Die hohe Zahl der Unfälle hängt auch mit der vermehrten Nutzung der Elektroräder zusammen . (dpa)

Die Zahl der Unfälle mit Pedelecs und E-Bikes sind im Jahr 2016 auffällig gestiegen. Laut Statistischem Bundesamt gab es in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres eine Steigerung der Unfälle mit Pedelecs um 39 Prozent – bei E-Bikes sind es 25 Prozent.

Pedelecs waren in 3214 Unfälle verwickelt, bei denen 45 Menschen ums Leben kamen. Und auch in Bremen könnte es vermehrt Unfälle mit den elek­trisch verstärkten Fahrrädern geben: Laut Ingo Biniok von der Verkehrswacht Bremen müsse im Sommer 2017 mit einer erhöhten Zahl von Unfällen mit Pedelecs oder E-Bikes gerechnet werden. Er führt das auf die Handhabung der Räder zurück: „Der Bürger ist nicht an E-Bikes und Pedelecs gewöhnt.“

2015 ereignete sich der erste tödliche Unfall

Die beiden Typen von Elektrorädern werden erst seit 2014 separat in den Unfallstatistiken geführt, auch in Bremen. Hier ereignete sich 2015 der erste tödliche Unfall mit einem Pedelec. Die beiden Arten der motorenverstärkten Fahrräder unterscheiden sich technisch: Pedelecs werden durch Pedaltritte beschleunigt und durch einen Elektromotor unterstützt.

Mehr zum Thema Kontrollverlust Auf einem Pedelec treffen zwei Gefahrenquellen aufeinander: Mensch und Technik. Es ist also mehr ... mehr »

Nur, wenn der Fahrer in die Pedale tritt, wird der Elektro-Antrieb aktiv. Ein normales Pedelec schafft so Geschwindigkeiten bis zu 25 Stundenkilometer – ein durchschnittlicher Radfahrer bringt es auf bis zu 17 Stundenkilometer. Sogenannte S-Pedelecs schaffen Geschwindigkeiten von 45 Stundenkilometer – für sie gilt allerdings Helmpflicht und sie müssen zugelassen werden. E-Bikes werden auf Knopfdruck mit Motorkraft betrieben.

Die gestiegenen Unfallzahlen begründen sich auch durch die steigende Zahl der Elektroräder im Straßenverkehr, die sich 2016 um 22 Prozent erhöht hat. Wie viele aktuell in Bremen unterwegs sind und wie viele Unfälle es 2016 gab, konnte das Innenressort am Freitag nicht sagen. Allerdings hatte die Fachabteilung für Verkehr bereits Anfang 2016 erklärt, dass Pedelec-Fahrer, die in Verkehrsunfälle verwickelt sind, durch die Geschwindigkeiten stärkere Verletzungen davontragen.

Senioren bilden eine neue Nutzergruppe

Nach Angaben des Leiters der Unfallforschung der Versicherer, Siegfried Brockmann, seien Pedelecs zwar nicht gefährlicher als ein gewöhnliches Fahrrad. Die hohe Zahl der Unfälle hänge mit der vermehrten Nutzung zusammen – auch durch ältere Fahrer. „Gerade Senioren bilden eine neue Nutzergruppe, die jetzt wieder auf dem Zweirad sitzt“, sagte Brockmann.

Albrecht Genzel vom ADFC Bremen sieht ebenfalls ein erhöhtes Unfallpotenzial: Besonders ältere Menschen hätten Schwierigkeiten, die Geschwindigkeit einzuschätzen. Auch für die übrigen Verkehrsteilnehmer sei es schwer, das Tempo von herannahenden Pedelec-Fahrern abzuschätzen. Die Nachfrage steige immens – und die Elektroräder werden immer billiger.

Genau das, erklärt Tayfun Caliskan von der Radstation des ADFC am Bremer Hauptbahnhof, beeinflusse die Qualität. Die Preise liegen bei knapp 3000 Euro, doch würden viele Pedelecs – oft ohne Beratung – für knapp 1000 Euro gekauft. Bei so billigen Modellen seien ein Versagen der Bremsen oder andere Fehlfunktionen der Technik nicht ausgeschlossen. Grundsätzlich aber sei ein auf den Bedarf des Nutzers angepasstes Pedelec keine Gefahr im Straßenverkehr.

S-Pedelecs können problemlos bestellt werden

Caliskan teilt die Befürchtung der Verkehrswacht, dass die Zahl der Verkehrsunfälle mit elektrischen Rädern in Bremen steigen werde. Zum Beispiel, weil die zulassungspflichtigen S-Pedelecs ohne Probleme über das Internet bestellt werden können. Äußerlich unterscheiden sich die schnellen und die langsamen Pedelecs kaum voneinander.

Das mache es beinahe unmöglich, nicht registrierte S-Pedelecs zu erkennen. Das größte Problem sieht Caliskan in der Bauart der ersten Pedelecs-Generation, die kaum an die Geschwindigkeitsanforderungen angepasst waren und durch ihre schmalen Reifen und die Radhöhe die Handhabung erschwerten. Neuere Modelle haben kleinere Raddurchmesser und breitere Reifen und sind damit stabiler.

Claudia Hallensleben, stellvertretende Sachgebietsleiterin des Präventionszentrums der Polizei, schätzt Pedelec-Nutzer grundsätzlich nicht gefährlicher als andere Verkehrsteilnehmer ein. Die Polizei informiere über Gefahren mit dem Umgang mit den Elektrorädern genauso wie über andere Fahrzeuge.

Auf Bundesebene hat man inzwischen auf die steigende Zahl der Pedelecs im Rahmen der Neuerungen in der Straßenverkehrsordnung reagiert. Seit Dezember 2016 dürfen Pedelecs bis 25 Stundenkilometer innerorts nur noch auf ausgewiesenen Radwegen fahren. Über die Ausweisungen entscheiden allerdings die Länder.