarte, „dass die Verhandlungen konstruktiv zu einem erfolgreichen Ende geführt werden“.

Vertrag zur Bodenabfertigung gekündigt

Durch die angestrebte Ausgliederung will die Flughafen GmbH wettbewerbsfähig bleiben, hatte das Unternehmen im Juli mitgeteilt. Die Konkurrenz habe bei der Abfertigung des Gepäcks und der Passagiere zugenommen. So besitzt etwa der belgische Flugzeugabfertiger Aviapartner seit Januar eine entsprechende Lizenz und darf damit seine Dienste in Bremen anbieten – und das kann er offensichtlich zu günstigeren Konditionen. Noch hat Aviapartner nicht seine Arbeit aufgenommen. Dennoch hat bereits laut Flughafen GmbH ein Basiskunde seinen Vertrag zur Bodenabfertigung gekündigt. In der bisherigen Konstellation wäre dadurch ein Stellenabbau im Bodenverkehrsdienst unvermeidbar, hatte Petra Höfers, Personalleiterin der Flughafen Bremen GmbH, im Juli klargestellt. Mit der Umstrukturierung wolle man betriebsbedingte Kündigungen verhindern, sagte damals Flughafen-Sprecherin Andrea Hartmann. Die Beschäftigungskonditionen von Aviapartner sind nach Angaben des Flughafens in Tarifverträgen mit Verdi geregelt.

Betroffen von der Ausgliederung sind 130 Mitarbeiter, 32 von ihnen sollen entlassen werden. Auch in diesem Fall werde blockiert: Die Verhandlungen mit dem Flughafenbetriebsrat über einen Sozialplan würden immer weiter hinausgezögert, so Visser. Der geplante Stellenabbau sollte überwiegend über freiwillige Ausscheidungsangebote erfolgen, sagte dazu eine Sprecherin des Airports. Dies sei mittlerweile passiert und zahlreiche Beschäftigte hätten die freiwilligen Ausscheidungsangebote der Flughafen Bremen GmbH bereits angenommen.

Zu den vergangenen Wochen heißt es vonseiten Verdis: „Ein solches Verhalten insgesamt kennen wir vielleicht von anderen Arbeitgebern, aber nicht von der Geschäftsführung einer bremischen Eigengesellschaft“, sagte die Gewerkschaftssekretärin. Man habe beispielsweise hinsichtlich der Ausgliederung der Beschäftigten erst über die Anrufung der Einigungsstelle über Arbeitszeitenreglungen verhandeln können. Wobei die Verhandlung nicht vor der Einigungsstelle stattgefunden habe, weil die Geschäftsführung dafür keinen Termin gefunden haben soll. „Zur Vermeidung schwerwiegender Konsequenzen für den Flughafen und dessen Beschäftigten erwarten wir eine umgehende Änderung des Verhaltens gegenüber den Betriebsräten“, stellte Visser klar.